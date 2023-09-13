Білий дім: Подолання фентанілової кризи, відповідь на стихійні лиха та допомога Україні – серед головних пріоритетів США

"Деякі законопроекти депутатів-республіканців відволікають увагу від головних пріоритетів країни", як то подолання фентанілової кризи, надання допомоги постраждалим від стихійних лих і допомога Україні у боротьбі з незаконною війною Росії. Про це заявила під час брифінгу 13 вересня речниця Білому дому Карін Жан-П’єр.

Саме на цих пріоритетах зосередиться завтра, 14 вересня, президент США Джо Байден під час великої промови перед країною щодо економічних питань.

За словами речниці, поїздка Джо Байдена до Індії та В’єтнаму була дуже успішною і “президент із задоволенням знову продемонстрував лідерство США на світовій арені”.

Жан-П’єр нагадала: президент Байден і лідери Конгресу досягли бюджетної домовленості на початку цього року – для захисту важливих пріоритетів американського народу. “Угода є угода, – каже речниця Білого дому. – Демократи та республіканці Сенату і Палати представників підтримали цю двопартійну угоду. Але спікер [Палати представників Конгресу США Кевін] Маккарті та республіканці в Палаті представників дотримуються іншого підходу, ігноруючи угоду, за яку проголосувала більшість із них, і висувають законопроєкти, які порушують їхні обіцянки”.

Білий дім вважає, що республіканці Палати представників повинні “дотримуватись свого слова” та “виконувати свою роботу” – фінансувати урядові програми, критично важливі для американського народу. Йдеться зокрема про загрозу “шатдауну” – із завершенням фіскального року у США фінансування уряду може закінчитися 30 вересня, і якщо законодавці не погодять новий бюджет, федеральні установи частково припинять роботу.

Як повідомляв Голос Америки, спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив, що доручив комітету розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. Провадження відбувається на тлі початку кампанії виборів глави держави 2024 року.