Візит Байдена до В'єтнаму - спроба наблизити одного із сусідів Китаю до США

Президент Байден заявив у неділю, що його візити до В'єтнаму та Індії, а також зміцнення партнерства з Японією, Австралією та іншими країнами «не спрямовані на стримування Китаю, а на те, щоб мати стабільний Азійсько-Тихоокеанський регіон, повідомляє NPR.

«Я не хочу стримувати Китай. Я просто хочу переконатися, що наші відносини з Китаєм налагоджені, і всі знають, про що йдеться, - сказав Байден на пресконференції після двосторонньої зустрічі з головою Комуністичної партії В'єтнаму. - І один зі способів зробити це - переконатися, що ми говоримо про одне й те саме».

Байден, який не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, заперечив, що відсутність зустрічей на найвищому рівні дестабілізує китайсько-американські відносини. Він сказав, що його команда та співробітники все ще зустрічаються зі своїми китайськими колегами, але додав, що Сі «зараз має багато турбот».

«У нього величезний рівень безробіття. Він намагається зрозуміти, що один із головних економічних принципів його плану не працює», - сказав Байден і додав, що сподівається зустрінутися «з паном Сі швидше, ніж пізніше».

Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2022 року на полях саміту G20 на Балі.

«Я хочу, щоб Китай досяг успіху в економічному плані, але я хочу, щоб вони досягли успіху за правилами», — сказав Байден.

Після зустрічі з Нгуен Фу Чонгом, генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму, Байден заявив, що США «зміцнили їхні зв'язки з іншим важливим індо-тихоокеанським партнером». В'єтнам підняв відносини зі США до рівня всебічного стратегічного партнера, найвищого рівня міжнародного партнерства. В'єтнам надає цей статус, лише чотирьом іншим країнам: Китаю, Індії, Росії та Південній Кореї.

Байден прибув до В'єтнаму після участі у саміті Групи двадцяти у Нью-Делі, де він оголосив про плани щодо нового залізничного та морського коридору, що з'єднає Індію, Центральну та Європу, але не Китай.

На G20 Сполучені Штати та Європа також оголосили про нові інвестиції в залізничну лінію, яка з'єднає Анголу з Демократичною Республікою Конго та Замбією.