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Найбільші навчання НАТО з часів Холодної війни. Відео

  • Голос Америки
Найбільші навчання НАТО з часів Холодної війни. Відео
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Найбільші навчання НАТО з часів Холодної війни. Відео

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У наступні місяці 90 тисяч військових НАТО візьмуть участь у низці навчальних операцій по всій Європі. Залучені, зокрема, півсотні кораблів, вісімдесят літаків і понад тисяча бойових машин.

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За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс робить це все, аби переконатися у готовності військ, і щоб у Москви не було сумнівів у спроможності й відданості НАТО захищати кожен сантиметр своєї території.

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