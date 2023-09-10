Україна перемагає, а Росія програє – начальник штабу оборону Великої Британії

Україна виграє, а Росія програє, - заявив начальник штабу оборони Великобританії адмірал сер Тоні Радакін в недільному інтерв'ю на каналі BBC «З Лаурою Кюнсберг».

«Україна перемагає, тому що метою Росії було підкорити Україну і поставити її під свій контроль. Цього не сталося і ніколи не станеться, і тому Україна перемагає», - заявив адмірал.

Він додав, що Україна досягає поступу у боротьбі за повернення своєї території, перебравши контроль над 50% захоплених Росією земель.

Він також зауважив, що міжнародне спільнота "чинить економічний і дипломатичний тиск, від чого страждає Росія, яка порушила правила, і тепер платить відповідну ціну».

Він додав, що альянс Владіміра Путіна з Північною Кореєю свідчить про те, що російський президент перебуває у «стані відчаю». За його словами, зв'язки між двома країнами показали, наскільки мало партнерів залишилося у Росії. Цей альянс є «відображенням катастрофічної помилки, яку зробила Росія, вторгнувшись в Україну», сказав адмірал Радакін.

І це також є відображенням внутрішньої ситуації в Росії, сказав він: «Ви повинні дивитися на той факт, що [російська] економіка перебуває під тиском, санкції мають великий вплив. У неї немає низки міжнародних партнерів. Вона втратила півмільйона людей, які втекли з країни. Є ще принаймні мільйон тих, хто хоче покинути країну».

Як повідомляв раніше Голос Америки, в інтерв'ю BBC Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі визнав, що український контрнаступ проходить повільніше, ніж планували, але додав, що українські військові «досягли стійкого прогресу та зберегли глибину бойової міці». Він зазначив, що зарано говорити, чи провалився контрнаступ, і зазначив, що українські військові мають 45 днів до погіршення погодних умов.

В матеріалі використані джерела BBC.