США та союзники провели операцію проти криптобіржі, що діяла в Росії

Спільною операцією США, Німеччини та Фінляндії було зірвано роботу криптовалютної біржі Garantex і висунуто звинувачення двом її адміністраторам. Про це повідомило Міністерство юстиції США 7 березня.

Союзники звинувачують біржу в участі у відмиванні коштів транснаціональних злочинних організацій, включаючи терористів, і у порушенні санкційного режиму. З квітня 2019 року ця біржа провела угод щонайменше на 96 мільярдів доларів у криптовалюті, йдеться повідомлення Мін'юсту.

Криптовалютна біржа Garantex, яка перебуває під санкціями США з 2022 року, вела свою діяльність здебільшого в російському Санкт-Петербурзі, повідомляло Міністерство фінансів США.

Мін'юст США також повідомив, що під час операції правоохоронці з Німеччини та Фінляндії вилучили сервери біржі, а заморозили 26 мільйонів доларів, що використовувались для Garantex.

У зв'язку з операцією США оприлюднили звинувачення проти двох осіб: литовця, який живе в Росії, та росіянина резидента ОАЕ. Їх звинувачують у змові з метою порушення санкційного режиму і змові з метою керувати неліцензованим бізнесом із передачі коштів.