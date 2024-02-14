Військової загрози для країн НАТО немає, бо після анексії Криму укріпили колективну оборону – Столтенберг

Наразі немає безпосередньої військової загрози для будь-якого члена НАТО, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.

За його словами, загрози немає, тому що з 2014 року країни НАТО значно посилили колективну оборону після незаконної анексії Криму Росією: “Ми маємо найсильніше підкріплення колективної оборони за десятиліття”.

Поки ми стоїмо разом, захищаємо один одного, ми в безпеці.

Столтенберг додав: “Але ми ніколи не можемо сприймати мир як належне”. Він також згадав про "постійний ризик різних гібридних атак, кібернетичних та інших видів гібридних дій проти союзників НАТО". За його словами, збройні сили співпрацюють з цивільними, щоб подолати ці загрози.

"Разом ми представляємо 50% світової економіки та 50% військової могутності світу. Тож поки ми стоїмо разом, захищаємо один одного, ми в безпеці, ми запобігаємо нападу. І ми гарантуємо, що ми відстоюємо наші цінності через міцний трансатлантичний зв’язок", -- сказав Столтенберг про країни альянсу.

Як раніше повідомляв Голос Америки, інший посадовець НАТО, голова військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер зазначав, що загроза з боку Кремля є найзначнішою і триває підготовка до конфлікту з Росією.

На думку Бауера, повномасштабна війна НАТО з Росією "може статися у будь-який час протягом наступних 20 років".

У 2024 році члени НАТО в Європі інвестують в оборону 380 мільярдів доларів США

У 2024 році члени НАТО в Європі інвестують в оборону, за його словами, 380 мільярдів доларів США.

Єнс Столтенберг наголосив на історичному прогресі у видатках на оборону та висловив очікування що цього року 18 членів альянсу витрачатимуть 2% свого ВВП на оборону. За словами генсека альянсу, у 2024 році члени НАТО в Європі інвестують в оборону 380 мільярдів доларів США.

“З моменту прийняття інвестиційної обіцянки в 2014 році європейські союзники та Канада виділили понад 600 мільярдів доларів США на оборону, – сказав генсек НАТО. – Тому ми досягаємо реального прогресу”.

Столтенберг запевнив: “НАТО й надалі гарантуватиме, що в Москві не буде місця для прорахунків щодо нашої готовності та рішучості захищати всіх членів Альянсу”.

Міністри оборони у Брюсселі обговорять прогрес у нарощуванні виробництва боєприпасів, оскільки за останні кілька місяців НАТО погоджено відповідні контракти на десять мільярдів доларів.

Нові оборонні плани НАТО наразі випробовуються за допомогою навчань Steadfast Defender – найбільших навчань НАТО за десятиліття, у яких беруть участь приблизно 90 000 військовослужбовців з усіх 31 членів альянсу та Швеції.

Щодо підтримки України з боку НАТО, генеральний секретар підкреслив:

“З нашою допомогою відважні українці повернули собі половину захопленої Росією території, відкрили коридор у Чорному морі та завдають великих втрат російським силам”.

Столтенберг привітав нещодавнє рішення Європейського Союзу щодо нового пакету допомоги Україні та сказав, що розраховує і на рішення Конгресу США, оскільки “це не благодійність, це інвестиція у нашу власну безпеку”.

У четвер, 15 лютого, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра оборони України Рустема Умєрова.

“Ми продовжуємо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО у всьому – від закупівель до логістики, – сказав Столтенберг. – А союзники продовжують здійснювати великі поставки зброї, обладнання та боєприпасів”.