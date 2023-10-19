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Лавров зустрівся з Кім Чен Ином, на тлі підозр щодо поставки зброї
Під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у четвер в Пхеньяні міністр закордонних справ Росії запропонував проводити регулярні переговори з безпеки з Північною Кореєю та Китаєм, щоб протистояти тому, що він назвав посиленням регіональних військових загроз під проводом США.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до столиці Північної Кореї в середу з дводенною поїздкою, під час якої, як очікується, він намагатиметься зміцнити оборонні зв’язки двох країн після вересневого саміту між Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним.
Минулого тижня Сполучені Штати заявили, що Північна Корея передала Росії боєприпаси для посилення її бойових можливостей в Україні в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, що забороняють будь-яку торгівлю зброєю з Північною Кореєю.
Зустріч Лаврова і Кіма «означає, що нещодавня поставка контейнерів, в яких, ймовірно, перевозили боєприпаси з Північної Кореї в Росію, не був останньою транзакцією Кіма і Путіна, про яку світ повинен хвилюватися», – сказав Лейф-Ерік Ізлі, професор міжнародних досліджень Ewha. Університет в Сеулі.
«Після прийняття допомоги Пхеньяна для незаконного вторгнення в Україну Москва має намір вчинити подальші порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, надаючи Північній Кореї військові технології, які можуть загрожувати стабільності в Східній Азії», — сказав Ізлі.
Більш детальна інформація про зустрічі Лаврова з Кімом і Чоу наразі недоступна. Але ТАСС цитує Лаврова, який заявив журналістам, що він підтримує проведення регулярних переговорів з питань безпеки на Корейському півострові з КНДР і Китаєм.
Зустріч Лаврова і Кіма «означає, що нещодавній парк контейнерів, які, ймовірно, перевозять боєприпаси з Північної Кореї в Росію, не був останньою транзакцією Кіма і Путіна, про яку світ повинен хвилюватися», – сказав Лейф-Ерік Ізлі, професор міжнародних досліджень Ewha. Університет в Сеулі.
«Після прийняття допомоги Пхеньяна для поповнення незаконного вторгнення в Україну Москва має намір вчинити подальші порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, надаючи Північній Кореї збройові технології, які можуть загрожувати стабільності в Східній Азії», — сказав Ізлі.
"Сполучені Штати, Японія та Південна Корея, які посилюють тут військову діяльність, і Вашингтон, який працює над переміщенням сюди стратегічної інфраструктури, включаючи ядерні аспекти, викликають велике занепокоєння для нас і наших північнокорейських друзів", - сказав Лавров, повідомляє ТАСС. «Цій неконструктивній і небезпечній політиці ми протиставляємо курс на деескалацію і неприпустимість нагнітання тут напруги».
Активізація дипломатичних зв'язків між Росією та Північною Кореєю підкреслює, що вони мають спільні інтереси в протистоянні зі Сполученими Штатами — для Північної Кореї це розвиток її ядерної програми, для Росії - війна з Україною.
США розширюють регулярні військові навчання з Південною Кореєю та тимчасово розгортають потужніші військові засоби навколо Корейського півострова у відповідь на ракетні випробування Північної Кореї з минулого року. США та Південна Корея також відновили тристоронні військові навчання з Японією.
Міжнародні оглядачі слідкують за зміцненням співпраці цих країн в галузі безпеки, а також чи буде оголошення про візит Путіна до Пхеньяна у відповідь на візит Кіма Чена Чен Ина на російський Далекий Схід.
Під час своєї поїздки до Росії Кім Чен Ин зустрівся з Путіним на космодромі «Східний», найважливішому центрі космічних запусків в Росії, а також оглянув інші ключові російські об’єкти з виробництва зброї.
Це викликало дискусії про те, чи прагне Кім Чен Ин отримати російські технології для модернізації свого ядерного арсеналу в обмін на постачання звичайних озброєнь для поповнення запасів зброї, що скорочуються в Росії.
Ні Росія, ні Північна Корея не розголошують, про що Путін і Кім домовилися під час саміту.
