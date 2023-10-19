Лавров зустрівся з Кім Чен Ином, на тлі підозр щодо поставки зброї

У четвер Лавров близько години спілкувався з Кім Чен Ином, повідомило російське державне агентство новин ТАСС без деталей.

Більш детальна інформація про зустрічі Лаврова з Кімом і Чоу наразі недоступна. Але ТАСС цитує Лаврова, який заявив журналістам, що він підтримує проведення регулярних переговорів з питань безпеки на Корейському півострові з КНДР і Китаєм.

«Після прийняття допомоги Пхеньяна для незаконного вторгнення в Україну Москва має намір вчинити подальші порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, надаючи Північній Кореї військові технології, які можуть загрожувати стабільності в Східній Азії», — сказав Ізлі.

Зустріч Лаврова і Кіма «означає, що нещодавня поставка контейнерів, в яких, ймовірно, перевозили боєприпаси з Північної Кореї в Росію, не був останньою транзакцією Кіма і Путіна, про яку світ повинен хвилюватися», – сказав Лейф-Ерік Ізлі, професор міжнародних досліджень Ewha. Університет в Сеулі.

Зустріч Лаврова і Кіма «означає, що нещодавній парк контейнерів, які, ймовірно, перевозять боєприпаси з Північної Кореї в Росію, не був останньою транзакцією Кіма і Путіна, про яку світ повинен хвилюватися», – сказав Лейф-Ерік Ізлі, професор міжнародних досліджень Ewha. Університет в Сеулі.

«Після прийняття допомоги Пхеньяна для поповнення незаконного вторгнення в Україну Москва має намір вчинити подальші порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, надаючи Північній Кореї збройові технології, які можуть загрожувати стабільності в Східній Азії», — сказав Ізлі.

"Сполучені Штати, Японія та Південна Корея, які посилюють тут військову діяльність, і Вашингтон, який працює над переміщенням сюди стратегічної інфраструктури, включаючи ядерні аспекти, викликають велике занепокоєння для нас і наших північнокорейських друзів", - сказав Лавров, повідомляє ТАСС. «Цій неконструктивній і небезпечній політиці ми протиставляємо курс на деескалацію і неприпустимість нагнітання тут напруги».

Активізація дипломатичних зв'язків між Росією та Північною Кореєю підкреслює, що вони мають спільні інтереси в протистоянні зі Сполученими Штатами — для Північної Кореї це розвиток її ядерної програми, для Росії - війна з Україною.

США розширюють регулярні військові навчання з Південною Кореєю та тимчасово розгортають потужніші військові засоби навколо Корейського півострова у відповідь на ракетні випробування Північної Кореї з минулого року. США та Південна Корея також відновили тристоронні військові навчання з Японією.

Міжнародні оглядачі слідкують за зміцненням співпраці цих країн в галузі безпеки, а також чи буде оголошення про візит Путіна до Пхеньяна у відповідь на візит Кіма Чена Чен Ина на російський Далекий Схід.

Під час своєї поїздки до Росії Кім Чен Ин зустрівся з Путіним на космодромі «Східний», найважливішому центрі космічних запусків в Росії, а також оглянув інші ключові російські об’єкти з виробництва зброї.

Це викликало дискусії про те, чи прагне Кім Чен Ин отримати російські технології для модернізації свого ядерного арсеналу в обмін на постачання звичайних озброєнь для поповнення запасів зброї, що скорочуються в Росії.

Ні Росія, ні Північна Корея не розголошують, про що Путін і Кім домовилися під час саміту.