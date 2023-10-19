Спікеріада у США: Палата представників може розширити повноваження Макгенрі, якого однопартійці називають проукраїнським

Північну Корею надзвичайно цікавлять уроки, отримані у конфліктах

Державний департамент США 19 жовтня оприлюднив заяву з осудом ймовірного постачання зброї Північною Кореєю для російської війни в Україні та окреслив наявні та подальші заходи, які США вживатимуть для запобігання незаконній торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю. В Держдепі також повідомили, що уважно слідкуватимуть, чи не поставляє Москва Пхеньяну передові технології.

“Частково через наші санкції та експортні обмеження Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку. Як ми публічно попереджали, однією з таких держав є КНДР”, - йдеться в тексті.

Держдеп зробив цю заяву на тлі візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Пхеньяна 19 жовтня, а також зважаючи на нещодавні повідомлення про те, що Північна Корея доправила в Росію понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів для використання у війні проти України. Супутникові зображення, на яких показано переміщення цих контейнерів із КНДР до Росії на кораблях, було опубліковано зовнішньополітичним відомством США 13 жовтня.

“Ми засуджуємо провокаційні дії КНДР щодо надання Росії цієї військової техніки, яка буде використовуватися для нападу на міста України, вбивства мирних жителів України та продовження незаконної війни Росії”, - заявив Держдеп.

Експерт американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Джозеф Бермудес у вебкасті 19 жовтня пояснив, що на початку війни проти України Росія не очікувала таких високих рівнів використання боєприпасів, і відтак була змушена шукати додаткові ресурси, включно зі своїми стратегічними резервами, поки вона нарощує власне виробництво. Північна Корея своєю чергою має потужності для виробництва таких відносно простих боєприпасів.

“На цей час Північна Корея не може виробляти складну зброю в значних кількостях, але у неї є стратегічні запаси [простішої зброї] на 4-6 місяців, які вони можуть почати використовувати. Разом з тим вони можуть почати нарощувати внутрішнє виробництво […], від мін до великих артилерійських боєприпасів”, - пояснив Бермудес.

Водночас Держдеп дедалі більше стурбований тим, що КНДР, в обмін на підтримку Москви, вимагає від Росії військової допомоги, “включаючи винищувачі, ракети “земля-повітря”, броньовані транспортні засоби, обладнання або матеріали для виробництва балістичних ракет та інші передові технології”.

“Це агресивне розширення військових відносин між КНДР і Росією, включаючи будь-які передачі технологій з Росії до КНДР, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження зброї масового знищення, - йдеться у заяві. - Ми уважно стежимо за тим, чи Москва надасть Пхеньяну ці матеріали”.

За словами Бермудеса, Північна Корея, в першу чергу, може бути зацікавлена у постачанні продовольства з Росії. Однак, що стосується військових технологій, КНДР може отримати від Росії різноманітні типи складних технологій, яких не вистачає у самій Північній Кореї, і які вона може використати для покращення наявної зброї, включно з технологіями безпеки для ядерної зброї, приладами наведення для ракет і підводних човнів, лазерними далекомірами, високоякісною бронею, а також військовими літаками третього покоління.

Врешті-решт, Росія може допомогти у сфері стратегічних розвідданих, яких немає у Північній Кореї. Всі ці “маленькі речі” можуть зробити північнокорейську зброю і технології “більш надійними”.

Водночас на думку Бермудеса, для багатьох малозрозумілим є той факт, що “Північну Корею надзвичайно цікавлять уроки, отримані у конфліктах”. Відтак вона може отримати “вкрай цінну” інформацію з російського досвіду війни в Україні, включно з використанням безпілотників, мін, рівнями використання боєприпасів тощо – інформацію, яку КНДР буде використовувати у можливій, на її думку, війні зі США та Південною Кореєю.

Північна Корея “відволікає” США, а відтак є важливою для Росії, підсумовує Бермудес.

США розглядають наступні кроки щодо КНДР

Серед кроків, які уряд США вживає у відповідь, заява Держдепу називає три основні напрями.

По-перше, це накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб, які сприяють угодам зі зброєю між Росією та КНДР. Зокрема, США застосували санкції до юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з переговорами про зброю між КНДР і Росією, у березні, липні, серпні та вересні цього року.

По-друге, оскільки такі постачання зброї прямо порушують низку резолюцій Ради Безпеки ООН, Сполучені Штати разом з партнерами “агресивно” підносити питання про них в ООН. Так, США “поділилися розсекреченими розвідданими про постачання зброї між КНДР і Росією з Групою експертів ООН щодо КНДР і попросили її провести неупереджене розслідування ймовірних порушень ембарго ООН на постачання зброї КНДР”.

По-третє, Сполучені Штати продовжують викривати публічно таку співпрацю щодо зброї з метою запобігти КНДР “таємно допомагати російській військовій машині”, а також донести до світу інформацію про підтримку, яку Росія може надати КНДР у відповідь.

“Як це було з початку цієї війни, ми продовжуватимемо працювати над виявленням, викриттям і протидією спробам Росії придбати військову техніку у КНДР та будь-якої держави, яка готова підтримати її війну проти України. І ми прагнемо продовжувати забезпечувати Україну зброєю та обладнанням, необхідним для захисту”, - підсумовано у заяві.