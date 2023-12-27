Брифінг. Що з ленд-лізом: чому Конгрес не продовжив дію закону?
Брифінг Голосу Америки – наживо. Чому Конгрес не продовжив дію закону про ленд-ліз для України? Чи зможуть законодавці погодити нову допомогу для Києва у січні? І як у 2023 році просунулось розслідування воєнних злочинів Росії? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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