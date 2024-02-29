Вдова Навального остерігається арештів на похороні 1 березня у Москві

Соратники загиблого в ув'язненні російського опозиціонера Олексія Навального кажуть, що влада у Москві наклала обмеження на церемонії поховання, дозволивши церковну панахиду, але заборонивши людні церемонії.

Минуло два роки, як Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Віроломну, підлу.

Його вдова Юлія Навальна заявила, що відповідальність за обмеження лежить на владі Москви та на президентові Росії, хоча в Кремлі відкинули причетність.

47-річний Навальний помер 16 лютого в далекій в'язниці у північному Сибіру.

Він був ув’язнений з січня 2021 року, коли повернувся в Росію з Німеччини після лікування наслідків замаху на його життя з застосуванням отрути, яку німецький уряд назвав нервово-паралітичною речовиною, відомою під назвою Новічок.

Західні країни тоді поклали на Москву відповідальність за отруєння і запровадили санкції.

Журналістське розслідування з участю Навального виявило осіб названих агентами російських спецслужб, які стежили за Навальним і назвало представників підрозділу, який «спеціалізується на роботі з отруйними речовинами».

Після смерті Навального російська влада оприлюднила мало інформації про обставини того, що його соратники називають результатом катування і вбивства.

Навальна засудила російську війну проти України

Про поховання Навального повідомили у середу 28 лютого, коли його вдова виступала у Європейському парламенті у Страсбурзі.

Юлія Навальна закликала міжнародну спільноту вдатися до нових дієвіших способів протидії Путіну.

Вона окремо згадала російську війну проти України, яку назвала нападом на “сусідню мирну країну”.

“Минуло два роки, як Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Віроломну, підлу. Увесь світ кинувся Україні допомагати. Але ось два роки минули, багато втоми, багато крові, багато розчарувань, а Путін нікуди не подівся”, - сказала Юлія Навальна.

Вона закликала міжнародну спільноту виробити нові підходи і, назвавши Путіна ватажком мафії, сказала, що проти його влади треба застосовувати методи боротьби з організованою злочинністю.

“Не дипломатичні ноти, а розслідування заплутаних фінансових схем. Не висловлювання стурбованості, а розшукування посібників мафії у ваших кранах, непомітних юристів і фінансистів, які допомагають Путіну і його друзям ховати гроші”, - заявила Юлія Навальна.

“Союзниками” у цій боротьбі вона назвала “десятки мільйонів росіян, які проти Путіна, проти війни, проти того зла, яке він несе”.

Від імені Олексія Навального у березні 2022 року був оприлюднений лист - заклик до росіян виступати проти російської війни з Україною.

Але опитування громадської думки згодом показували, що багато російських громадян підтримували війну.