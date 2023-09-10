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- Голос Америки
Візит Байдена до В'єтнаму - спроба наблизити одного із сусідів Китаю до США
Президент Байден заявив у неділю, що його візити до В'єтнаму та Індії, а також зміцнення партнерства з Японією, Австралією та іншими країнами «не спрямовані на стримування Китаю, а на те, щоб мати стабільний Азійсько-Тихоокеанський регіон, повідомляє NPR.
«Я не хочу стримувати Китай. Я просто хочу переконатися, що наші відносини з Китаєм налагоджені, і всі знають, про що йдеться, - сказав Байден на пресконференції після двосторонньої зустрічі з головою Комуністичної партії В'єтнаму. - І один зі способів зробити це - переконатися, що ми говоримо про одне й те саме».
Байден, який не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, заперечив, що відсутність зустрічей на найвищому рівні дестабілізує китайсько-американські відносини. Він сказав, що його команда та співробітники все ще зустрічаються зі своїми китайськими колегами, але додав, що Сі «зараз має багато турбот».
«У нього величезний рівень безробіття. Він намагається зрозуміти, що один із головних економічних принципів його плану не працює», - сказав Байден і додав, що сподівається зустрінутися «з паном Сі швидше, ніж пізніше».
Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2022 року на полях саміту G20 на Балі.
«Я хочу, щоб Китай досяг успіху в економічному плані, але я хочу, щоб вони досягли успіху за правилами», — сказав Байден.
Після зустрічі з Нгуен Фу Чонгом, генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму, Байден заявив, що США «зміцнили їхні зв'язки з іншим важливим індо-тихоокеанським партнером». В'єтнам підняв відносини зі США до рівня всебічного стратегічного партнера, найвищого рівня міжнародного партнерства. В'єтнам надає цей статус, лише чотирьом іншим країнам: Китаю, Індії, Росії та Південній Кореї.
Байден прибув до В'єтнаму після участі у саміті Групи двадцяти у Нью-Делі, де він оголосив про плани щодо нового залізничного та морського коридору, що з'єднає Індію, Центральну та Європу, але не Китай.
На G20 Сполучені Штати та Європа також оголосили про нові інвестиції в залізничну лінію, яка з'єднає Анголу з Демократичною Республікою Конго та Замбією.
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Ердоган на G20 виступив на підтримку позиції Путіна щодо зернової угоди
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив незгоду із критикою вимог Росії щодо повернення до Чорноморської зернової угоди, що дозволяла експорт українського збіжжя через заблоковані Росією українські чорноморські порти.
Про це турецький лідер заявив у відповідь на запитання журналістки Української служби Голосу Америки Тетяни Ворожко під час прес-конференції за результатами зустрічі G20 у Нью-Делі. Вона попросила пояснити його точку зору щодо критики можливого задоволення деяких російських вимог, адже це може стати сигналом того, що агресія дозволяє Росії досягати своєї мети.
Ердоган відповів: "Путін наголошує на наступному: Захід не виконав наданих нам обіцянок. Він каже: «Ми можемо надати це зерно безкоштовно, і Туреччина може переробити це зерно в борошно». А ще співпрацюймо з Катаром і відправимо це зерно в бідні африканські країни». Ось, що говорить президент Путін. У понеділок під час нашої розмови він також наполягав на цьому - відправленні зерна бідним африканським країнам. Ми (Туреччина - ред.) думаємо так само. Катар думає так само. Ми сподіваємося, що так і буде й надалі".
Турецький президент додав: "Поки що пан Путін погодився на один мільйон тонн. Коли я вів переговори з паном Лавровим, я повторив, що ми не повинні обмежувати цю кількість одним мільйоном і шукати шляхи збільшення обсягів. Тому що всі бідні африканські країни дивляться на цю угоду і цікавляться, скільки зерна їм Росія доправить. Вони (Росія - ред.) сказали, що розберуться в цьому. Ми продовжуватимемо наші дипломатичні зусилля - навіть якщо це буде здійснюватися телефоном. Мій міністр закордонних продовжуватиме займатися цим питанням. Тому що ми сповнені рішучості продовжувати наші зусилля боротьби з бідністю, особливо в африканських країнах".
Також під час саміту G20 в Індії Ердоган, після нещодавньої зустрічі із президентом Путіним, заявив, що будь-яка ініціатива щодо відновлення чорноморської зернової угоди, яка ізолює Росію, навряд чи буде довготривалою.
Чорноморська зернова ініціатива для експорту українського збіжжя була укладена за посередництва ООН і Туреччини. Після одностороннього виходу з угоди Росія почала атакувати на зернову інфраструктуру, чорноморські та дунайські порти, які Київ використовував для експорту збіжжя.
Нагадаємо, у фінальній декларації G20 лідери країн висловили підтримку Україні, але не засудили дії Москви. Деякі оглядачі також засудили той факт, що на саміт не був запрошений президент України Володимир Зеленський.
