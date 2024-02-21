Генсек НАТО: Домогтись перемоги України - найкращий спосіб вшанувати пам’ять Навального

Захоплення росіянами Авдіївки та смерть російського опозиціонера Олексія Навального у російській в'язниці повинні активізувати членів НАТО у нагальній підтримці України, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю журналістці Радіо Свобода у Брюсселі Зоряні Степаненко 20 лютого.

Виведення українських сил з Авдіївки після місяців інтенсивних боїв, наголосив Столтенберг, демонструє потребу в додатковій військовій допомозі, “щоб зробити все, аби Росія не мала більше здобутків”.

Генсек НАТО також висловив впевненість, що США залишаться вірним союзником у складі альянсу, незалежно від того, хто стане наступним президентом країни.“Очікую, що незалежно від результатів виборів цього року, США залишаться відданим союзником НАТО, оскільки це в безпекових інтересах Сполучених Штатів”, – сказав він, додавши, що у США існує широка двопартійна підтримка України.

“Це те, чого в Китаю та Росії взагалі немає. Це велика перевага для Сполучених Штатів. По-друге, це широка двопартійна підтримка України в США”, – наголосив генсек НАТО.

За словами Столтенберга, домогтись перемоги України було б найкращим способом вшанувати смерть російського опозиціонера Навального.

“Я твердо переконаний, що найкращий спосіб вшанувати пам’ять Олексія Навального — це забезпечити, щоб президент Путін не переміг на полі бою, а Україна перемогла”, — зазначив Столтенберг.

Як повідомляв Голос Америки, Олексій Навальний помер у російській тюрмі 16 лютого за підозрілих обставин. Тіло російського опозиціонера досі не віддали родині.