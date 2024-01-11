"У стані війни." Що означають хаос та хвиля насилля в Еквадорі для українців

Сили безпеки Еквадору проводять рейди по всій країні, адже в заручниках у членів наркоугруповань перебуває майже 180 співробітників в'язниць, повідомляє Reuters.

Еквадор перебуває "у стані війни" з наркоугрупованнями, які тримають у заручниках тюремних охоронців та інших осіб, захоплювали телеканал у прямому ефірі та влаштовували cерію вибухів в країні, в середу, 10 cічня, заявив президент Еквадору Даніель Нобоа.

"Ми перебуваємо у стані війни, і не можемо відступити перед обличчям цих терористичних груп", - сказав Нобоа радіостанції Canela Radio.

Спалах насильства в Еквадорі відбувся після того, як у неділю, 7 січня, з однієї з тюрми міста Ґуаякіль зник глава впливового мафіозного угруповання Los Choneros Адольфо Масіас на прізвисько "Фіто". Злочинець мав відбувати 34-річне покарання, зокрема за наркобізнес, у вʼязниці він відсидів майже 12 років.

Президент Еквадору Даніель Нобоа, який вступив на посаду в листопаді, оголосив надзвичайний стан у країні на 60 днів.

У вівторок по всьому Еквадору пролунала серія вибухів, щонайменше 10 людей були вбиті під час нападів членів наркокартелів, у кількох в'язницях виникли заворушення, озброєні люди захопили телевізійну станцію TC Televisión у місті Ґуаякіль у прямому ефірі. У відповідь президент заявив про "внутрішній збройний конфлікт" і визнав 22 мафіозні угруповання терористичними організаціями, оголосивши їх офіційними військовими цілями, і дав завдання силам безпеки їх "нейтралізувати".

"Це мені трохи нагадало 2014 рік в Україні"

"До нашого посольства звернень від громадян України, які перебувають на території Еквадору, не надходило. Ми розмістили відповідну інформацію щодо того, як поводитися в Еквадорі на своїй сторінці у Facebook. Також там є телефон гарячої лінії, за якою можна звʼязатися з посольством 24 години на добу", - розповів Голосу Америки посол України в Перу, Колумбії та Еквадорі за сумісництвом Юрій Полюхович.

За словами посла, після введення в дію указу президента Еквадору про надзвичайний стан, в країні запроваджена комендантська година в нічний час, перевіряються документи, найбільш загострена ситуація наразі спостерігається в місті Ґуаякіль:

"Це найбільше місто в Еквадорі, портове місто, з якого відправляється практично більшість бананів, які виготовляються в Еквадорі, зокрема й ті, які споживають в Україні. А з бананами доволі часто відправляють інші речі, заборонені законом, і тому банди найбільш активні саме в тій частині країни... Спалах кримінальних злочинів відбувається там, включно з тими відеокадрами, які облетіли всю планету, де члени одного з бандформувань захопили один із телеканалів, взяли заручників і оприлюднювали свої звернення".

Даша Озимко, волонтерка Razom for Ukraine, яка перебуває у столиці Еквадору Кіто, розповіла Голосу Америки, що коли у вівторок почали зʼявлятися повідомлення про захоплення телевізійної студії у прямому ефірі, вона саме перебувала в супермаркеті, і вже протягом години всі громадські заклади отримали вказівку зачинитися:

"Нас усіх попросили покинути приміщення. Із 18 години був запроваджений стан "укриття вдома". Ввечері на вулицях не було нікого, крім патрульних груп по шість осіб... Коли я була в супермаркеті і коли почали зʼявлятися новини, це мені трохи нагадало 2014 рік в Україні - невелику паніку серед людей. Вони почали дуже активно збирати різні продукти - хто що міг, те і збирав, бігли на касу".

Озимко розповіла, що згодом, після оголошення комендантської години у вівторок, у столиці Еквадору розпочалася більша паніка:

"Люди виїжджали, і я бачила, що всі шляхи на виїзд з Кіто були в доволі сильних заторах. Я перевірила, чи змогла б я дістатись до аеропорту - мені це зайняло б понад дві години. Гарантій, що я б змогла викликати Uber, не було".

