США уникнули шатдауну – демократи проголосували за запропоновану республіканцями резолюцію

Сполучені Штати Америки уникнули так званого шатдауну – зупинки фінансування роботи уряду, що настав би, якби Конгрес не проголосував за чергову тимчасову бюджетну резолюцію до кінця доби 14 березня.

Демократи проголосували за запропоновану республіканцями резолюцію, яку раніше критикували – 62 голосами проти 38. Рішення було прийнято у п’ятницю ввечері.

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасові витрати після відповідного рішення Палати представників, запобігши частковому припиненню роботи уряду та подолавши опозицію демократів цьому заходу.

Законопроєкт був прийнятий після усунення процедурної перешкоди для припинення дебатів щодо цього заходу, для якого потрібно було щонайменше 60 голосів.

Палата представників, де більшість належить республіканцям, проголосувала за цей законопроєкт ще на початку цього тижня.

Демократи в Сенаті натомість сперечалися, чи підтримувати резолюцію, яка передбачає фінансування уряду протягом наступних шести місяців та скорочення загальних державних витрат приблизно на 7 мільярдів доларів порівняно з минулорічним рівнем.

Багато демократів обурилися після того, як лідер меншості демократ Чак Шумер оголосив у четвер увечері, що хоча йому не подобається законопроєкт, шатдаун був би “набагато гіршим варіантом”.

Виступаючи в Сенаті в п’ятницю вранці, Шумер сказав, що неприйняття законопроєкту дасть більше повноважень Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), очолюваному Ілоном Маском.

Десятки демократів з Палати представників, які виступали проти проєкту, надіслали листа Шумеру в п’ятницю, висловлюючи свою “рішучу опозицію” його плану проголосувати за законопроєкт.

Колишня спікерка Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі закликала демократів у Сенаті піти проти свого лідера.

У п’ятничній заяві вона написала: “Америка вже переживала шатдаун Трампа, але цей згубний закон лише погіршує ситуацію”.

На запитання журналістів у п’ятницю лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс відмовився сказати, чи підтримує він лідерство Шумера.

Трамп закликав Конгрес ухвалити законопроєкт про фінансування, а в п’ятницю похвалив Шумера за його підтримку.

“Вітаю Чака Шумера за те, що він вчинив правильно — виявив мужність!”, – написав він на своїй платформі Truth Social.

“Я, до речі, дуже поважаю те, що Шумер зробив сьогодні. Він вийшов і сказав, що вони повинні голосувати разом з республіканцями, тому що це правильно”, – додав Трамп під час виступу в Міністерстві юстиції.

Кілька пропонованих поправок до бюджетного законопроєкту провалилися, а одна з них – пропозиція скасувати фінансування DOGE – отримала підтримку однієї республіканки. Сенаторка Ліза Мурковскі від Аляски відкрито розкритикувала ініціативу Маска.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав журналістам у вівторок, що семимісячна резолюція є важливим кроком на шляху реалізації плану Трампа щодо викорінення державного марнотратства та зловживань через DOGE.

“Це дозволяє нам рухатися вперед у зміні розміру та масштабів федерального уряду. Зараз у Вашингтоні відбувається сейсмічний зсув. Це момент, у якому ми ніколи не були. Робота DOGE виявляє величезну кількість шахрайства, марнотратства та зловживань”, — сказав Джонсон.

Однак незалежні спостерігачі та аналітики стверджують, що DOGE використовує занадто широкі заяви про шахрайство, щоб отримати підтримку для масштабних скорочень федеральних програм і офісів.

Конгресмен Томас Мессі був єдиним противником проєкту від республіканців, незважаючи на публікацію Трампа в понеділок увечері на Truth Social, у якій той заявив про перспективу Мессі втратити його місце, якщо проголосує проти.

Наступний фінансовий рік у США розпочинається на початку жовтня.