Снаряди й ракети з Північної Кореї, дрони – з Ірану та Китаю, складники – з Європи. В ООН обговорять російський арсенал проти України

У середу, 10-го січня, Рада Безпеки ООН збереться на засідання, аби обговорити використання Росією зброї з Північної Кореї у війні з Україною.

Минулого тижня те, що Росія у своїх нападах на українців застосовує балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, підтвердив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він також додав: Москва намагається придбати балістичні ракети близької дальності в Ірану.

Такі дії Росії порушують резолюції ООН, які забороняють Північній Кореї міжнародну торгівлю зброєю та військовим обладнанням. Резолюції, які підтримувала у залі Раді Безпеки ООН і Росія.

Вперше офіційно про те, що Росія, обстрілюючи Харків, могла використати балістичну ракету КН-23, виробництва Північної Кореї, представники українських слідчих органів повідомили 6-го січня, надавши докази уламків.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ексклюзивному коментарі Голосу Америки заявив, що під час атаки 2-го січня у місто влучив нетиповий "Іскандер". Під час більш детального огляду стало зрозуміло, що за зовнішніми ознаками ракета відрізняється від класичного "Іскандера".

Наприклад, у неї більший діаметр. Також вона не мала захист від РЕПу, який є в російських ракетах цього типу. «Набиті цифри на деяких деталях були на різному рівні та різного розміру, що нехарактерно для російських ракет, на яких набито багато номенклатурні інформації. А на цій були навіть надписи фломастерами», – пояснює Чубенко.

Тому слідчі припустили, що або росіяни створюють ракети нашвидкуруч і відходять від технологій, або ця ракета виготовлена іншою країною, зокрема, КНДР.

«На озброєнні КНДР є дуже схожі ракети, які також виготовлені на базі "Іскандера"», – каже річник. За його словами, ракета, яка поцілила Харків нагадує озброєння, яке можна побачити на фото з військових парадів у Пхеньяні.

"За соплами та за задньою частиною ці ракети та вона дуже схожі. Тому ми схиляємося, що можливо, це є ракета, яку саме надала Північна Корея", – каже він

За його словами, дослідження решток ракети показали, що її виготовлення не дуже сучасне.

"Вірогідно, це ракета, яку або надала Північна Корея, або ця ракета створена нещодавно за кресленням росіян та технологіями росіян, які вони надали іншій країні, у тому числі Північній Кореї", – пояснив речник.

Наразі експерти працюють над остаточними висновками щодо походження ракети. Чубенко каже, що це може тривати кілька місяців, адже офіційна інформація про північнокорейські балістичні ракети відсутня, лише відкриті джерела.

Проте, висновок, за його словами, буде долучений до кримінального провадження, як доказова база. "Від цих висновків вже буде залежати обвинувачення у тому числі під час роботи спецтрибуналу щодо злочину агресії й притягнення до відповідальності країн та посадових осіб, які брали участь у співпраці з Росією в цій агресії", – пояснив він.

У цілому ж Харківська обласна прокуратура порушила вже понад 20 тисяч справ щодо воєнних злочинів. Близько 16 тисяч з них – це фіксація обстрілів Харкова та області.

У Білому домі про північнокорейські ракети говорять впевненіше

На відміну від українських слідчих, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі більш категоричний. За його словами, США отримали нову інформацію, яка доводить, що Росія отримає військову допомогу від третіх країн.

На брифінгу у Білому домі він повідомив, що за інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка надала Росії пускові установки для балістичних ракет і декілька балістичних ракет.

2-го січня Росія запустила кілька балістичних ракет Північної Кореї по Україні, в тому числі в рамках своєї нічної повітряної атаки

30-го грудня 2023 року, додав він, російські війська запустили щонайменше одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні.

"Схоже, що ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2-го січня Росія запустила кілька балістичних ракет Північної Кореї по Україні, в тому числі в рамках своєї нічної повітряної атаки", – заявив він.

Кірбі додав, що дальність польоту ракет – 900 км, і це або балістична ракета типу KN23 або KN24. KN23 експерти вважають найбільш сучасною зброєю у складі ракетних військ КНДР.

