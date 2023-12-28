"Книги зараз не надходять у маленькі сільські бібліотеки". Волонтери зі США подарували книги селу на Вінниччині, яке активно допомагає ЗСУ

Маленькій бібліотеці в селі Стодульці на Вінниччині, якa з першого дня повномасштабної війни Росії проти України стала місцевим осередком допомоги для Збройних сил України, волонтери зі США подарували більше сотні нових книг. За останні роки фонд бібліотеки практично не поповнювався новими виданнями, тож пакунки з сучасними книгами мешканці села зустрічали як свято. До найближчого поштового відділення директорка Стодулецької сільської бібліотеки на Вінниччині Леся Оранська їхала пів години, аби забрати пакунки від волонтерів зі США. Жінка зізналася, що до останнього не вірила в те, що її бібліотека отримає нові книги. "Нам таке щастя велике випало... такий різдвяний подарунок! У мене просто немає слів, я до останнього просто не могла повірити, аж поки не отримала повідомлення від Нової пошти, що відправлення прийшло", - розповіла Леся Оранська. На пошті директорці бібліотеки видали 5 коробок від волонтeрів, усередині яких для бібліотеки було 108 нових сучасних видань.

У маленькому приміщенні сільської бібліотеки чекати на директорку із поштовими пакунками зібралися односільчани. Вони разом розпаковували коробки та розглядали книги різних жанрів. Волонтери підібрали книги для дітей різного віку, для найменших, зокрема придбали видання "Дракончик Кокос йде до школи", "Тор - тракторець, що тягне танк", "Як полюбити павученя?" та багато інших. Для дітей старшого віку в бібліотеку прибули енциклопедії про тварин, серія книжок про Гаррі Поттера, "Крута математика", "Економіка. Те, про що тобі не розкажуть дорослі" та інші.

Дорослим читачам волонтери передали і художню літературу, і нон-фікшн, зокрема сучасні видання з історії України, такі як "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" та "Російсько-українська війна: повернення історії" Сергія Плохія, "За лаштунками імперії" Віри Агеєвої, "Маріуполь. Надія" Надії Сухорукової. "Для такої маленької бібліотеки, як Стодулецька, такий подарунок - то щастя велике… Дива трапляються, головне в них вірити", - каже директорка, розглядаючи книги.

Леся Оранська розповіла, що працює у Стодулецькій бібліотеці майже 4 роки, і за цей час бібліотека отримала лише 15 нових примірників. За словами директорки бібліотеки, фактично у Стодульцях мешкає близько 350 осіб, і хоча бібліотечний фонд налічує близько шести тисяч книг, більшість із них є застарілими та перечитані людьми вже багато разів. "Книги зараз не надходять, тим паче в такі бібліотеки, як наша, маленькі сільські бібліотеки... Фонд у нас ніби й немалий, але на сьогодні він дуже застарілий. Ми зараз списуємо всю російську літературу, тож якщо ми її всю спишемо, а її дійсно потрібно списувати, то в нас залишиться можливо тисяча книг. При цьому вони, особливо дитячі книги, дуже старого віку, яким уже і по 40, і по 50 років, і вони просто дітям нецікаві передусім візуально", - зазначила Леся Оранська.

Директорка розповіла, що діти передусім сприймають книгу візуально, а тоді вже оцінюють її зміст, тож застарілий бібліотечний фонд був непривабливим і для найменших читачів, і для дорослих: "Люди приходять сюди і переважно кажуть, що вони всі ці книги читали в цій бібліотеці. А якщо буде нове, цікаве, сучасне... Оці новенькі книги - це дуже суттєво. Це дуже гарна підбірка і для дітей, і для дорослих".

Подарунок для бібліотеки зробили учасники книжкового клубу, створеного українцями з американської діаспори. До зимових свят вони організували акцію, під час якої обмінювалися подарунками. І для того, щоб узяти в ній участь, члени клубу мали заплатити внесок у розмірі від 30 доларів для подарунка одній з українських бібліотек. "Ми хотіли, по-перше, зробити добру справу, - допомогти закупити книжки в Україну, а також подарувати різдвяну казку людям, які знаходяться тут (у США, - ред.). Тобто ти платиш 30 доларів, ці гроші йдуть на закупівлю книжок, але разом із тим ти даруєш новорічний подарунок для людей із іншого штату. Наприклад, мій подарунок полетів в Атланту", - розповіла Тетяна Касек, модераторка книжкового клубу Books-R-Us Ukrainian.

