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США та союзники провели операцію проти криптобіржі, що діяла в Росії

Фото для ілюстрації: емблема Міністерства юстиції США
Фото для ілюстрації: емблема Міністерства юстиції США

Спільною операцією США, Німеччини та Фінляндії було зірвано роботу криптовалютної біржі Garantex і висунуто звинувачення двом її адміністраторам. Про це повідомило Міністерство юстиції США 7 березня.

Союзники звинувачують біржу в участі у відмиванні коштів транснаціональних злочинних організацій, включаючи терористів, і у порушенні санкційного режиму. З квітня 2019 року ця біржа провела угод щонайменше на 96 мільярдів доларів у криптовалюті, йдеться повідомлення Мін'юсту.

Криптовалютна біржа Garantex, яка перебуває під санкціями США з 2022 року, вела свою діяльність здебільшого в російському Санкт-Петербурзі, повідомляло Міністерство фінансів США.

Мін'юст США також повідомив, що під час операції правоохоронці з Німеччини та Фінляндії вилучили сервери біржі, а заморозили 26 мільйонів доларів, що використовувались для Garantex.

У зв'язку з операцією США оприлюднили звинувачення проти двох осіб: литовця, який живе в Росії, та росіянина резидента ОАЕ. Їх звинувачують у змові з метою порушення санкційного режиму і змові з метою керувати неліцензованим бізнесом із передачі коштів.

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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