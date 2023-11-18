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Орбан знову підтвердив, що Угорщина є проти початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає з промовою в Будапештському ярмарково-виставковому центрі Hungexpo 18 листопада 2023 року після того, як його переобрали лідером на з’їзді правлячої правої партії Фідес. (Фото Attila KISBENEDEK / AFP)
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає з промовою в Будапештському ярмарково-виставковому центрі Hungexpo 18 листопада 2023 року після того, як його переобрали лідером на з’їзді правлячої правої партії Фідес. (Фото Attila KISBENEDEK / AFP)

Угорщина повинна сказати «ні» нинішній європейській моделі, створеній у Брюсселі, заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан на з’їзді своєї партії Fidesz у суботу.

Він додав, що Європейський Союз потрібно змінювати, а не покидати.

Орбан знову підтвердив, що його уряд виступає проти початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

«Виправити помилкову обіцянку (Брюсселя) розпочати переговори (з Україною про членство в ЄС) також буде нашим завданням, оскільки Україна зараз на відстані світлових років від ЄС», – сказав Орбан.

Він додав, що він буде опиратися спробам ЄС щодо поселення мігрантів в Угорщині.

Орбан цього тижня заявив, що стратегія ЄС надсилати гроші та військову допомогу Україні провалилася, і що він виступає проти початку переговорів про членство з Києвом.

Україна, яка подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після вторгнення Росії в лютому 2022 року, вважає членство є її пріоритетом. Питання про початок переговорів про вступ з країною буде стояти на порядку денному на саміті ЄС наступного місяця.

Рішення запросити Україну розпочати переговори про членство на саміті «під загрозою», заявив у п’ятницю високопоставлений чиновник блоку, назвавши однією з причин опір Угорщини, який потенційно перешкоджає одностайності 27 країн ЄС.

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