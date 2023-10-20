Спікеріада у США: республіканець Джим Джордан втретє програв голосування за спікера

Конгресмен-республіканець Джим Джордан програв третє голосування на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Він отримав 194 голоси, що значно менше ніж 217 голосів, які йому необхідні для обрання спікером.

25 представників Республіканської партії проголосували за інших кандидатів в той час, коли для успіху Джордан міг втратити щонайбільше 5 голосів однопартійців. 210 голосів отримав кандидат від демократів Хакім Джеффріз. Станом на 20 жовтня, Палата представників Конгресу США не може обрати спікера вже 16 днів. Після голосування Джордан заявив, що продовжить боротьбу і спробує отримати більше голосів.

Палата представників Конгресу США зібралась у пʼятницю 20 жовтня на ще одну спробу обрати спікера після того, як Джордан, вірний союзник колишнього президента Дональда Трампа, програв два голосування.

Джордан, депутат від штату Огайо, який служить в Конгресі вже дев'ятий термін, набрав 199 голосів під час голосування в середу. У першому турі голосування проти кандидатури Джордана проголосували 20 республіканців, у другому – 22.

"Ми в дуже поганій ситуації", – заявив після підрахунку голосів попередній спікер, представник Республіканської партії Кевін Маккарті. "Думаю, що ми незабаром підемо на конференцію і побачимо, у якому напрямку ми рухатимемося. Це проблема для партії, що ми в цій ситуації. І це 4 відсотки, вісім членів [Палати представників], божевільних членів на чолі з Ґетцем, які поставили нас у погану ситуацію", – говорить Маккарті.

Ми в дуже поганій ситуації

На пресконференції перед голосуванням Джим Джордан заявив, що спікера необхідно обрати, щоб розглянути питання допомоги Ізраїлю та інші питання. “Це іще один аргумент, чому потрібно повернути до роботи Палату представників. Щоб ми могли розглянути запит Байдена на додаткові асигнування. Але ми не можемо цього зробити, не можемо проголосувати за це, ми не можемо прийняти нічого в цьому пакеті, доки не повернемо Палату до роботи”, – заявив напередодні Джордан.

В п'ятницю президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткову допомогу Україні та Ізраїлю, загальним обсягом 105 млрд доларів.

Джордан наголосив, що Конгрес не зможе розглянути запит поки Палата представників заблокована. “Ми мали чудову розмову і ми будемо продовжимо ці перемовини. Але, як я вже казав раніше, найшвидший спосіб приступити до роботи для американського народу — це обрати спікера, щоб палата представників працювала і ми могли вирішити нагальні питання. Наш план на ці вихідні полягає в тому, щоб якнайшвидше обрати спікера до Палати представників, щоб ми могли допомогти американському народу”, – додав Джордан.

19 жовтня Джим Джордан, за повідомленнями медіа, вирішив, що не домагатиметься проведення третього голосування за затвердження його кандидатури, оскільки йому не вдалося схилити на свій бік необхідну для цього кількість однопартійців. Однак згодом він оголосив продовження боротьби за посаду спікера.

Джордан, кандидатуру якого неоднозначно сприймають на Капітолійському пагорбі, і який часто критикує демократів, може стати третім кандидатом цього місяця, якому не вдається об’єднати Республіканську партію, після Маккарті та конгресмена Стіва Скаліза.

Скаліз зняв своє ім'я з перегонів після того, як переміг Джордана серед республіканців, але зрозумів, що не може отримати необхідну більшість у 217 голосів під час голосування в Палаті представників. Оскільки партія має дуже незначну більшість у повному складі Палати представників, будь-якому республіканцю потрібна буде майже одностайна підтримка своїх членів, щоб бути обраним спікером.

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