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- Голос Америки
- Марія Ульяновська
Розділені війною. Як ізраїльські сім’ї живуть в Ізраїлі та Секторі Гази. Відео
Розділені війною: Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом єдиний в’їзд до Гази був зруйнований і палестинські робітники в Ізраїлі не змогли потрапити додому. Тисячі чоловіків застрягли по ізраїльський бік кордону у той час, як їхні родини намагаються вижити протягом бомбардувань Сектора Гази.
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Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою щодо Ізраїлю та України
Президент Джо Байден звернеться до народу США зі спеціальною промовою щодо відповіді Ізраїлю на атаку ХАМАСу та російську війну в Україні 19 жовтня о 20 за місцевим часом (3 ночі за Києвом). Українська Служба Голосу Америки транслюватиме промову наживо із перекладом українською.
Наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою. Як повідомляє низка американських медіа із посиланням на власні джерела, з них 60 мільярдів доларів проситимуть на допомогу Україні, а 10 мільярдів - Ізраїлю.
Республіканці в Конгресі, особливо ті, хто насторожено ставиться до надсилання додаткової допомоги Україні, стверджують, що США необхідно поповнити власні запаси боєприпасів, які були надіслані до Європи, і частина коштів для допомоги Україні може бути використана для поповнення, повідомили три джерела NBC. Хоча очікується, що гроші на боєприпаси будуть додані до запиту на фінансування для України, ці джерела сказали, що зброя може бути використана для різних цілей, включно з Близьким Сходом.
Сенатор Джим Ріш, провідний республіканець у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, сказав, що йому невідома цифра в 100 мільярдів доларів, за винятком повідомлень у медіа. Він сказав на пресконференції, що чув, що адміністрація розглядає 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.
Республіканці як у Сенаті, так і в Палаті представників наполягали на тому, що їм знадобляться поступки з боку демократів, щоб підтримати додаткові кошти для України, включаючи суворі імміграційні обмеження та фінансування безпеки кордонів, пише New York Times. Зробити це стало легше останніми днями, після того, як адміністрація Байдена оголосила, що відновить будівництво стіни вздовж кордону США та Мексики.
Водночас сенатор-демократ Чак Шумер раніше заявляв, що має намір винести на розгляд Сенату надзвичайний пакет витрат на національну безпеку протягом кількох тижнів.
Reuters пише, що за даними кількох джерел, Байден не визначився з остаточною сумою, тож Конгрес поки не повідомили про деталі запиту.
При цьому невідомо, як швидко Конгрес зможе прийняти такий законопроєкт. Законодавча діяльність у Палаті представників перебуває в глухому куті понад два тижні, оскільки законодавці-республіканці намагаються обрати спікера.
У статті використано матеріали Reuters
Радіо Свобода, CPJ закликають звільнити журналістку Алсу Курмашеву, затриману в Росії
Керівництво Радіо Свобода і Комітет із захисту журналістів (CPJ) закликають негайно звільнити журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Вільна Європа Алсу Курмашеву. Відповідну заяву зробив виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеффрі Гедмін.
«Алсу — дуже шанована колега, віддана дружина та віддана мати двох дітей. Її потрібно звільнити, аби вона могла негайно повернутися до своєї родини», — наголосив Джеффрі Гедмін.
Як йдеться в повідомленні Радіо Свобода, Курмашеву затримали 18 жовтня в Казані. В РФ її звинувачують у нібито нереєстрації так званим «іноземним агентом», що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.
Відомо, що празька журналістка татарсько-башкирської служби Радіо Свобода має подвійне громадянство США та Росії. У травні Курмашева поїхала до Росії зі своєю родиною «через термінові справи».
Журналісти повідомляють, що її тимчасово затримали ще 2 червня в аеропорту Казані під час очікування зворотного рейсу до Чехії. Тоді в неї вилучили американський і російський паспорти і вона вже змогла залишити Росію.
Спочатку її оштрафували за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт в органах влади РФ. 18 жовтня журналістці оголосили нове звинувачення.
«Алсу затримали просто тому, що вона співпрацює із Радіо Свобода. Фактично тепер будь-який незалежний журналіст у Росії ризикує зіткнутися з тим самим», — повідомив CPJ на умовах анонімності її колега.
Раніше 10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».
18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.
У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».
Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай наголосив, що Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.
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