Учасники книжкового клубу завдяки акції зібрали майже тисячу доларів і зробили замовлення в української книгарні, аби придбати подарунок для бібліотеки. Найбільший внесок зробила Вікторія Клейзор, благодійниця зі штату Меріленд, яка працює менеджеркою архітектурної компанії та давно мешкає у США. "Я вважаю, що ми як волонтери маємо підтримувати Україну й українське суспільство не лише в воєнному плані, але так само в культурному, тому що, як колись казав Черчилль: "Як не буде культури, то за що будемо воювати?" - Я вважаю, що українська книжка впливає на те, як люди думають, думки впливають на наші дії, а дії - на наше майбутнє", - розповіла Клейзор.

Допомогти бібліотеці зі Стодульців волонтери зі США вирішили розмістити заклик у соцмережі із запитанням, який український заклад потребує книг. Потім вони поспілкуватися з допомогою онлайн-зв'язку із директоркою бібліотеки та узгодили з нею перелік бажаних книг. Більшість із них запропонували самі волонтери, директорка попросила додати до переліку дитячі енциклопедії. "Я думаю, що основна причина, що ці енциклопедії для дітей досить дорогі і батьки, можливо, не можуть дозволити собі купити такі книги за 350 гривень і більше, і це був основний запит... Ми погодили з нею список, щоб покрити всі категорії - і для дітей, і для підлітків, і для дорослих", - розповіла Тетяна Касек. Уже згодом, обравши Стодулецьку бібліотеку і поспілкувавшись онлайн із її директоркою, благодійники дізналися, що маленька бібліотека - це місце не лише для читання, а й місцевий осередок допомоги українській армії. "Основна ціль - це була сільська бібліотека, якась невеличка. Як виявилося, Стодулецька бібліотека, хоча там населення невелике, але вони дуже активні. І нам бібліотекарка розповіла, що в них також є свій читацький клуб, і вони плетуть сітки на ЗСУ...", - пояснила вибір бібліотеки Тетяна Касек. Селяни збираються в бібліотеці, аби волонтерити для потреб військових. "Чоловік у мене працює кочегаром, був на війні, отримав поранення. Ми з ним о 4-4.30 годині ранку виїжджаємо, я розпалюю в сільській раді, він - у садочку, потім біжу додому доїти корову, відправляю внука до школи, потім Леся Іванівна мені телефонує, що треба прийти, приходимо, допомагаємо чим можемо. Тому що мені це дуже наболіло, в мене чоловік із 2014 року воює, ну хоча б чимось допомогти", - розповіла Світлана Шевчук, мешканка села Стодульці.

Селяни організовувалися, або доставляти на передову маскувальні сітки, випічку та консервацію, а з настанням холодів у бібліотеці взялися дбати про світло й тепло на передовій. "На зиму ми взялися за обігрівайки. Обігрівайки - це у нас свічки окопні, сольові грілки на основі ацетату і розпалювачі. Розпалювачі - це ватні диски, просто змочені в парафіні, патріотичного кольору. Вони горять до 5 хвилин, достатньо часу, для того, щоб закип'ятити приблизно 250 мл води. Це або кава, або так само можна над ними відігріти руки", - розповіла Світлана Альошина, мешканка села Стодульці.

Маленькі сольові грілки, які виготовляють волонтери, допомагають військовим відігрівати руки під час завдань. Тепла від них вистачає на 4-5 годин. "Ми організували з дівчатами збір на парафін, на ацетат, диски... Як можна сидіти в такий момент удома? Мені не сидиться... Завтра в мене відправка - сто грілок більших, сто середніх, невеликий пакет розпалювачів, плюс ми робимо імбирний чай - мед, лимон, імбир - він дуже круто зігріває й непогано тонізує - і це на завтра я маю ще одним хлопцям у Куп'янськ відправити", - розповіла Світлана Альошина.

Волонтерство селяни поєднують із господарством, роботою, доглядом за дітьми та старенькими батьками. "Як тільки маю вільну годинку, прибігаю, допомагаю в'язати сітки, а коли не можу прийти й залишити маму, то сиджу вдома, рву всі ці шматочки, ріжу, приношу, і дівчата в'яжуть сітки. Ми розпускаємо старі кофти, хто що може приносить із дому... Ці шкарпетки тепленькі дівчата передають для наших захисників, щоб їм було тепленько в ніжки", - каже мешканка села Стодульці Надія Куца.