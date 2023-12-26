Юрій Ігнат: «Потопити такий корабель не просто. Він має своє потужне ППО»

Внаслідок ракетного удару українських Повітряних сил вночі 26 грудня в порту Феодосії в окупованому Криму було знищено російський великий десантний корабель “Новочеркаськ”. За повідомленнями ЗМІ, на борту корабля були безпілотники “Шахед”, які Росія використовує для ударів по Україні.

Коментуючи подію в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе, керівниці мовлення Голосу Америки у Східній Європі, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив: “Очевидно, наші служби мали інформацію про місце і час перебування корабля, про вантаж який там знаходився, а також про системи протиповітряної оборони, які охороняють цей регіон. Операція дійсно є складною, вона проводиться не вперше, як і з крейсером “Москва”, це теж була надскладна операція, бо потопити такий корабель доволі не просто. Він має своє потужне ППО. Тому нам вдається дедалі краще і дедалі частіше завдавати таких філігранних ударів, високоточних ударів, і ворог позбавляється потроху Чорноморського флоту і свого впливу у Чорному морі”.

Водночас Ігнат не підтвердив, але й не виключив можливість, що корабель, який призначений для транспортування техніки, особового складу і різних військових вантажів, перевозив іранські безпілотники, адже південне узбережжя Криму росіяни використовують для запуску “Шахедів” разом з кількома іншими регіонами.

“Завдано було удару літаками, які адаптовані до крилатих ракет, які є на озброєнні, які надали партнери. Удари завдані ракетами, кількість яких ми не деталізуємо, так само як і кількість літаків, які брали участь в операції”, - додав Ігнат.

“Не просто виконати таку операцію, бо цей район захищений російськими системами протиповітряної оборони. Не треба робити домислів, що вона є слабкою. Усе відбувається завдяки грамотним, злагодженим діям усіх сил оборони, грамотно спланованій операції і тактичним прийомам, які застосовують льотчики при завданні таких ударів”.

Знищення “Новочеркаська” також прокоментував президент України Володимир Зеленський, якого процитувало агентство AFP, заявивши: “Я вдячний нашим Повітряним силам за значне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще одним судном. Окупантам не буде в Україні жодного спокійного місця”.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс теж висловився з цього приводу на своїй сторінці в мережі Х: “Це останнє знищення [корабля] військово-морського флоту Путіна демонструє, що помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут!

Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту.

Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великобританії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі”.

До роботи над статтею долучилася Мирослава Гонгадзе.