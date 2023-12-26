Час-Time. Знищення “Новочеркаська”: усе, що треба знати
В ефірі Час-Time. “Новочеркаськ” пішов на дно. Деталі операції від речника Повітряних сил України. Реакція посадовців у сфері оборони на знищення великого десантного корабля Росії. Розслідування історичних масштабів. Як у 2023 світ наблизився до арешту Путіна. Окупанти визнали "екстремістською" книгу американця, причетного до дослідження наслідків аварії на ЧАЕС. Як волонтери готували подарунки до свят на фронт.
Випуски
-
грудень 25, 2023
Час-Time. Україна знову відзначає Різдво 25 грудня
-
грудень 22, 2023
Час-Time. США наклали чергові санкції на Росію
-
грудень 21, 2023
Час-Time. Білий дім висловив співчуття родинам загиблих у Празі
-
грудень 20, 2023
Час-Time. Підсумки 2023 у США: Перспективи для України
-
грудень 19, 2023
Час-Time. Від Конгресу залежить подальша допомога Києву – Держдеп
-
грудень 18, 2023
Час-Time. У США залишилося коштів лише на 1 пакет допомоги Україні