Канада надасть Україні 60 мільйонів доларів на потреби ВПС

Канада оголосила про внесок у розмірі 60 мільйонів доларів США до Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з оборони України. Про це за результатами зустрічі Контактної групи, в якій взяли участь понад 50 країн, заявив міністр оборони Канади Білл Блер. Цей внесок, йдеться в заяві уряду Канади, підтримає створення стійких можливостей для експлуатації винищувачів F-16 Україною. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Раніше Канада оголосила про участь у Коаліції з підготовки F-16 для України. Минулого місяця Блер оголосив, що Канада сприятиме навчанню пілотів, надаючи цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал, найнятий за контрактом із монреальською компанією Top Aces Inc. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів і триватиме з лютого 2024 до 2025 року. Канада також проводить навчання англійської мови для військовослужбовців ВПС України в мовній школі Збройних сил Канади.

Ці 60 мільйонів є частиною нового фінансування військової допомоги Україні обсягом 500 мільйонів доларів США, про який прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у Києві в червні 2023 року, уточнюється в заяві уряду.

На засіданні Контактної групи з оборони України минулого місяця Канада оголосила, що братиме участь у двох коаліціях Контактної групи з оборони України: Коаліції повітряних сил і Коаліції бронетехніки.

"Поки хоробрі українські воїни борються за свободу та суверенітет своєї країни, канадці стоять з ними. Через Контактну групу з оборони України понад п'ятдесят країн також працюють разом, щоб надати Україні інструменти, необхідні для перемоги. Канада прагне поглибити координацію та співпрацю з союзниками та партнерами, коли ми працюємо разом, щоб зміцнити нашу підтримку самооборони України та захистити заснований на правилах міжнародний порядок", - заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер.

Зараз Коаліція повітряних сил зосереджена на переході України на F-16, але в майбутньому вона також працюватиме над транспортом, гвинтокрилом і безпілотниками, йдеться в повідомленні канадського уряду.

З лютого 2022 року Канада виділила понад 2,4 млрд доларів військової допомоги Україні. Це включає основні бойові танки Leopard 2, одну броньовану евакуаційну машину, броньовані машини бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 і відповідні боєприпаси, камери безпілотників з високою роздільною здатністю, зимовий одяг тощо.

З початку операції UNIFIER, місії Збройних сил Канади (CAF) з військової підготовки та розбудови потенціалу на підтримку Збройних сил України, Канада підготувала понад 40 000 військовослужбовців ЗСУ. Канада продовжила цю місію до березня 2026 року, забезпечивши значний потенціал для Збройних сил Канади (CAF) для реагування на нагальні потреби України в навчанні.

Понад 300 членів CAF беруть участь в операції UNIFIER, виконуючи різні функції, такі як забезпечення та координація навчання, підтримка національного командування, а також сприяння та доставка військових пожертвувань у координації з членами Альянсу та партнерами.

З 2022 року Канада має три тактичні літаки CC-130J Hercules разом із загоном із приблизно 60 військовослужбовців CAF, які проводять операції з центру в Прествіку, Шотландія. Загін доставив понад п’ятнадцять мільйонів фунтів стерлінгів допомоги Україні, від Канади та від наших союзників і партнерів.