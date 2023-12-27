Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Що з ленд-лізом: чому Конгрес не продовжив дію закону?

Брифінг. Що з ленд-лізом: чому Конгрес не продовжив дію закону?
Embed
Брифінг. Що з ленд-лізом: чому Конгрес не продовжив дію закону?

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки – наживо. Чому Конгрес не продовжив дію закону про ленд-ліз для України? Чи зможуть законодавці погодити нову допомогу для Києва у січні? І як у 2023 році просунулось розслідування воєнних злочинів Росії? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG