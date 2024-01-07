У США оновлюють програми із навчання грамотності. Штати інвестують у "науку читання"

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул оголосила про намір інвестувати 10 мільйонів доларів у перепідготовку вчителів для впровадження у школах науково підтверджених навчальних програм читання до 2025 року – так званої науки читання.

Загалом, як пише видання The New York Times, зусилля щодо того, вчити читати американських дітей, охопили всю країну і за останні п’ять років понад 40 штатів прийняли закони, спрямовані на оновлення навчання грамотності.

Пропозиція Гокул пов'язана з тим, що торік менше половини третьокласників Нью-Йорка добре склали державні іспити з читання, а також сформована на основі результатів досліджень, писала раніше газета.

Ключова ідея такої науки, як “наука про читання” полягає у тому, як маленькі діти вчаться читати – зокрема, через зв'язок літер та звуків. А стратегії навчання повинні узгоджуватися з результатами когнітивних досліджень.

Дослідження, яке збиралося десятиліттями, свідчить, пише NYT, що діти потребують чітких, ретельно визначених послідовних інструкцій щодо звуків, буквосполучень і орфографічних моделей, які утворюють англійську мову.

Без чіткого освітнього плану деякі учні — включно з дітьми, яким щодня читають у домівках, наповнених книжками — не стануть досвідченими та впевненими читачами, пише газета.

Раніше у національній шкільній системі США застосовували підходи “збалансованої грамотності”, але частина цих стратегій, пише NYT, була “дискредитована”. Наприклад, методика навчання дітей вгадувати складні слова за допомогою малюнків і першої літери, замість того, щоб озвучувати все слово від початку до кінця.

Педагоги та дослідники стверджують, що така техніка робить дітей погано підготовленими до роботи зі складнішими текстами без ілюстрацій, коли вони стають старшими.

Троє головних американських лідерів підходу “збалансованої грамотності” — Люсі Калкінс, Ірен Фаунтас і Гей Су Піннелл — були змушені внести зміни до своїх навчальних програм читання “під політичним і фінансовим тиском руху науки про читання”, зауважує NYT.

Але вони також висловили застереження, що вбачають ризики “занадто великої кількості інструкцій з фонетики”. І вказали на те, що “минулі спроби реформувати навчання, такі як програма Reading First за президента Джорджа Буша, дали обмежені результати”, цитує педагогів газета.

Тим часом, видання SciLine взяло інтерв’ю у Шейни П’яста, професорки читання та грамотності в Університеті штату Огайо та співробітниці Центру досліджень і політики в галузі раннього дитинства Крейна.

П’яста назвала різні методи навчання читанню, а також поради, як заохотити дітей полюбити його.

Наука про читання, за словами вченої, стосується накопиченої бази знань у результаті наукових досліджень про сам процес читання, його компоненти, розвиток навичок читання й того, як ми можемо найкраще підтримати тих, хто вчиться читати.

“Одне з хибних уявлень, яке я бачу, полягає в тому, що наука про читання ототожнюється з навчанням фонетиці”, – каже П’яста.

Натомість йдеться про базу знань, а не конкретний підхід. У результаті, діти навчаються важливим зв’язкам між літерами та звуками, а також складному написанню, притаманному англійській мові.

Навчання читанню, наголошує професорка, дає можливість розвивати навички дітей із пізнання світу, налагоджувати зв’язки зі світом, а також між різними джерелами та типами інформації.

Науковиця радить батькам всіляко заохочувати дітей до читання, особливо власним прикладом. Навіть, каже вона, варто озвучувати такі моменти, як “от зараз я читаю інструкцію зі складання меблів, щоб змогти зібрати цей предмет”.

Деякі інші штати, як то Каліфорнія та Іллінойс, також роблять ставку на “науку читання” як на ключовий підхід до навчання грамотності.

Зокрема, влада Іллінойсу ухвалила законопроект, який зобов’язує Державну раду штату з питань освіти розробити план грамотності навколо науки читання до кінця січня 2024 року.

У Каліфорнії наприкінці грудня оприлюднили позитивні результати дослідження щодо “науки читання” в школах.

Дослідники - професор освіти Томас Ді та аспірантка Стенфорду Сара Новікофф, наголосили на необхідності навчання вчителів принципам “науки про читання”, які зосереджений на базових навичках, таких як звукотехніка, словниковий запас і розуміння тексту. Видання NYT пише, що “це дослідження може сприяти політичному поштовху до перегляду навчання читанню” у США.

Штати Індіана, Вісконсін, Тенессі та деякі інші змінюють шкільні стратегії підвищення грамотності й запроваджують рекомендації або вимоги щодо дотримання методу так званої “науки про читання”.

Рух “Наука читання” набув популярності у США за останні 10 років частково завдяки прогресу освітян у штаті Міссісіпі, де школярі традиційно мали один з найнижчих показників читання в країні. У штаті ухвалили закони про сприяння грамотності та про співпрацю в ранньому навчанні, які передбачали виділення коштів на розвиток дітей та навчання вчителів й адміністраторів шкіл на основі “науки читання”.

Між 2013 і 2019 роками середні результати читання в четвертому класі шкіл Міссісіпі значно зросли.

Якщо у 2013 у штаті половина четвертокласників бали базовий рівень читання, то в 2019 році 65% четвертокласників читали на базовому рівні або вище. Дослідники наголошують, що ці досягнення спостерігалися в багатьох расових і етнічних групах.