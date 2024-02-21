Велика Британія наклала санкції на керівників колонії, де помер Навальний

Керівникам російської колонії, де утримувався і помер російський опозиціонер Олексій Навальний, буде заборонено в’їзд до Великої Британії, а їхні активи будуть заморожені відповідно до санкцій, оголошених міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном, повідомляє видання The Guardian.

Міністр Камерон наклав санкції на шістьох осіб у відповідь на смерть Навального. Серед тих, хто потрапив під нові обмеження, – начальник колонії Вадим Костянтинович Калінін.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що санкції накладені за "діяльність, яка порушує право не піддаватися жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, а також право на життя".

Оголошуючи санкції, міністр Кемерон сказав: "Зрозуміло, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. Працівники ФСБ отруїли його "Новачком" у 2020 році, посадили за мирну політичну діяльність і відправили в колонію в Арктиці".

"Не варто сумніватися в репресивній природі російської системи. Ось чому ми сьогодні накладаємо санкції на найвищих посадових осіб колонії, відповідальних за його утримання в колонії, де він провів останні місяці. Винні у жорстокому поводженні з Навальним не повинні мати ілюзій – ми притягнемо їх до відповідальності", - запевнив Камерон.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, говорячи про запровадження санкцій проти шістьох працівників російської колонії в Палаті громад у середу, заявив, що Велика Британія та союзники розглядають всі варіанти притягнення Путіна та Росії до відповідальності за смерть Навального.

"Він помер за справу, якій присвятив усе своє життя: свободу", — сказав Сунак у парламенті. "І повернутися додому, знаючи, що Путін уже намагався його вбити, було одним із найсміливіших вчинків нашого часу. Разом із нашими союзниками ми розглядаємо всі варіанти притягнення Росії та Путіна до відповідальності, і сьогодні вранці ми наклали санкції на тих, хто керує в’язницею, де все ще лежить тіло Олексія Навального", - сказав він.

У відповідь на звернення Сунака Лідер Лейбористської партії Кейр Стармер заявив, що Навальний "помер, щоб викрити корупцію режиму Путіна", додавши, що це було нагадуванням про те, що російський президент Володимир Путін "викрав у російського народу не лише багатство, але й майбутнє та демократію у Росії".

Як повідомляв раніше Голос Америки, в адміністрації США повідомили, що Сполучені Штати 23-го лютого оголосять новий великий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну та через смерть в російській колонії минулого тижня опозиціонера Олексія Навального.