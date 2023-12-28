Знищення “Новочеркаська” замкнуло російський флот на сході Чорного моря, кажуть західні військові відомства

Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті розвідки від 28 грудня підтвердило, що російський великий десантний корабель “Новочеркаськ” було повністю зруйновано в результаті удару, завданого українськими Повітряними силами 25 грудня.

За оцінками британського Міноборони, Росія за час війни втратила 3 великих десантних кораблі, включно з “Новочеркаськом”, а ще два додаткові кораблі цього класу, ймовірно, було пошкоджено. Інші знищені ВДК включають “Саратов”, потоплений 24 березня 2022 року, та “Мінськ”, який було “функціонально знищено” в сухому доку 13 вересня 2023 року.

Британське Міноборони також заперечило твердження Росії про те, що корабель було лише пошкоджено.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс написав на своїй сторінці в мережі Х: “Росія ввела в оману, коли стверджувала, що військовий корабель Путіна “Новочеркаськ” був просто “пошкоджений” — він явно був повністю знищений!

Вкрай важливо, щоб у 2024 році цивілізований світ продовжував підтримувати Україну в цій визначальній для епохи битві, яка зараз розгортається в Європі”.

У звіті також зауважено, що Росія, ймовірно, планувала використати ВДК для значних операцій з висадкою десанту під час вторгнення, а відтак подвоїла кількість цих кораблів у Чорному морі напередодні нападу на Україну. Однак, наразі їх використовують для матеріально-технічного забезпечення з огляду на непевність сполучення Кримським мостом.

На початку жовтня заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі вже заявляв про "функціональну поразку" Росії в Чорному морі.

"Російський флот був змушений розосередитися в портах, з яких він не може вплинути на Україну", - сказав тоді Гіппі, якого цитує видання The Guardian.

Своєю чергою, за словами керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківіселга, замкнення російського Чорноморського флоту у східній частині Чорного моря та в Азовському морі стало одним з найбільших досягнень українських захисників у 2023 році.

Кульмінацією цього став удар по “Новочеркаську”, зазначає видання ERR.ee, яке також цитує Ківіселга, який заявив в інтерв’ю телеканалу ETV, що цей напад ще більше посилить тиск на Росію, змушуючи її відводити свої кораблі ще далі від Криму.

“Крім того, вони не можуть використовувати свої порти в Криму, які є придатними та ефективними гаванями з точки зору їх пропускної спроможності, і вони працюють швидко. Але зараз кораблі потрібно перемістити далі, наприклад, до порту Новоросійська, в межах самої Російської Федерації, а не на окупованій території”, - додав Ківіселг.

Він також високо оцінив роботу українських повітряних сил, зазначивши, що такий напад вимагає гарного планування й розуміння місць розташування російських засобів ППО.

“Для цього потрібна хороша попередня робота й збіг декількох обставин”.