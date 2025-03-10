SIPRI: США закріпили лідерство серед експортерів зброї, а Україна стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь

Україна стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь у період 2020-24 років, її імпорт збільшився майже у 100 разів порівняно з 2015-19 роками. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому 10 березня Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI).

За даними дослідників, щонайменше 35 держав надіслали зброю в Україну після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, а у 2020-24 роках Україна отримала 8,8% світового імпорту озброєнь. Більшість основних поставок озброєнь в Україну надійшли зі США (45%), за ними йдуть Німеччина (12%) і Польща (11%). Україна була єдиною європейською державою серед 10 найбільших імпортерів у 2020-24 роках, хоча багато інших європейських держав значно збільшили свій імпорт озброєнь за цей період.

"Нові дані щодо поставок озброєнь чітко відображають переозброєння, яке відбувається в Європі у відповідь на загрозу з боку Росії, – сказав Метью Джордж, директор Програми SIPRI з питань передачі озброєнь. – Проте деякі великі імпортери озброєнь, в тому числі Саудівська Аравія, Індія і Китай, зазнали значного скорочення обсягів імпорту з різних причин, незважаючи на високе сприйняття загрози в їхніх регіонах".

Імпорт озброєнь європейськими членами НАТО збільшився більш ніж удвічі в період з 2015-19 по 2020-24 роки (+105%). США поставили 64% цих озброєнь, що значно більше, ніж у 2015-19 роках (52%).

У звіті зазначається, що європейський імпорт озброєнь загалом зріс на 155% у період 2020-24 років, оскільки держави відреагували на вторгнення Росії в Україну та невизначеність щодо майбутнього зовнішньої політики США. Згідно з новими даними про міжнародні поставки озброєнь, США збільшили свою частку в світовому експорті озброєнь до 43%, в той час як експорт Росії впав на 64%.



США закріпили провідні позиції серед експортерів зброї



Топ-10 найбільших експортерів зброї у 2020-24 роках залишився таким самим, як і в 2015-19 роках, але Росія (на яку припадає 7,8% світового експорту зброї) опустилася на третє місце, поступившись Франції (9,6%), а Італія (4,8%) піднялася з 10-го на шосте місце.

Експорт озброєнь США збільшився на 21 відсоток в період між 2015-19 і 2020-24 роками, а їхня частка в світовому експорті озброєнь зросла з 35 до 43 відсотків. У 2020-24 роках США постачали основні види озброєнь до 107 держав.

Аналітики зауважують, що вперше за два десятиліття найбільша частка американського експорту озброєнь у 2020-24 роках припала на Європу (35%), а не на Близький Схід (33%). Тим не менш, найбільшим одержувачем американської зброї стала Саудівська Аравія (12% американського експорту озброєнь).



"США перебувають в унікальному становищі, коли йдеться про експорт озброєнь. Їх частка у світовому експорті озброєнь становить 43 відсотки, що більш ніж у чотири рази перевищує частку наступного за величиною експортера, Франції", – сказав Джордж.

У звіті зазначається, що, на відміну від США, експорт озброєнь Росією різко скоротився (на 64 відсотки) між 2015-19 і 2020-24 роками. Спад розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року: у 2020 і 2021 роках обсяги експорту були набагато меншими, ніж у будь-який рік за попередні два десятиліття.



"Війна проти України ще більше прискорила падіння російського експорту озброєнь, оскільки на полі бою потрібно більше зброї, торговельні санкції ускладнюють виробництво і продаж зброї, а США та їхні союзники тиснуть на держави, щоб вони не купували російську зброю", – сказав Пітер Веземан, старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь.

У звіті зазначається, що Індія все більше надає перевагу іншим постачальникам, а Китай отримує більше озброєнь від власної оборонної промисловості, що стрімко розвивається.



У 2020-24 роках Росія поставила основні види озброєнь 33 країнам. Дві третини російського експорту озброєнь припадає на три країни: Індії (38%), Китаю (17%) і Казахстану (11%).

У березні 2024 року в іншому звіті Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру зазначав, що експорт зброї з Росії в період із 2019 до 2023 року впав на 53% порівняно з періодом 2014–2018 років.

Минулого року дослідники звертали увагу, що сукупний дохід двох російських компаній, що входять до 100 найбільших світових виробників озброєнь, збільшився на 40 відсотків і сягнув приблизно 25,5 мільярдів доларів США.



