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Україна перемагає, а Росія програє – начальник штабу оборону Великої Британії
Україна виграє, а Росія програє, - заявив начальник штабу оборони Великобританії адмірал сер Тоні Радакін в недільному інтерв'ю на каналі BBC «З Лаурою Кюнсберг».
«Україна перемагає, тому що метою Росії було підкорити Україну і поставити її під свій контроль. Цього не сталося і ніколи не станеться, і тому Україна перемагає», - заявив адмірал.
Він додав, що Україна досягає поступу у боротьбі за повернення своєї території, перебравши контроль над 50% захоплених Росією земель.
Він також зауважив, що міжнародне спільнота "чинить економічний і дипломатичний тиск, від чого страждає Росія, яка порушила правила, і тепер платить відповідну ціну».
Він додав, що альянс Владіміра Путіна з Північною Кореєю свідчить про те, що російський президент перебуває у «стані відчаю». За його словами, зв'язки між двома країнами показали, наскільки мало партнерів залишилося у Росії. Цей альянс є «відображенням катастрофічної помилки, яку зробила Росія, вторгнувшись в Україну», сказав адмірал Радакін.
І це також є відображенням внутрішньої ситуації в Росії, сказав він: «Ви повинні дивитися на той факт, що [російська] економіка перебуває під тиском, санкції мають великий вплив. У неї немає низки міжнародних партнерів. Вона втратила півмільйона людей, які втекли з країни. Є ще принаймні мільйон тих, хто хоче покинути країну».
Як повідомляв раніше Голос Америки, в інтерв'ю BBC Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі визнав, що український контрнаступ проходить повільніше, ніж планували, але додав, що українські військові «досягли стійкого прогресу та зберегли глибину бойової міці». Він зазначив, що зарано говорити, чи провалився контрнаступ, і зазначив, що українські військові мають 45 днів до погіршення погодних умов.
В матеріалі використані джерела BBC.
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- Голос Америки
Землетрус у Марокко забрав понад 2 тисячі життів і зруйнував історичні пам'ятки
Щонайменше 2000 людей загинули у Марокко в результаті найбільш руйнівного за понад 80 років землетрусу магнітудою 6,8 балів. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ країни, іще понад дві тисячі людей отримали поранення, серед них майже півтори тисячі - у важкому стані.
"Наступні 24-48 годин будуть критично важливими з точки зору порятунку життів", - заявили у Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
"Під уламками все ще багато людей. Люди все ще шукають своїх батьків", - сказав Reuters житель району Асні Адені Мустафа.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від стихії постраждали понад 300 тисяч людей.
У Марокко оголосили триденну жалобу, а король Мохаммед VI закликав молитися за загиблих у мечетях по всій країні в неділю.
Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 72 км на південний захід від історичного міста Марракеша, об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Старий квартал Марракеша зазнав значної шкоди. Також землетрус сильно пошкодив одне з найважливіших історичних місць у горах Високого Атласу, земляно-кам'яну мечеть 12 століття Тінмел.
За даними Геологічної служби США, це був найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року, коли землетрус, за оцінками, забрав життя щонайменше 12 000 людей.
З 9 жовтня в Марракеші пройдуть щорічні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Представник МВФ, якого в суботу запитали про заплановані зустрічі, сказав: "Ми зосереджені лише на народі Марокко та владі, яка має справу з цією трагедією".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Генерал Міллі: українці мають до 45 днів для контрнаступу перед погіршенням погоди
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі визнав, що український контрнаступ проходить повільніше, ніж планували, але додав, що українські військові «досягли стійкого прогресу та зберегли глибину бойової міці».
«Цей наступ розпочався приблизно 90 днів тому. Він проходить повільніше, ніж планували. Але є різниця між тим, що Клаузевіц (пруський генерал, теоретик війни Карл фон Клаузевіц – ред. ГА) називав війною на папері, і справжньою війною», - цитує видання The Guardian розмову генерала з BBC в недільній програмі «З Лаурою Кюнсберг».
