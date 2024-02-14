Держдеп: те, що дії флоту РФ в Чорному морі обмежені - фундаментальна зміна стратегічного позиціювання в регіоні

Фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні назвав високопосадовець Держдепу США під час спілкування з пресою "той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі, як завгодно". Так він прокоментував повідомлення про знищення російського корабля "Цезар Куніков". Представник зовнішньополітичного відомства США зазначив, що Росія втратила вже 20% кораблів свого Чорноморського флоту.

"Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як він міг діяти на початку цієї війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні", - завив високопосадовець Держдепу.

Він додав, що це було досягнуто "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі». Представник зовнішньополітичного відомства додав, що ця зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку США, який полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

"І вони (Україна) не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою. За деякими оцінками, Росія втратила 20% військових кораблів Чорноморського флоту", - підсумував високопосадовець Держдепу.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Українські Збройні сили повідомили про знищення російського великого десантного корабля в Чорному морі.

"Збройні сили України спільно з ГУР Міноборони України знищили великий десантний корабель окупантів – "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки", – йдеться в повідомленні в соцмережах.

Російське Міністерство оборони заявило про перехоплення шести безпілотників над Чорним морем, однак не коментувало удар по кораблю.