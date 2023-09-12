Спікер Конгресу доручив почати розслідування щодо можливого імпічменту Байдену, зокрема вивчатимуть роботу його сина в Україні

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив, що доручив комітету розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. Провадження відбувається на тлі початку кампанії виборів глави держави 2024 року.

Маккарті сказав, що розслідування конгресового Комітету з нагляду виявило "культуру корупції" навколо родини Байденів. Зокрема республіканці прагнуть перевірити минулі ділові відносини сина президента Гантера.

"Це звинувачення у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції, і вони вимагають подальшого розслідування Палатою представників", – сказав Маккарті.

Розслідування є кроком до імпічменту, й у своїй заяві Маккарті окреслив потенційні звинувачення. Цього тижня він планує скликати законодавців за закритими дверима, щоб обговорити можливий імпічмент Байдена.

Деякі республіканці, не надаючи доказів, твердять, що коли Джо Байден був віцепрезидентом, він відвідував обіди, які його син влаштовував із діловими партнерами. Білий дім наполягає, що Байден не був причетний до ділових угод свого сина.

Також опоненти чинного президента стверджують, що Міністерство юстиції не повністю дослідило звинувачення проти Гантера Байдена й він, буцімто, отримав послаблення згідно із угодою, в якій він визнав провину. Міністерство юстиції призначило спеціального прокурора для цього розслідування.

Як повідомляється, конгресмен-республіканець Джеймс Комер, голова Комітету з нагляду, вивчатиме банківські документи Гантера Байдена з метою відстежити потік грошей. Також Комер вивчатиме погляди Держдепартаменту на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, якого звинувачували у корупції і відставку якого підтримали Байден і багато західних союзників.

Республіканці мають лише незначну більшість у Палаті представників, і кілька представників партії заявили, що не бачать жодних доказів для розслідування щодо імпічменту Байдена. У Сенаті більшість належить демократам.

Як нагадує AP, у Конгресі також зберігається напружена ситуація, адже із завершенням фіскального року у США фінансування уряду може закінчитися 30 вересня, і якщо законодавці не погодять новий бюджет, може початись так званий урядовий "шатдаун", коли федеральні установи частково припинять роботу.

Радикальніші голоси у Республіканській партії, серед яких конгресмен Метт Гетц, закликав Маккарті рухатись у цій справі швидше, пригрозивши йому усуненням. Демократи у Конгресі та Білий дім Байдена назвали справу політично мотивованою.

Нагадаємо, колишньому президенту Дональду Трампу Палата представників двічі оголошувала імпічмент, але Сенат його виправдав. Тепер під час чотирьох судових справ йому висунуто звинувачення, в тому числі за спробу скасувати вибори 2020 року, які виграв Байден. За опитуваннями, Трамп лідирує серед республіканців, які хочуть змагатись за президентство на виборах 2024.

В статті використано матеріал АР.