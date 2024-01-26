Найбільші навчання НАТО з часів Холодної війни. Відео

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс робить це все, аби переконатися у готовності військ, і щоб у Москви не було сумнівів у спроможності й відданості НАТО захищати кожен сантиметр своєї території.
За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс робить це все, аби переконатися у готовності військ, і щоб у Москви не було сумнівів у спроможності й відданості НАТО захищати кожен сантиметр своєї території.
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січень 26, 2024
Як в Радбезі ООН реагують на падіння Іл-76 в Росії? Відео
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