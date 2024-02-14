Безпрецедентне зростання витрат на оборону: НАТО і Швейцарія витратять рекордні кошти на безпеку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі оприлюднив рекордно високі цифри витрат на оборону альянсу – його європейських членів та Канади. Про збільшення військових витрат заявила і нейтральна Швейцарія.

Щодо НАТО, то, як повідомляв Голос Америки, 18 із 31 союзника очікують витратити мінімум 2% ВВП на оборону цього року.

Загалом з 2014 року європейські союзники та Канада виділили додаткові 600 мільярдів євро, а у 2024 році члени НАТО в Європі інвестують в оборону, за його словами, 380 мільярдів доларів США.

Це безпрецедентне зростання на 11%, каже Єнс Столтенберг.

Цього року близько 2/3 членів НАТО досягнуть мети витрачати 2% ВВП на оборону

Посолка США при НАТО Джуліан Сміт у коментарі для CNN пояснила:

“Коли ми взяли на себе зобов’язання в 2014 році витрачати 2% ВВП на оборону до 2024 року, лише кілька членів альянсу були на цьому рівні [видатків]. Цього року близько 2/3 альянсу досягнуть цієї мети, а решта планують досягти її найближчим часом”.

Ці інвестиції, за словами Сміт, зміцнюють можливості стримування НАТО, захист і колективну безпеку.

Щодо Швейцарії, то уряд країни заявив 14 лютого, що збільшить військові витрати протягом наступних років.

Президентка країни Віола Амгерд сказала, що станом на 2035 рік буде доступно близько 20 мільярдів швейцарських франків (близько 22,58 мільярда доларів) – додаткове фінансування у порівнянні з бюджетом до війни в Україні.

Швейцарія виділила на оборону в 2023 році 1,9 млрд франків, повідомляє Reuters.

“Ситуація з політикою безпеки, очевидно, складна, враховуючи нинішню нестабільність, війну на європейському континенті, збройні конфлікти на Близькому Сході та інші гарячі точки у світі”, — сказала Амгерд на пресконференції.

Президентка Швейцарії, яка одночасно є і міністеркою оборони, додала, що зараз “так багато криз” у світі.

Вона також наголосила, що швейцарський план частково враховує уроки, отримані з війни в Україні.

Наразі тривають багатомісячні військові навчання Steadfast Defender -- найбільші навчання НАТО за десятиліття, у яких беруть участь приблизно 90 000 військовослужбовців з усіх 31 членів альянсу та Швеції.