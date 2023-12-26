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Час-Time

Час-Time. Знищення “Новочеркаська”: усе, що треба знати

Час-Time. Знищення “Новочеркаська”: усе, що треба знати
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Час-Time. Знищення “Новочеркаська”: усе, що треба знати

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В ефірі Час-Time. “Новочеркаськ” пішов на дно. Деталі операції від речника Повітряних сил України. Реакція посадовців у сфері оборони на знищення великого десантного корабля Росії. Розслідування історичних масштабів. Як у 2023 світ наблизився до арешту Путіна. Окупанти визнали "екстремістською" книгу американця, причетного до дослідження наслідків аварії на ЧАЕС. Як волонтери готували подарунки до свят на фронт.

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