- Голос Америки
Румунія викликала до МЗС представника РФ після виявлення уламків російського дрона
Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії після виявлення на румунській території нових фрагментів безпілотника після російських атак на дунайські порти у війні Кремля проти України.
"Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони у зв'язку з порушенням повітряного простору Румунії після виявлення на території, поблизу кордону з Україною, деяких фрагментів безпілотників, подібних до тих, які використовували російські війська в агресії проти України", - цитують медіа заяву МЗС Румунії.
Напередодні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що це свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії.
Як повідомляв Голос Америки, 7 вересня у Європарламенті Єнс Столтенберг прокоментував падіння на території Румунії частин безпілотників Shahed, якими Росія атакувала портову інфраструктуру України у гирлі Дунаю. За його словами, НАТО не має жодних ознак того, що це був навмисний напад Росії на Румунію.
Після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи й ударів Москви по українській зерновій інфраструктурі румунський чорноморський порт Констанца зараз є найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва, куди українське зерно надходить автомобільним, залізничним транспортом або баржами через Дунай.
Зернова домовленість для експорту українського збіжжя була укладена за посередництва ООН і Туреччини. Нині під час саміту G20 в Індії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, після нещодавньої зустрічі із президентом Путіним, заявив, що він має надію на відновлення угоди, але сказав, що будь-яка ініціатива щодо відновлення чорноморської зернової угоди, яка ізолює Росію, навряд чи буде довготривалою.
- Голос Америки
Україна перемагає, а Росія програє – начальник штабу оборону Великої Британії
Україна виграє, а Росія програє, - заявив начальник штабу оборони Великобританії адмірал сер Тоні Радакін в недільному інтерв'ю на каналі BBC «З Лаурою Кюнсберг».
«Україна перемагає, тому що метою Росії було підкорити Україну і поставити її під свій контроль. Цього не сталося і ніколи не станеться, і тому Україна перемагає», - заявив адмірал.
Він додав, що Україна досягає поступу у боротьбі за повернення своєї території, перебравши контроль над 50% захоплених Росією земель.
Він також зауважив, що міжнародне спільнота "чинить економічний і дипломатичний тиск, від чого страждає Росія, яка порушила правила, і тепер платить відповідну ціну».
Він додав, що альянс Владіміра Путіна з Північною Кореєю свідчить про те, що російський президент перебуває у «стані відчаю». За його словами, зв'язки між двома країнами показали, наскільки мало партнерів залишилося у Росії. Цей альянс є «відображенням катастрофічної помилки, яку зробила Росія, вторгнувшись в Україну», сказав адмірал Радакін.
І це також є відображенням внутрішньої ситуації в Росії, сказав він: «Ви повинні дивитися на той факт, що [російська] економіка перебуває під тиском, санкції мають великий вплив. У неї немає низки міжнародних партнерів. Вона втратила півмільйона людей, які втекли з країни. Є ще принаймні мільйон тих, хто хоче покинути країну».
Як повідомляв раніше Голос Америки, в інтерв'ю BBC Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі визнав, що український контрнаступ проходить повільніше, ніж планували, але додав, що українські військові «досягли стійкого прогресу та зберегли глибину бойової міці». Він зазначив, що зарано говорити, чи провалився контрнаступ, і зазначив, що українські військові мають 45 днів до погіршення погодних умов.
В матеріалі використані джерела BBC.
- Голос Америки
Землетрус у Марокко забрав понад 2 тисячі життів і зруйнував історичні пам'ятки
Щонайменше 2000 людей загинули у Марокко в результаті найбільш руйнівного за понад 80 років землетрусу магнітудою 6,8 балів. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ країни, іще понад дві тисячі людей отримали поранення, серед них майже півтори тисячі - у важкому стані.
"Наступні 24-48 годин будуть критично важливими з точки зору порятунку життів", - заявили у Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
"Під уламками все ще багато людей. Люди все ще шукають своїх батьків", - сказав Reuters житель району Асні Адені Мустафа.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від стихії постраждали понад 300 тисяч людей.
У Марокко оголосили триденну жалобу, а король Мохаммед VI закликав молитися за загиблих у мечетях по всій країні в неділю.
Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 72 км на південний захід від історичного міста Марракеша, об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Старий квартал Марракеша зазнав значної шкоди. Також землетрус сильно пошкодив одне з найважливіших історичних місць у горах Високого Атласу, земляно-кам'яну мечеть 12 століття Тінмел.
За даними Геологічної служби США, це був найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року, коли землетрус, за оцінками, забрав життя щонайменше 12 000 людей.
З 9 жовтня в Марракеші пройдуть щорічні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Представник МВФ, якого в суботу запитали про заплановані зустрічі, сказав: "Ми зосереджені лише на народі Марокко та владі, яка має справу з цією трагедією".
У статті використано матеріали Reuters
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