В Україні шукають конкретні докази, знайшли китайське маркування

Український військовий експерт Мирослав Гай каже підозри, що Росія отримала військову допомогу – артилерійські боєприпаси, набої, дрони та деталі до них – від Ірану, Північної Кореї та Китаю, українські військові мали давно. Але для того, щоб довести це, потрібно мати докази. Отримати їх непросто.

"Складно проаналізувати розірвався боєприпас північнокорейського чи російського виробництва", – пояснює він.

Ми бачили китайські набої. Ми їх бачили в окопах росіян, які були відбиті нашими підрозділами. Ми бачили конкретно ящики з маркуванням китайською мовою

Адже на уламках ракет або снарядів важко побачити маркування. Тому потрібно фізично захопити боєприпаси.

"Тоді можна побачити маркування. З того, що я знаю, ми бачили китайські набої. Ми їх бачили в окопах росіян, які були відбиті нашими підрозділами. Ми бачили конкретно ящики з маркуванням китайською мовою", – каже він.

Одним з доказів того, що Росія поповнила свої запаси артилерійських боєприпасів, вочевидь, коштом третіх країн, Гай називає збільшення інтенсивності обстрілів, порівнюючи їх з літом.

Вочевидь, за його словами, частково ці снаряди, були виготовлені Росією, але частково отримані від інших держав.

"Я не так давно був під Бахмутом та біля Часового Яру і чітко бачив, хто та скільки застосовує боєприпасів. І тут підтверджується інформація і Генерального штабу, і експертів, що росіяни мають перевагу", – каже він.

Через неякісні північнокорейські боєприпаси російським гарматам розриває стволи – експерти

Джордж Баррос, аналітик з питань Росії та України в Інституті дослідження війни у Вашингтоні, каже, що ще восени експерти бачили, переміщення великої партії північнокорейських боєприпасів до лінії фронту з російського боку. За його словами, вони стежили, наприклад, за тим, як зброю вантажили в потяги, а потім через Сибір доправляли до лінії зіткнення.

Прямих доказів того, що росіяни вже використовують ці боєприпаси проти українців, він не має, проте не виключає цього, спираючись на повідомлення про неякісну зброю.

"Я бачив непідтверджені звіти про те, що є проблеми з якістю та розміром цих північнокорейських боєприпасів. Було зображення російської зброї із розірваним стволом через проблеми з боєприпасами", – каже він.

Цю інформацію в коментарі Голосу Америки підтвердив і військовий експерт Філіп Карбер. На початку грудня він особисто був біля лінії зіткнення, де чув від українських військових інформацію про те, що Росія використовує північнокорейські боєприпаси.

За його словами, Пхеньян обіцяв надіслати російським військовим мільйон артилерійських боєприпасів.

Також експерт каже, що більшість північнокорейської артилерії схожа на російську 1950-1960-х років, і додає, що є невеличка різниця в діаметрі північнокорейських та російських припасів.

Тому, пояснює Карбер, у підсумку, коли йде постріл, порохові гази можуть вилетіти не лише з передньої частини ствола, а й ударити у зворотному напрямку.

"І тут дві речі можуть статися. Перша – постріл буде менш точним, бо снаряд буде хитатися. Друга – більш катастрофічна – руйнування установки. Тому зараз деякі російські підрозділи відмовляються стріляти, бо ці снаряди вбивають екіпаж", – каже експерт.

Карбер розповідає, що росіяни намагаються запобігти розриву гармати тим, що «вони буквально вкопують зброю у землю, бо не хочуть, щоб їх вдарили шматки, які розлітаються».

За його словами, це означає, що час перезаряджання зброї набагато довший, і вони не дуже мобільні, адже кожного разу треба установки знову викопувати і закопувати заново.

Дрони – з Китаю, деталі – з Європи

Як кажуть українські експерти, знаходять в Україні й іншу зброю неросійського походження, або ж деякі іноземні деталі.

За словами Гая, окрім північнокорейських боєприпасів, росіяни продовжують використовувати ударні іранські дрони, якими вони намагаються знищити цивільну інфраструктуру.

Що стосується дронів на передовій – це переважно китайські побутові дрони, які перероблюються, у тому числі на ударні.

Також і є безпілотники – Ланцети, Орлани – російського виробництва, в уламках яких українські військових знаходили складники не лише китайського, а європейського виробництва.