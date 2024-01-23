Як активісти зі США та Європи закликають Конгрес продовжити допомогу Україні

Фінансування американської оборонної та гуманітарної допомоги Україні продовжує бути заблокованою в Конгресі через суперечки щодо американського міграційного законодавства.

"ми тут,.. тому що спочатку Палата представників, а потім і Сенат вирішили, що вони краще будуть довго сперечатися,.. ніж виділять Україні додаткову допомогу"

Питання безпеки на південному кордоні США є частиною великого спільного законопроєкту щодо фінансування підтримки України, Ізраїлю та інших партнерів. Вплинути на законодавців намагаються активісти та публічні діячі з України, Сполучених Штатів та Європи.

В будь-яку погоду під стінами Конгресу та Білого дому, під час особистих зустрічей із законодавцями - небайдужі люди намагаються нагадати сенаторам та конгресменам про жорстоку російську агресію та необхідність продовжувати допомогу для Києва.

Що мотивує звичайних американців, українців у США та європейців не полишати Україну, а також як на це реагують законодавці, - вони розповіли журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій.

Роберт Гарві не має українського походження та не мав жодного зв'язку з українською громадою, коли вперше вирішив прийти на мітинг на підтримку України під Білим Домом у квітні 2022 року. Відтоді він створив спеціальну групу в соцмережах "Ukraine Rally DC" та виходить на протести щодня.

Часто це одиночний пікет Роберта. 7 грудня 2023 він перемістився від Білого Дому під стіни Конгресу, коли стало зрозуміло, що законодавці можуть не погодити додаткову допомогу до Різдва.

"Спочатку ми мітингували перед Білим домом, тому що в той час було багато додаткових кроків, які ми хотіли, щоб президент Байден і виконавча влада Сполучених Штатів зробили. Загалом і досі є багато речей, які ми хотіли б, щоб вони зробили… Але сьогодні ми тут, перед Капітолієм, тому що спочатку Палата представників, а потім і Сенат вирішили, що вони краще будуть довго сперечатися один з одним, ніж виділять Україні додаткову допомогу", - розповідає американський активіст.

Тепер Роберт щодня мітингує під Капітолієм, не зважаючи на мороз, подекуди сніг та дощ. Часом до нього приєднуються й інші активісти.

"Мене особисто спонукає бути тут мій досвід. Я була в окупації, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я була під Макаровим з моєю родиною та друзями. І це моя мотивація кожного дня приходити, вставати та бути присутньою", - пояснює Ганна Смірнова, креативна директорка Svitanok NYC.

Громадська організація Svitanok NYC була створена після повномасштабного вторгнення РФ. Вони базуються у Нью-Йорку, але нині активісти цієї організації регулярно приїжджають у Вашингтон, щоб долучатись до мітингу під Конгресом. Дорога з Нью-Йорка у Вашингтон в середньому забирає 4-5 годин.

"Сьогодні у Вашингтоні вирішується доля України, йдуть перемовини по пакету допомоги Україні. Тому ми приїхали сюди з Нью-Йорку, сіли в машини та приїхали. Ми присутні тут з прапорами, присутні тут з лозунгами, що ми разом із ними в цих перемовинах. Тому що хочемо, щоб вони досягли компромісу і проголосували рішення для України", - каже Всеволод Мирний, співзасновник Svitanok NYC.

Приїжджають на мітинг до Капітолія й американці з сусідніх штатів. Як от Джеф з міста Шарлотсвіль, що в штаті Вірджинія. Чоловік розповідає, що не має жодного зв'язку з Україною, але вважає за необхідне захищати демократію. У своєму місті він постійно розповідає про війну в Україні друзям та сусідам.

"Я не часто можу приїхати. Але я намагаюся говорити з родинами сусідів у районі, де я живу, щоб вони краще знали про те, що відбувається в Україні. І про біль, від якого страждають там люди, поки ми продовжуємо своє звичайне життя. Я хотів бути сьогодні тут, як мінімум щоб побачити українців та переконатися, що вони знають, що мені не байдуже", - ділиться Джеф Томсон, американець який долучається до протестів на підтримку України.

Закликати американських законодавців продовжити допомогу Україні у Вашингтон нині приїжджають не лише з сусідніх міст та штатів, але й з інших країн. Французький філософ і документаліст Бернар-Анрі Леві перетнув океан, щоб сказати членам Конгресу, що найважливіший кордон для Америки зараз пролягає на фронті в Україні.

"Сьогодні існує лише одне питання для свободи у світі. Чи надасть Америка 61 мільярд доларів військової допомоги? Від відповіді на це запитання залежить доля усього світу. Залежить свобода на всій планеті. Безпека кордону Америки зараз - між Запоріжжям, Бахмутом і Харковом", - каже Леві.

У будівлі Конгресу французький філософ провів показ вже другого свого документального фільму "Героям слава 2023" про російську війну в Україні. Зокрема він показує, як йому вдалось поспілкуватись з українськими військовими на лінії фронту. Серед глядачів стрічки були й конгресмени від обох республіканської та демократичної партій Палати Представників.

"Це дуже потужний фільм… Його треба донести до тих представників Конгресу, які затримують необхідне фінансування. Це жахливо, що ми не профінансували Україну до різдвяних свят. Відправляти цих чоловіків і жінок туди, на передову, без підтримки Америки - це просто огидно. Але це саме те, що сталося", - сказав Голосу Америки конгресмен-демократ Джон Гараменді, після показу фільму.

Законодавці досі не прийшли до консенсусу в питаннях кордону, але запевняють, що продовження допомоги Києву підтримує переважна більшість і так чи інакше пакет на 61 мільярд доларів для Києва буде проголосовано.

"Республіканці хочуть створити законопроєкт, який захищав би кордони Сполучених Штатів, кордони України та Ізраїлю, а також стримував потенційний напад Китаю на Тайвань. Ми хочемо, щоб усі ці чотири питання були разом. Справа не в тому, що ми проти якогось із цих пунктів. І народ України повинен знати, що переважна більшість представників обох партій в Сполучених Штатах рішуче їх підтримують. Тож які б затримки ми не мали зараз, це все внутрішня політика", - заявив Джо Вілсон, конгресмен-республіканець.

Роберт Гарві каже, що не збирається завершувати свій протест під Капітолієм, допоки допомогу Україні не погодять.

"Це дуже, дуже важливо для українців, які відчайдушно борються, щоб захистити свої родини та свою демократію від російської агресії. Так само це неймовірно важливо для Сполучених Штатів та їхніх союзників, багато з яких дуже стурбовані тим, що Росія потенційно вторгнеться і до них. І ми чуємо такі загрози із публічних заяв як Владіміра Путіна, так і багатьох високопосадовців, які беруть участь у російському стратегічному плануванні", - каже Роберт.

За словами активіста, справа не лише у прагматичних та практичних потребах для західного світу підтримувати Україну, але й в ідеологічних та суто людських прагненнях відстояти справедливість.

"Але це також неймовірно важливо з точки зору наших цінностей і нашої відданості правам людини. Росія абсолютно зневажливо ставиться до людей, як мирних жителів, так і військових. Вони вже скоїли численні звірства, як проти мирних жителів, так і проти солдатів, включаючи злочини, пов'язані з жахливими каліцтвами та тортурами", - ділиться Роберт із Голосом Америки.

Із синьо-жовтим прапором він щоденно виходить під урядові приміщення у Вашингтоні вже майже 700 днів. У будні він нагадує про війну в Україні законодавцям Конгресу, а на вихідних - президенту США під Білим Домом.