Він зазначив, що зарано говорити, чи провалився контрнаступ, і зазначив, що українські військові мають 45 днів до погіршення погодних умов.
«Це справжні люди в реальних транспортних засобах, які пробиваються крізь справжні мінні поля, і є реальна смерть і руйнування, і є справжнє протистояння. І ще залишається розумний проміжок часу, ймовірно, приблизно від 30 до 45 днів на боротьбу, на яку дозволяють погодні умови», - зауважив Міллі.
Генерал також зазначив, що «українці просуваються стійкими темпами через російські лінії фронту: «Українці ще не закінчили. Ця битва не завершена. Вони не завершили бойову частину того, чого вони намагаються досягти. Тож побачимо, поки що рано говорити, чим це закінчиться. Вони принаймні частково досягли успіху в тому, що задумали, і це важливо».
В матеріалі використані джерела BBC та The Guardian.
- Голос Америки
Макрон прокоментував підсумкову заяву G20
Група країн G20 була заснована для вирішення міжнародних економічних, а не політичних питань, тож не обов'язково є майданчиком, де можна очікувати дипломатичного прогресу у війні Росії в Україні.
Так президент Франції Еммануель Макрон прокоментував фінальну декларацію, в якій лідери країн висловили підтримку Україні, але не засудили дії Москви. Натомість там лише підкреслили людські страждання, спричинені насильством, і закликали всі держави світу не застосовувати силу для захоплення території.
Макрон, якого цитує агенство Reuters, додав, що декларація не була дипломатичною перемогою Росії: "Ця зустріч G20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість країн G20 засуджують війну в Україні та її вплив".
Як підкреслює AFP, лідери "Групи 20", куди входять зокрема США, ЄС, Росія і Китай, не можуть дійти згоди з багатьох питань, зокрема щодо російської агресії, й Індія тиснула на представників, щоб узгодити спільну заяву, яка засуджувала використання сили заради територіальної вигоди, але ухилялася від прямої критики Росії.
Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який представляв там Кремль замість президента Путіна, на арешт якого видав ордер Міжнародний кримінальний суд, заявив, що Росії начебто вдалося запобігти спробам Заходу "українізувати" порядок денний саміту.
Напередодні речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив: "Ми вдячні партнерам, які намагались включити в текст сильні формулювання. Але в питанні агресії Росії проти України G20 нема чим пишатися".
Раніше Голос Америки повідомляв, що деякі оглядачі засудили той факт, що на саміт не був запрошений президент України Володимир Зеленський.
У неділю Моді офіційно закрив саміт, запропонувавши ще одну зустріч лідерів G20 у листопаді по відеозв'язку, що відкриє можливість приєднання Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна, який також не був на зустрічі.
Моді також передав церемоніальний молоток президенту Бразилії Луїсу Інасіо Лула да Сілва, чия країна головуватиме в блоці в грудні.
"Ми не можемо дозволити, щоб геополітичні питання ізолювали порядок денний дискусій G20, – сказав Лула, маючи на увазі суперечки навколо війни Росії в Україні. - Ми не зацікавлені в розділеній G20. Нам потрібні мир і співпраця замість конфлікту".
Лула також сказав, що Путін зможе вільно відвідати захід наступного року в Ріо-де-Жанейро, попри те, що Бразилія ратифікувала статут Міжнародного кримінального суду, що хоче притягти Путіна за воєнні злочини: "Якщо я буду президентом Бразилії, і якщо він приїде до Бразилії, його ніяк не заарештують".
У статті використано матеріали Reuters, AFP
Історія американця, який воював у складі батальйону “Азов”. Відео
Американець українського походження Богдана Олінарес пів року воював добровольцем у складі батальйону «Азов». Чому чоловік поїхав воювати в Україну та чим служба в ЗСУ відрізнялася від служби в США — в історії далі.
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