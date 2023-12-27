"Помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут!" Реакції на повідомлення про удар по кораблю РФ "Новочеркаськ"

Західні оглядачі пишуть, що Україна "досягла великого успіху", завдавши удару по російському військовому кораблю, який перебував у порту в Криму. Цю операцію журналісти газети The New York Times називають "однією з найзначніших атак на Чорноморський флот Москви за останні місяці".

В ніч проти 26 грудня внаслідок ракетного удару українських Повітряних сил було знищено російський великий десантний корабель “Новочеркаськ” у порту Феодосії в окупованому Криму, повідомили в ЗСУ.

Як повідомив у коментарі для Голосу Америки речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, для удару по російському кораблю було використано літаки, оснащені крилатими ракетами, "які надали партнери".

"Удари завдані ракетами, кількість яких ми не деталізуємо, так само як і кількість літаків, які брали участь в операції", – додав Ігнат у розмові з Голосом Америки.

Росія не втратила апетиту до земель півдня України, але її спроможності зменшуються

Як зазначає агентство Reuters, Росія нещодавно натякнула, що може спробувати захопити більше українських територій уздовж узбережжя Чорного моря. На початку грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що Одеса, портове місто, куди перебазувався ВМС України після захоплення Росією Криму, є "російським містом".

Але Україна працює над тим, щоб позбавити Росію можливостей захопити більше територій з моря, сказав командувач Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа у розмові з Голосом Америки.

Він заявив, що майже за два роки війни Чорноморський флот Росії позбувся трьох великих десантних кораблів, декількох десантних катерів, а спроможність російських збройних сил до висадки десанту скоротилася на два батальйони.

"Внаслідок знищення десантних кораблів Збройними силами України спроможність Чорноморського флоту щодо висадки морського десанту зменшились на батальйон. На початок повномасштабної війни на Чорному морі росіяни були спроможні висадити до бригади морської піхоти одночасно. Зараз бригаду без двох батальйонів", – пояснив віцеадмірал Неїжпапа у розмові з керівницею мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирославою Ґонґадзе.

Він додав, що "для Збройних сил України будь-який корабель з прапором Російської Федерації – це військова ціль".

"Вони будуть всі знищені або вражені, як тільки ми зможемо їх досягнути", – сказав віцеадмірал Неїжпапа у розмові з Голосом Америки.

Найбільшим успіхом українських дій проти Чорноморського флоту Росії було затоплення крейсера "Москва" – флагмана російського флоту у Чорному морі. Крейсер був затоплений невдовзі після початку війни у квітні 2022 року.

22 вересня цього року Україна завдала ракетного удару по штабу флоту у Севастополі та ремонтних потужностях у цьому портовому місті.

За словами представників української влади, з часу широкомасштабного російського вторгнення, ЗСУ знищили 20% російського Чорноморського флоту.

Більше ATACMS – менше запусків безпілотників проти невинних мирних жителів – генерал США у відст. Бен Годжес

Для прихильників України її успіхи на Чорному морі є ще одним аргументом за надання їй зброї, завдяки якій Україна може повернути під свій контроль території, захоплені Росією.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що "помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут!"

"Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі", – написав Шаппс на своїй сторінці в мережі Х.

Американський військовий експерт та колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес вкотре нагадує свою тезу про те, що звільнення Криму необхідне для звільнення всієї території України. І для цього Захід має поквапитися з наданням далекобійної зброї.

"Уявіть, якби в Україні була ще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow чи SCALP? Крим був би базою, яку Росія неспроможна втримати... ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил, ні запусків безпілотників проти невинних мирних жителів, ні логістичного центру для підтримки російської оборони на півдні України... ні Керченського мосту", – твітує генерал у відставці Годжес.

Німецька безпекова експертка Джессіка Берлін твітує фото з порту у Феодосії, де стояв російський десантний корабель, і додає, що рішення про допомогу Україні потрібно ухвалювати чимшвидше.

"Коли ми даємо Україні те, що їй потрібно для звільнення своєї землі та людей, вони виконують роботу. Коли ми зволікаємо, ми допомагаємо Росії перегрупуватися та компенсувати втрати, продовжуючи війну та збільшуючи потребу у допомозі Україні. Час — це життя — і ваші податкові кошти. Це так просто", – наголошує Берлін.

США та ЄС поки не затвердили великі пакети допомоги для України? Законодавці США пішли на святкові канікули, так і не домовившись про додаткову допомогу Україні. Йдеться про додаткове фінансування пакетів допомоги Україні на 61 мільярд доларів, допомогу Ізраїлю, Тайваню та зміцнення безпеки кордону США.

Так само на саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року у 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги.

Планується, що лідери ЄС повернуться до розгляду цього питання в лютому 2024 року.