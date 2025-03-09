Секретна служба США стріляла у озброєного чоловіка поблизу Білого дому - заява установи

Секретна служба США провела постріл в озброєного чоловіка біля Білого дому вночі на неділю після зіткнення. Зараз чоловік перебуває в місцевій лікарні, йдеться в заяві.

Президента США Дональда Трампа в цей час не було в Білому домі. Він проводить вихідні у своїй резиденції у Флориді.

Співробітники Секретної служби отримали інформацію в суботу від місцевої влади про те, що людина, схильна до самогубства, могла їхати до Вашингтона з Індіани, і машину цієї людини знайшли за квартал від Білого дому, йдеться в заяві.

Чоловік розмахував вогнепальною зброєю, коли до нього підійшли офіцери, і Секретна служба відкрила вогонь незабаром після півночі за місцевим часом.

Чоловіка доставили в місцеву лікарню, про його стан невідомо, йдеться в повідомленні. Там також вказується, що ніхто з персоналу Секретної служби не постраждав.

Поліція міста Вашингтон розслідує стрілянину і поки не коментувала інцидент.

Впродовж років було зареєстровано декілька інцидентів за участю озброєних чоловіків, у яких співробітники служби безпеки стріляли на території Білого дому або поблизу нього, включаючи постріл у 2016 році в чоловіка, який розмахував пістолетом біля воріт, встановлених задля безпеки поблизу Білого дому.

У 2023 році 20-річний індійський іммігрант на ім'я Сай Варшит Кандула безуспішно намагався прорвати захисні бар'єри Білого дому на орендованій вантажівці.



Сам Трамп ледве пережив спробу вбивства в липні, коли озброєний чоловік вистрілив у нього під час мітингу в Батлері в штаті Пенсильванія, поранивши йому вухо.

Перевірка Секретної служби виявила, що прогалини в комунікації та недостатньо ретельне втілення засобів безпеки сприяли нападнику.