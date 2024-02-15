​​​​​​​"Великі кораблі у Чорному морі – просто смертники". Як українці перетворили свою слабкість на перевагу, кажуть експерти

У боях на Чорному морі Україні вдалося обернути свою слабкість на суперсилу і змусити світових експертів замислитися над тим, яка тактика визначатиме морські битви у майбутньому, кажуть аналітики, які коментують повідомлення про чергове потоплення українськими морськими дронами російського військового корабля.

Вони наголошують, що країна, яка фактично була позбавлена свого флоту, змогла не лише змінити ситуацію на морі на свою користь, але і продемонструвати вразливість великих високотехнологічних флотів у малому замкненому водному просторі, адже вони виявляються безсилими проти флоту малих безпілотних катерів-камікадзе.

Росія подвоїла кількість великих десантних кораблів перед вторгненням, але не змогла їх захистити

Ця атака демонструє здатність дешевих надводних кораблів, таких як ті, що будує Україна, продовжувати атакувати російський флот

У середу, 14 лютого, Збройні сили України повідомили про знищення вночі за допомогою морських дронів власного виробництва Magura-V5 російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі поблизу Алупки у Криму.

"Ця атака демонструє здатність дешевих надводних кораблів, таких як ті, що будує Україна, продовжувати атакувати російський флот", – каже в коментарі Голосу Америки Семюел Бендетт, американський експерт з Центру військово-морського аналізу, який спеціалізується на морських дронах.

"Цезар Куніков" – уже четвертий великий десантний корабель (ВДК), який знищили українські Збройні сили за останні трохи більше, як пів року – влітку на дно Чорного моря пішов ВДК "Саратов", восени – "Мінськ", і зовсім нещодавно, у грудні 2023-го року – "Новочеркаськ".

Керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко каже, що готуючись до вторгнення, Росії вдалося в лютому 2022 року сформувати в Чорному морі "безпрецедентне угруповання" великих десантних кораблів (ВДК). Вона практично подвоїла кількість своїх десантних кораблів біля українських берегів.

"8-9 лютого 2022 року до Чорного моря з Середземного увійшли одразу 6 ВДК зі складу Балтійського та Північного флотів Росії, по 3 з кожного", – каже Клименко у розмові з Голосом Америки.

Він переконаний, що зібравши у Чорному морі відразу 13 ВДК, Росія планувала використати їх для значних операцій з висадкою десанту. Кожен з таких кораблів міг перевозити в різних комбінаціях до 10 танків, 12 автомобілів бронетехніки, 20 вантажних автомобілів, і залежно від комбінації техніки – від 150 до 340 десантників, які могли висадитися прямо на берег з усією цією технікою навіть при штормі до 4-х балів.

Але через те, що Україна активно обстрілювала води біля узбережжя Одеської та Миколаївської областей при спробах кораблів наблизитися, Росія не змогла провести десантні операції ні в Азовському, ні в Чорному морі, пояснює Клименко.

Коли план висадки десанту провалився, ВДК почали використовувати для матеріально-технічного забезпечення російської армії з огляду на непевність сполучення через Керченський міст, який кілька разів вдавалося вивести з ладу. Потужними і місткими ВДК перекидали військові вантажі до Криму і до Бердянська на Азовському морі.

За словами Клименка, який посилається на джерела серед українських військових моряків, і зараз "Цезар Куніков" йшов з Новоросійська до Севастополя з військовим вантажем.

"Перед тим він 10 днів стояв під завантаженням. Міг перевозити будь-які військові вантажі – від техніки та боєприпасів до тих самих "шахедів", які запускають з Криму. Також є припущення, що міг везти ракети для комплексів типу "Іскандер" або мобільних берегових пересувних ракетних комплексів, якими РФ стріляє з Криму по території різних областей України. Або просто боєприпаси для російських військ", – каже Клименко.

Проходячи повз Алупку, припускає Клименко, "Цезар Куніков" "притискався" до берега, намагаючись оминути українські ракети, але це не врятувало корабель від нічних ударів українських дронів.

Дальність українських морських дронів – це все Чорне море

"Для того, щоб залишитися цілими, російським кораблям просто треба сидіти в портах", – каже Клименко.

Хоча і це не дає гарантії, бо як показав літній напад на корабель "Оленегорський горняк". Його не врятувало навіть те, що він перебував у порту в Новоросійську – у серпні 2023 року його пошкодили українські дрони-камікадзе настільки, що він досі перебуває у ремонті та не може брати участь у військових операціях, каже експерт.

"Справа в тому, що дальність українських морських дронів – це все Чорне море", – пояснює Клименко.

Він нагадує, що, наприклад, у тому ж серпні минулого року російський танкер Sig, був "результативно уражений" у територіальних водах України на південь від Керченської протоки. Вона є на відстані приблизно 400 морських миль, тобто близько 750 км від узбережжя Одеської області, звідки, ймовірно, запускаються дрони. А відстань до Новоросійська – не набагато більша – 430 морських миль, чи близько 800 км.

Ця атака також продемонструвала складність їй протидіяти або небажання російського військово-морського флоту це робити

Семюел Бендетт з Центру військово-морського аналізу вважає, що останній напад українських дронів демонструє, що українці опанували тактику, проти якої росіянам нічого протиставити.