При цьому, за її словами, в середу паніка дещо спала, але на вулицях зʼявилося значно більше військових:

"Повністю озброєні групи від шести до восьми осіб, які патрулюють вулиці. І менше людей (цивільних - ред.), тому що президент запровадив указ про те, що всі, хто можуть працювати з дому, мають працювати з дому в найближчі три дні. Так само як і всі навчальні заклади - школи, університети... Деякі заклади харчування відкриті, деякі не відчинились. Я бачила, що в деяких будівлях у моєму районі не лише зачинили двері, але й забарикадувалися".

Юрій Полюхович розповів, що робити прогнози про ситуацію в країні поки зарано, але він переконаний, що"це не питання одного дня":

"Якщо на волі злочинець, відповідно, він, найімовірніше, має більшу змогу керувати своїми структурами, будемо відслідковувати".

За словами посла, наразі уряд Еквадору, поліція та сили безпеки мають величезну підтримку населення:

"Ми це спостерігаємо за соціальними мережами і та підтримка суспільства, яка є в Еквадорі, вона дуже висока, оскільки запит на безпеку надзвичайно високий".

"Насилля породжує насилля, і кінця-краю цьому немає"

Ватажок злочинного угруповання Адольфо Масіас "Фіто" зник із в'язниці, де з 2011 року відбував 34-річний термін ув'язнення за організовану злочинність, торгівлю наркотиками та вбивства.

Вважається, що він втік зі своєї камери із в’язниці суворого режиму, де мав утримуватися в ізоляції, хоча жоден посадовець в Еквадорі не використав слово "втеча". Влада посилається на його відсутність у камері, залишаючи непідтвердженим, чи він справді втік, повідомляє AP.

Якщо ж це виявиться правдою, то це не перша втеча злочинця з в'язниці. Раніше він робив це в 2013 році, але його спіймали.

"Я можу аналізувати лише як історик за фахом, оскільки подібні історії дійсно були, на жаль, корупція, це річ, яка впливає на подібні речі в усіх країнах", - прокоментував Юрій Полюхович.

Він нагадав, що війна влади з наркокартелями для Еквадору та низки інших країн регіону не нова:

"Схожі історії ставалися тут неодноразово, а також в інших країнах, зокрема в Ель Сальвадорі, Ґватемалі, постійно йде війна з наркокартелями, які породжують величезну кількість насилля. Насилля породжує насилля, і кінця-краю цьому немає... На прикладі мексиканських способів боротьби з наркокартелями ми бачимо, що йдеться про десятки тисяч убитих у таких війнах. Це не тільки поліція, нацгвардія і силові структури, а й армія залучена до таких процесів".

За словами посла, рівень злочинності в Еквадорі останніми роками дуже зріс, про що, зокрема свідчить убивство одного з кандидатів у президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо, відомого своїми виступами проти корупції. Його застрелили у серпні 2023 р. на політичному мітингу в Кіто, і в його вбивстві підозрюють саме угруповання Los Choneros, яке очолює зниклий злочинець "Фіто".

"І це, звичайно, породило нові хвилі злочинності, оскільки ситуація така, що банди оголосили війну уряду Еквадору, і відповідно уряд проводить всі відповідні дії", - сказав Полюхович.

"Уперше за стільки років відбувається потепління відносин із регіоном"

Посол наголосив, що ситуація в Еквадорі розгорнулася в момент покращення відносин України з латиноамериканським регіоном:

"У нас відбувається вперше за стільки років потепління відносин узагалі з регіоном... Це і збільшення нашої присутності тут, і робота, яка ведеться на всіх рівнях: на рівні урядів, парламентів, дипломатів, культурних діячів і так далі... Тобто в нас однозначно минулого і цього року відбувається пожвавлення відносин України з Латинською Америкою".

За словами Полюховича, Еквадор наразі є дуже дружньою до України державою, яка засудила російське вторгнення:

"Нещодавня зустріч між президентами України і Еквадору, яка відбувалася в Буенос-Айресі, є гарним цьому свідченням. А також активізація відносин між нашими урядами, парламентами. Крім того, вперше за 17 років було акредитовано посла України в Еквадорі за сумісництвом".

Утім, каже Полюхович, очевидно, що зараз Еквадор буде вимушений зосередитися на власних внутрішніх безпекових проблемах:

"Але я не сумніваюся, що позиція Еквадору щодо України не зміниться, і ми, як країна, яка бореться з терористами, теж могла б допомогти... зокрема порадами, і в цьому напрямку робота ведеться", - повідомив Полюхович.

Дивіться також: