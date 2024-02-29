Байден і Трамп відвідують Техас, на тлі політичного протистояння щодо захисту кордону з Мексикою

Президент США Джо Байден і колишній президент США Дональд Трамп 29 лютого відвідують американсько-мексиканський кордон.

Безпека кордону стала одним з центральних питань під час передвиборчої кампанії цього року, а також тісно пов'язана із питанням додаткової допомоги України, оскільки фінансування цього питання включене в один пакет з видатками для України, Ізраїлю та інших союзників США.

Обоє політиків їдуть до Техасу, але Байден прямує до Браунсвілля, прикордонного міста в долині Ріо-Гранде, а Трамп збирається в Ігл-Пасс.

Як зазначає Англомовна служба Голосу Америки, Байден обрав регіон, де за останні роки різко скоротилися нелегальні перетини території США. А Трамп – територію, що була однією із найбільш завантажених незаконними перетинами за останні місяці.

“Трамп прямує в саму гущу подій”, тоді як “Байден сподівається розв'язати проблему своєї глибокої непопулярності в [питаннях] імміграції”, - прокоментувало маршрути видання FOX News.

На такі закиди відповів міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас. За його словами, Браунсвілль “дає дуже гарне уявлення про те, наскільки динамічним і складним є міграційне явище”.

Торік у квітні та травні, каже міністр, приблизно 30% усіх проблемних перетинів південного кордону було реалізовано в секторі долини Ріо-Гранде, частиною якого є Браунсвілль.

“Зараз ці цифри значно скоротилися, насамперед через посилені зусилля правоохоронних органів. Ключовим питанням є вирішення регіональної проблеми, якою є міграція. Нам потрібна регіональна участь, звичайно, не лише з боку Сполучених Штатів, але й з боку наших партнерів і союзників на півдні. І Браунсвілль демонструє вплив цього партнерства, коли всі разом працюють над вирішенням спільної проблеми”, – прокоментував Майоркас.

Загалом кількість спроб нелегального перетину кордону зменшилася з грудня по всій протяжності південної межі США, каже Майоркас. За його словами, це сталося у тому числі завдяки зусиллям мексиканської сторони, про які було домовлено під час останньої зустрічі американського і мексиканського президентів.

Частина республіканців у Палаті представників Конгресу США наполягають на тому, щоб питання кордону було вирішено самостійно перед будь-якими діями щодо допомоги іноземним державам у сфері безпеки. Їхні опоненти неодноразово заявляли про можливий тиск Дональда Трампа на законодавців-республіканців та відверто закликали їх голосувати, “незважаючи на тиск з боку колишнього президента Трампа”.

Як повідомляв Голос Америки, Дональд Трамп зробив низку антиміграційних заяв та зокрема сказав, що іммігранти “отруюють кров країни”.

NBC News називає візит політиків до Техасу “драматичним моментом”. Байден, пише видання, сказав, що, плануючи цю поїздку, він не знав, що його “хороший друг” буде там того ж дня.

Натомість Трамп у радіошоу жартував, що саме його оголошення про поїздку до кордону активізувало Байдена.

Олівія Далтон, перша заступниця прессекретаря Білого дому пояснила мету візиту Джо Байдена: "Республіканці у Конгресі відхилили двопартійну угоду про безпеку кордону просто тому, що колишній президент сказав їм.

Президент Байден має намір донести суть цієї угоди до американського народу та переконатися, що вони знають – хто за політичну риторику, а хто за [прийняття] рішення".

За словами Далтон, свіже опитування у США свідчить, що американці переважною більшістю підтримують двопартійну угоду про безпеку кордону.

Демократи остерігаються, що Трамп у техасі проводитиме політику проти Байдена, що включатиме критичні білборди і заяви. Речник Демократичної партії Алекс Флод натомість нагадав виборцям, що Трамп схильний до “жорстокої, хаотичної та нелюдської імміграційної програми аж до розлучення дітей з батьками, ув'язнення мігрантів у таборах і використання військових для здійснення масових депортацій”.

Республіканці ж наполягають на тому, що прикордонна політика адміністрації Трампа стримувала нелегальну імміграцію та захищала кордон. Але й сам Трамп свого часу відмовлявся від однієї особливо суперечливої жорсткої імміграційної політики — так званої “нульової толерантності”, що призвело до примусового розділення сімей мігрантів на кордоні в 2017 році, нагадує NBC.

Коли Байден вступив на посаду в 2021 році, він пообіцяв повернутися до більш “гуманних” імміграційних правил і негайно підписав укази про скасування деяких політик епохи Трампа. У 2022 році адміністрація Байдена також скасувала дію правила, відомого як “Залишайтеся в Мексиці”, яке зобов’язувало шукачів притулку чекати на кордоні, поки їхні заяви розглядатимуться.