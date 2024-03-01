Посли США, Німеччини і Франції в РФ віддали шану Навальному на похороні під музику Сінатри і саундтрек “Термінатора”

Російського політика Олексія Навального поховали у Москві на 14-й день після його смерті в російській колонії. На похороні були присутні тисячі його прихильників, батьки Навального, а також віддати шану покійному до церкви, де проходила поминальна служба, прийшли посолка США в Росії Лінн Трейсі, посол Німеччини Олександр Граф Ламбсдорф і посол Франції в РФ П’єр Леві.

Дружини й дітей Навального на похороні не було. Раніше Юлія Навальна заявляла, що обіцяє продовжити справу свого чоловіка, та остерігається арешту на похороні, повідомляв Голос Америки.

Дружина Навального: втома від України

У своїй промові в Європарламенті напередодні похорону Юлія Навальна окремо згадала російську війну проти України, яку назвала “віроломним і підлим” нападом на “сусідню мирну країну”.

При цьому Навальна озвучила тезу, співзвучну з риторикою російською пропаганди, мовляв, “постачання зброї Україні не допомагає”.

На це звернув увагу директор Ініціативного центру "Європейська стійкість" в Берліні Сергій Сумленний у мережі Х (колишній Twitter).

“У своїй промові в Європарламенті Юлія Навальна згадує Україну лише один раз, каже, що постачання зброї не допомагає (і “нічого не працює” від “поспішної допомоги” для України), але хвалить рекламу на YouTube проти Путіна, і каже, що західні юристи та російські громадяни переможуть Путіна”, – пише Сумленний.

У цьому виступі, пише Радіо Свобода, Навальна згадала Україну вперше за майже два тижні після смерті чоловіка.

Ще одна теза Навальної, яку особливо активно використовує російська пропаганда – втома від війни.

“Весь світ кинувся допомагати Україні. Але два роки минуло. Багато втоми, багато крові, багато розчарування, а Путін нікуди не подівся”, – сказала дружина Навального у Європарламенті.

Прощання під музику Сінатри і “Термінатора”

Прощання з Навальним тривало під композицію My Way Френка Сінатри, а труну опускали в могилу під супровід музики з другої частини фільму “Термінатора”, зі сцени, де головний герой опускається у гарячу лаву.

Ці дві композиції обрали рідні Навального, розповів у коментарі виданню BBC соратник політика Іван Жданов.

“Олексій… багато разів говорив, що вважає “Термінатор-2” найвидатнішим фільмом усіх часів і народів. Багато хто підсміювався з нього через це”, – цитує BBC слова Леоніда Волкова з трансляції на каналі Навальний Live.

Щодо висловлювань Навального про "Термінатора" як "найкращий фільм у всьому світі" підтвердила і прессекретарка вбитого політика Кіра Ярмиш.

Юлія Навальна у день похорону опублікувала у мережі Х прощальне відео, де зібрані моменти, де вона є зі своїм чоловіком. Відео супроводжується піснею співачки Земфіри "Хочеш".

Навальна також написала, що була щаслива з чоловіком всі 26 років, що вони були разом, включно з тим часом, коли її чоловік перебував в російській тюрмі. "Так, навіть три останні роки щастя", - написала дружина.

У повідомленні Юлії Навальної мовиться, що вона досі зберігає у телефоні пісні, які хотіла б дати послухати чоловікові: "Дурні і смішні, взагалі, чесно кажучи, жахливі пісні, але вони про нас, і я так хотіла дати тобі їх послухати".

Після вторгнення росіян в Україну у березні 2022 року в Росії був оприлюднений лист – заклик до росіян виступати проти російської війни з Україною. Втім опитування громадської думки згодом показали, що багато російських громадян підтримують війну.

Російська служба BBC у мережі Telegram опублікувала відео з поховання, де люди вигукуються гасла "Українці - добрі люди". Серед антивоєнних гасел, повідомляє видання, "Ні - війні" та "Повернути солдатів додому".

Washington Post свідчить, що кількатисячний натовп на похороні Навального скандував "Ми не боїмося" та "Герої не вмирають". За даними CNN, щонайменше 45 осіб затримали по всій Росії за вшанування Навального - 6 у столиці, 18 осіб у Новосибірську (за покладання квітів до меморіалу), а також затримували людей у Єкатеринбурзі, Нижньовартовську, Улан-Уде, Владикавказі, Нижньому Новгороді, Казані та Златоусті.