Неїжпапа: внаслідок знищення "Новочеркаська" та інших десантних кораблів спроможність Росії щодо висадки десанту впала вдвічі

Командувач Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що майже за два роки війни Чорноморський флот Росії позбувся трьох великих десантних кораблів, декількох десантних катерів, а спроможність російських збройних сил до висадки десанту скоротилася вдвічі.

Раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер – один

Віцеадмірал Неїжпапа сказав, що десантні кораблі, так само як кораблі-носії ракет «Калібр», якими Росія обстрілює територію України, є однією з пріоритетних цілей для Збройних сил України.

«Внаслідок знищення десантних кораблів Збройними силами України спроможність Чорноморського флоту щодо висадки морського десанту зменшились до батальйону. Тобто раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер – один», – пояснив віцеадмірал Неїжпапа у розмові з керівницею мовлення Голосу Америки у Східній Європі Мирославою Ґонґадзе.

Ракетним ударом українських Повітряних сил в ніч проти 26 грудня було знищено російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", що базувався в порту Феодосії у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Це був другий удар по "Новочеркаську" під час російсько-української війни. Перше влучення українських ракет у цей корабель відбулося у березні 2022 року в порту Бердянська, куди він привіз військову техніку. Тоді, за повідомленнями, загинули щонайменше три члени екіпажу "Новочеркаська".

За словами віцеадмірала Неїжпапи, через дії українських військових протягом року, що минає, російський флот вивів усі свої носії ракет «Калібр» у Новоросійськ.

«Російський флот вивів усі свої носії ракет «Калібр» у Новоросійськ. Це сталося протягом цього року. Також протягом року вони вивели, крім ракетоносців, десантні кораблі, патрульні кораблі, зосередили їх у Феодосії та Новоросійську».

Судячи з об'єму вибуху, не можна виключити наявність «Шахедів» на «Новоросійську» – Неїжпапа

Як сказав командувач українських ВМС, зараз Росія використовує десантні кораблі як військовий транспорт для перевезення військових вантажів між територію Російської Федерації та окупованим Кримом.

Я повної інформації не маю, але не виключаю, що вони могли завантажити (іранські дрони) на корабель, судячи з детонації, яка була дуже об’ємна

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що на борту корабля були безпілотники “Шахед”, які Росія використовує для ударів по Україні, віцеадмірал Неїжпапа сказав, що не може «ані підтвердити, ані спростувати» ці повідомлення, але не виключає такої можливості.

«Я повної інформації не маю, але не виключаю, що вони могли завантажити (іранські дрони) на корабель, судячи з детонації, яка була дуже об’ємна, – сказав віцеадмірал Неїжпапа. – Що там знаходилось конкретно, я не можу підтвердити, але цей корабель повністю знищений. Відновлювати його немає жодного сенсу».

Він додав, що «для Збройних сил України будь-який корабель з прапором Російської Федерації – це військова ціль».

«Вони будуть всі знищені або вражені, як тільки ми зможемо їх досягнути», – сказав віцеадмірал Неїжпапа у розмові з Голосом Америки.

Найбільшим успіхом українських дій проти Чорноморського флоту Росії було затоплення крейсера "Москва" – флагману російського флоту у Чорному морі. Крейсер був затоплений невдовзі після початку війни у квітні 2022 року.

22 вересня цього року Україна завдала ракетного удару по штабу флоту у Севастополі та ремонтним потужностям у цьому портовому місті.

За словами представників української влади, з часу широкомасштабного російського вторгнення, ЗСУ знищили 20% російського Чорноморського флоту.