"Кораблі атакують вночі, коли видимість дуже низька, коли кілька надводних суден сходяться до однієї цілі. Ця атака продемонструвала складність їй протидіяти або небажання російського військово-морського флоту це робити, оскільки корабель-мішень не мав жодних суттєвих заходів протидії українським військовим катерам", – говорить Бендетт у коментарі для Голосу Америки.

Українці показали, як без флоту можна нищити флот противника

Андрій Клименко пояснює, що йдеться не про бажання – росіянам дійсно нічим збивати українські безпілотні катери.

"На ВДК немає нічого, крім 1-ї 2-ствольної гармати, на них нема і зенітного озброєння. А для боротьби з дронами треба кулемети або малокаліберні гармати з приладами нічного бачення, нічними прицілами, тощо", – каже Клименко.

Він додає, що те, що спершу здавалося слабкістю української позиції, українці перетворили на свою перевагу – за відсутності свого власного флоту довелося імпровізувати, вигадувати нові технічні рішення і застосувати мало не партизанську тактику – малими силами завдавати якнайбільшої шкоди противнику.

В результаті Україні вдалося практично власними силами розблокувати свої торгові порти навколо Одеси для експорту зерна і, за словами британського міністра закордонних справ, бути спроможною невдовзі вивезти весь минулорічний врожай, призначений для експорту. А це, за українськимим даними, було близько 50 мільйонів тонн зерна, повідомляє Reuters.

Другим очевидним результатом, як каже Бендетт, є "зменшення спроможності Росії вести війну".

Цей досвід, каже Клименко, активно вивчають на Заході, адже він ламає уявлення про те, що країні потрібен великий і дорогий флот для успішного протистояння противнику, який такий флот має.

В США поділяють такі оцінки. Як повідомляв Голос Америки, у середу високий представник Державного департаменту у середу сказав, що відбулася "фундаментальна зміна".

"За деякими оцінками, Росія втратила 20% військових кораблів Чорноморського флоту, – сказав неназваний високий представник Державного департаменту у коментарі для журналістів. – Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як заманеться, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні".

Експерти британського часопису Economist оцінюють втрати Росії ще вище – вони вважають, що Росія позбулася принаймні третини свого Чорноморського флоту – 25 надводних кораблів і одного підводного човна, які були знищені, 15 перебувають в ремонті, а решта ховається у портах подалі від українських берегів.

Наслідки успіху цього типу морського удару для технічно просунутих ВМС у всьому світі є величезними та вимагатимуть від багатьох переосмислення захисту суден

У розмові з кореспондентом Голосу Америки Андрієм Борисом контрадмірал ВМС США (у відставці) Джо Дігуардо, каже, що Україна майстерно опанувала тактику використання безпілотних систем "для досягнення стратегічного ефекту".

За його словами, недорогі українські дрони є "життєздатним і економічно ефективним способом" протидії "вишуканим системам зброї, які не є стійкими проти таких типів атак".

Тепер західні країни, які мають саме такий високотехнологічний флот, мають подумати, чим захищатися від тактики, яку застосовує Україна, каже адмірал у відставці.

"Наслідки успіху цього типу морського удару для технічно просунутих ВМС у всьому світі є величезними та вимагатимуть від багатьох переосмислення захисту суден і пом’якшення загрози", – каже Джо Дігуардо.

Українська тактика добра для Чорного моря, чи вона спрацює в океані?

Експерти наголошують, що ситуація, яка склалася в Чорному морі між Україною і Росією, є певною мірою унікальною, бо після того, як розпався Радянський Союз, його Чорноморський флот був розділений між Росією, Україною та Грузією. Але грузинський флот Росія знищила ще під час нападу 2008 року.

Український був практично знищений під час захоплення Криму 2014 року. Тоді, як нагадують американські військові експерти з корпорації RAND, Росія використала тисячолітню тактику — затопила старі судна у ключовому каналі, щоб затримати українські кораблі в порту, а потім захопила їх із сухопутного боку.

"Результатом стало те, що російський флот домінував у Чорному морі протягом останнього десятиліття", – нагадують дослідники RAND у своєму аналізі від жовтня минулого року.

Перед широкомасштабним вторгненням Росія на Україну у 2022 році, Москва завела нові кораблі у Чорне море, сподіваючись на те, що їх вистачить для війни проти держави, яку вона позбавила флоту.

Але, коли війна не закінчилася її блискавичною перемогою, можливості посилити флот за рахунок кораблів з Балтійського, чи Північного флоту Кремль уже не мав – завадила Туреччина.

Посилаючись на Конвенцію Монтре від 1936 року, яка дає право Анкарі обмежити вхід суден ворогуючих країн у Чорне море, Туреччина закрила свої протоки Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів.

Після того, як Україна, піонер масового використання морських дронів проти флоту противника, сполучила цю нову технологію з ракетними ударами та мінами, кораблі Чорноморського флоту Росії опинились у пастці.

"Україна показала, що комбінація дронів, ракет наземного базування та морських мін може позбавити більш просунутий флот можливості здійснювати контроль над морем, принаймні у відносно обмеженій водоймі", – кажуть дослідники RAND.

Вони додають, що українська тактика застосування замінованих дронів не є універсальною – в океані потужний флот все одно має переваги.

Але в історії, кажуть дослідники, більшість морських битв відбувалися саме у відносно закритому морському просторі. Та і технології не стоять на місці. Тому урок України є все ж дуже цінний.

"Ніхто не очікував такого повороту у військово-морській тактиці – у такому маленькому морі як Чорне, великі кораблі – просто смертники, вчорашній день", – каже український експерт Андрій Клименко.