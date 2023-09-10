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Байден про G20: серед країн панувала згода щодо необхідності миру в Україні
Під час зустрічі лідерів G20 у питанні російської війни в Україні панувала "достатня" згода щодо потреби у тривалому мирі на засадах Статуту ООН і повазі суверенітету незалежних держав.
Про це президент США Джо Байден заявив під час пресконференції у в'єтнамському Ханої, куди він вирушив після участі у саміті лідерів країн Групи двадцяти в Індії.
"Ми також обговорили жорстоку та незаконну війну Росії в Україні. У залі була достатня згода щодо необхідності справедливого та тривалого миру, який дотримується принципів Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", - сказав глава Білого дому.
У відповідь на уточнююче запитання журналістки Голосу Америки Аніти Пауелл, чи стало питання російської війни в Україні "каменем спотикання із Глобальним Півднем", Байден відповів: "Це не є каменем спотикання із Глобальним Півднем, а камінь спотикання із Росією".
Також Байден заявив, що Сполучені Штати під час G20 продемонстрували "глобальне лідерство та відданість вирішенню викликів, які є найбільш важливими для людей у всьому світі". "Інвестиції в інклюзивне зростання та сталий розвиток, подолання кліматичної кризи, зміцнення продовольчої безпеки та освіти, розвиток глобальної охорони здоров’я та охорони здоров'я. Ми виявилися готовими працювати та показали світові, що Сполучені Штати є партнером із позитивним баченням наше спільне майбутнє", - додав він.
Нагадаємо, у фінальній декларації G20 лідери країн висловили підтримку Україні, але не засудили дії Москви.
Президент Франції Еммануель Макрон раніше сказав, що коммюніке не було дипломатичною перемогою Росії: "Ця зустріч G20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість країн G20 засуджують війну в Україні та її вплив".
Напередодні речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив: "Ми вдячні партнерам, які намагались включити в текст сильні формулювання. Але в питанні агресії Росії проти України G20 нема чим пишатися".
У статті використано матеріали AP
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- Голос Америки
Лідери G20 хочуть, щоб війна Росії проти України закінчилась на справедливих та довготривалих умовах - Блінкен
Лідери країн Групи двадцяти хочуть, щоб війна Росії проти України закінчилась на справедливих та довготривалих умовах, заявив державний секретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу CNN, розміщеному на сайті Держдепартаменту. Він зауважив, що у спільній заяві лідери Групи двадцяти наголосили на важливості принципів територіальної цілісності та суверенітету України та додав, що «наслідки агресії Росії відчуваються в країнах G20 і в усьому світі, що розвивається».
На запитання ведучого, чи розчарований держсекретар недостатньо сильною мовою підсумкової заяви, Блінкен відповів, що вже сам факт наявності спільної заяви, яка підтверджує важливість України, її територіальної цілісності та суверенітету багато про що говорить.
«Я вважаю, що дуже важливо, щоб G20 говорила як одне ціле. Я маю на увазі, певною мірою, можливо, це G19, тому що, очевидно, Росія також тут, вона є частиною G20. Але той факт, що ми маємо колективну заяву, яка знову ж таки, підтверджує важливість України, її територіальної цілісності і суверенітету, це багато про що говорить. Але те, що дійсно говорить голосно – це сама присутність лідерів в кімнаті. І я думаю, якби ви почули, що сказали багато з них, якщо б ви були на місці росіян, було б цілком зрозуміло, яку позицію займає решта світу», - сказав Блінкен.
Як повідомляв раніше Голос Америки, значну частину часу і фінальної Декларації лідери Групи двадцяти присвятили проблемі війни Росії в Україні. У документі лідери надали підтримку Україні, але не зуміли дійти згоди у тому, щоб засудити дії Москви.
Остаточний варіант Декларації привітали західні делегації. Олаф Шольц заявив, що Декларація «демонструє чітку позицію» щодо вторгнення Росії в Україну. А британський прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що в заяві “дуже різко висловлюються про незаконну війну Росії в Україні”.
Напередодні речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив: "Ми вдячні партнерам, які намагались включити в текст сильні формулювання. Але в питанні агресії Росії проти України G20 нема чим пишатися".
В інтерв'ю на каналі CNN, відповідаючи на питання ведучого про запит адміністрації до Конгресу надати Україні додаткові 24 мільярди доларів, Блінкен наголосив, що багатьом в Конгресі зрозуміло, що для продовження контрнаступу Україні потрібна додаткова допомога.
«Я думаю, що нам і багатьом у Конгресі цілком зрозуміло, що ця додаткова допомога — це те, що зараз потрібно Україні, щоб продовжити контрнаступ, повернути свою територію та зміцнити свою оборону, свою армію, рухаючись вперед. Це не тільки правильна річ, це розумна та необхідна річ з огляду наших власних інтересів. Тому що, як ми говорили з першого дня, якщо ми дозволимо цій російській агресії тривати безкарно, страждатимуть не лише українці», - заявив Блінкен.
Він додав, що практично всі в усьому світі покладаються на принципи, які лежать в основі Статуту ООН, зокрема те, що одна велика країна не може просто топтати кордони іншої, вторгатися в неї та намагатися захопити її.
«Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося безкарно, якщо ми не протистоїмо цьому, тоді в усьому світі настане відкритий сезон (для полювання – ред. ГА). Я чув, як лідер Макконнелл дуже потужно говорив про це, інші колеги з боку Палати представників, як-от Голова Комітету Палати представників у закордонних справах Майк Маккол», - заявив Блінкен і додав, що адміністрація має міцне двопартійне партнерство з Конгресом і висловив очікування, що воно продовжиться.
Ердоган не погодився із критикою вимог Росії щодо повернення до Чорноморської зернової угоди. Відео
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив незгоду із критикою вимог Росії щодо повернення до Чорноморської зернової угоди, що дозволяла експорт українського збіжжя через заблоковані Росією українські чорноморські порти.
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Візит Байдена до В'єтнаму - спроба наблизити одного із сусідів Китаю до США
Президент Байден заявив у неділю, що його візити до В'єтнаму та Індії, а також зміцнення партнерства з Японією, Австралією та іншими країнами «не спрямовані на стримування Китаю, а на те, щоб мати стабільний Азійсько-Тихоокеанський регіон, повідомляє NPR.
«Я не хочу стримувати Китай. Я просто хочу переконатися, що наші відносини з Китаєм налагоджені, і всі знають, про що йдеться, - сказав Байден на пресконференції після двосторонньої зустрічі з головою Комуністичної партії В'єтнаму. - І один зі способів зробити це - переконатися, що ми говоримо про одне й те саме».
Байден, який не зустрічався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, заперечив, що відсутність зустрічей на найвищому рівні дестабілізує китайсько-американські відносини. Він сказав, що його команда та співробітники все ще зустрічаються зі своїми китайськими колегами, але додав, що Сі «зараз має багато турбот».
«У нього величезний рівень безробіття. Він намагається зрозуміти, що один із головних економічних принципів його плану не працює», - сказав Байден і додав, що сподівається зустрінутися «з паном Сі швидше, ніж пізніше».
Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2022 року на полях саміту G20 на Балі.
«Я хочу, щоб Китай досяг успіху в економічному плані, але я хочу, щоб вони досягли успіху за правилами», — сказав Байден.
Після зустрічі з Нгуен Фу Чонгом, генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму, Байден заявив, що США «зміцнили їхні зв'язки з іншим важливим індо-тихоокеанським партнером». В'єтнам підняв відносини зі США до рівня всебічного стратегічного партнера, найвищого рівня міжнародного партнерства. В'єтнам надає цей статус, лише чотирьом іншим країнам: Китаю, Індії, Росії та Південній Кореї.
Байден прибув до В'єтнаму після участі у саміті Групи двадцяти у Нью-Делі, де він оголосив про плани щодо нового залізничного та морського коридору, що з'єднає Індію, Центральну та Європу, але не Китай.
На G20 Сполучені Штати та Європа також оголосили про нові інвестиції в залізничну лінію, яка з'єднає Анголу з Демократичною Республікою Конго та Замбією.
Ердоган на G20 виступив на підтримку позиції Путіна щодо зернової угоди
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив незгоду із критикою вимог Росії щодо повернення до Чорноморської зернової угоди, що дозволяла експорт українського збіжжя через заблоковані Росією українські чорноморські порти.
Про це турецький лідер заявив у відповідь на запитання журналістки Української служби Голосу Америки Тетяни Ворожко під час прес-конференції за результатами зустрічі G20 у Нью-Делі. Вона попросила пояснити його точку зору щодо критики можливого задоволення деяких російських вимог, адже це може стати сигналом того, що агресія дозволяє Росії досягати своєї мети.
Ердоган відповів: "Путін наголошує на наступному: Захід не виконав наданих нам обіцянок. Він каже: «Ми можемо надати це зерно безкоштовно, і Туреччина може переробити це зерно в борошно». А ще співпрацюймо з Катаром і відправимо це зерно в бідні африканські країни». Ось, що говорить президент Путін. У понеділок під час нашої розмови він також наполягав на цьому - відправленні зерна бідним африканським країнам. Ми (Туреччина - ред.) думаємо так само. Катар думає так само. Ми сподіваємося, що так і буде й надалі".
Турецький президент додав: "Поки що пан Путін погодився на один мільйон тонн. Коли я вів переговори з паном Лавровим, я повторив, що ми не повинні обмежувати цю кількість одним мільйоном і шукати шляхи збільшення обсягів. Тому що всі бідні африканські країни дивляться на цю угоду і цікавляться, скільки зерна їм Росія доправить. Вони (Росія - ред.) сказали, що розберуться в цьому. Ми продовжуватимемо наші дипломатичні зусилля - навіть якщо це буде здійснюватися телефоном. Мій міністр закордонних продовжуватиме займатися цим питанням. Тому що ми сповнені рішучості продовжувати наші зусилля боротьби з бідністю, особливо в африканських країнах".
Також під час саміту G20 в Індії Ердоган, після нещодавньої зустрічі із президентом Путіним, заявив, що будь-яка ініціатива щодо відновлення чорноморської зернової угоди, яка ізолює Росію, навряд чи буде довготривалою.
Чорноморська зернова ініціатива для експорту українського збіжжя була укладена за посередництва ООН і Туреччини. Після одностороннього виходу з угоди Росія почала атакувати на зернову інфраструктуру, чорноморські та дунайські порти, які Київ використовував для експорту збіжжя.
Нагадаємо, у фінальній декларації G20 лідери країн висловили підтримку Україні, але не засудили дії Москви. Деякі оглядачі також засудили той факт, що на саміт не був запрошений президент України Володимир Зеленський.
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