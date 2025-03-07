Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів

Президент США Дональд Трамп в четвер підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів - найпопулярнішої криптовалюти, а в п'ятницю проведе криптосаміт за участі компаній галузі.

Координатор політики Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс повідомив у мережі Х: "Резерв буде заповнюватись за рахунок біткоїнів, якими володіє федеральний уряд і які було вилучено в межах кримінального або цивільного вилучення активів. Це означає, що для платників податків це не коштуватиме і десяти центів".

Посадовець додав, що США не будуть продавати біткоїни з резервів: "Резерв - це як цифровий Форт Нокс для криптовалюти, яку часто називають "цифровим золотом".

Попри оголошення, ціни на криптовалюту практично не змінились, пише СNBC News. Аналітики JP Morgan в записці в середу не передбачали зростання ціни криптовалют в короткостроковій перспективі, через нестабільність на фінансових ринках, викликаних торговими війнами та занепокоєнням щодо зростання інфляції, пише агенція.

У п'ятницю Трамп проведе саміт з криптовалют, де підкреслить зміну позиції уряду США щодо цього активу, порівняно з попередниками.

Після приходу на посаду Трамп скасував низку розслідувань проти криптовалюти. Сенат також проголосував за скасування вимоги до компаній галузі подавати інформації до податкової адміністрації, пише NPR.

Трамп також має особисте фінансове партнерство з World Liberty Financial. Він та його дружина Меланія у січін запустили власні мемкоїни (загальна назва криптовалюти, що зазвичай базується на інтернет-мемі - ред.).

До криптовалюти, які дехто вважає фінансовою революцією та альтернативою традиційній банківській системі, інші ставляться як до спекулятивного активу, який може викликати ринковий крах, пише AFP.