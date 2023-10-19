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Конгрес США планує знову голосувати за спікера в четвер
Палата представників Конгресу США знову збереться в четвер і зробить ще одну спробу обрати спікера після того, як конгресмен-республіканець Джим Джордан, вірний союзник колишнього президента Дональда Трампа, в середу програв два голосування.
Джордан, депутат від штату Огайо, який служить в Конгресі вже дев'ятий термін, набрав 199 голосів під час голосування в середу, що значно менше ніж 217 голосів, які йому необхідні для обрання спікером.
Двадцять два його колеги-республіканці проголосували за інших законодавців у конкурсі, що на два більше, ніж у першому турі голосування у вівторок.
Джордан також відстав від лідера меншості в Палаті представників Демократичної партії Хакіма Джеффріса, який отримав голоси всіх 212 демократів, хоча Джеффріс навряд чи стане спікером палати, в якій республіканці мають більшість.
Джордан не полишає спроб стати спікером і сказав журналістам, що очікує на ще одне голосування в Палаті представників у четвер.
Прихильники Джордана закликають законодавців-противників затвердити конгресмена від Огайо спікером і розміщують відповідні дописи в соцмережах. Конгресвумен-республіканка, Маріаннетт Міллер-Мікс з Айови, повідомила, що отримувала «правдоподібні погрози вбивством і шквал погрозливих дзвінків» після того, як вона проголосувала проти Джордана в середу.
Пізніше Джордан написав у X, раніше відомому як Twitter, що «жоден американець не повинен звинувачувати іншого за його переконання».
«Ми засуджуємо всі погрози на адресу наших колег і вкрай необхідно об’єднатися, — додав він. - Припиніть. Це огидно».
Після усунення конгресмена Кевіна Маккарті з посади спікера два тижні тому Палата не могла розглянути будь-які законодавчі акти, такі як бюджетні рішення, які б дозволили запобігти частковому припиненню роботи уряду, коли тимчасова бюджетна резолюція закінчиться 17 листопада, або резолюцію щодо підтримки Ізраїлю після того, як 7 жовтня на союзника США напали бойовики ХАМАСу.
Деякі законодавці, в тому числі республіканці та кілька опозиційних демократів, запропонували надати тимчасовому спікеру Палати представників Патріку Макгенрі додаткові повноваження на короткостроковій основі для винесення ключових законів на голосування в Палаті представників.
Деякі республіканці також підняли питання про можливість відновлення на посаді Маккарті, хоча він відмовився від висування своєї кандидатури. Цього тижня він голосував за Джордана.
Джеффріс закликав республіканців обмежити вплив крайніх правих екстремістів у своїй партії та працювати над двопартійною правлячою коаліцією.
"Є лише два шляхи: або ви продовжуєте ставати навколішки перед найбільш екстремістськими членами вашої конференції, які не зацікавлені в правлінні, або ви можете співпрацювати з демократами, щоб діяти заради американського народу", - Джеффріс. сказав вівторок.
Джордан, кандидатуру якого неоднозначно сприймають на Капітолійському пагорбі, і який часто критикує демократів, може стати третім кандидатом цього місяця, якому не вдасться об’єднати Республіканську партію, після Маккарті та конгресмена Стіва Скаліса.
Скаліз зняв своє ім'я з перегонів після того, як переміг Джордана серед республіканців, але зрозумів, що не може отримати необхідну більшість у 217 голосів під час голосування в Палаті представників. Оскільки партія має дуже незначну більшість у повному складі Палати представників, будь-якому республіканцю потрібна буде майже одностайна підтримка своїх членів, щоб бути обраним спікером.
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- Голос Америки
Все більше кораблів йдуть через Чорноморський гуманітарний коридор
Кількість суден, які користуються Чорноморським гуманітарним коридором для транспортування агропродукції з України продовжує збільшуватися, повідомляє видання The Maritime Executive, і на 17 жовтня було здійснено понад 50 транзитів коридором. Усі три головні морські порти України наразі відкриті для суден.
За інформацією посолки США в Україні Бріджит Брінк, загалом 27 суден скористалися коридором станом на 18 жовтня.
“27 кораблів! Ще шість кораблів пройшли через Чорноморський гуманітарний коридор, їхня загальна кількість сягнула 27. Жорстока війна Росії не здатна зупинити українське зерно та цінні вантажі, які прямують до всього світу”, - зазначила Брінк на своїй сторінці в мережі Х.
Водночас як зазначає The Maritime Executive, усі судна дотримуються більш стриманого підходу щодо своїх подорожей в Україну. Судна передають сигнал своєї автоматичної системи ідентифікації під час подорожі, як того вимагають міжнародні норми, однак, не вказують порти України як пункти призначення чи відправлення.
Судна, які подорожують з портів України, прямують маршрутом вздовж західного узбережжя Чорного моря через румунські та болгарські води в напрямі Туреччини. Такі подорожі стали можливими завдяки підтримці міжнародних організацій, зокрема у сфері страхування морського руху.
Водночас коли коридор був запроваджений на початку серпня, його метою було названо виведення з українських портів суден, які застрягли там внаслідок війни. Однак, за даними The Maritime Executive, наразі лише 5 великих вантажних суден скористалися цією можливістю, а інші залишилися в Україні.
У самому серпні було здійснено лише два транзити суден, натомість останніми тижнями темп подорожей значно зріс. Як зауважує The Maritime Executive, українські посадовці очікують подальшого збільшення морського руху.
Своєю чергою, 16 жовтня румунські та болгарські ВМС розпочали тралення акваторії Чорного моря вздовж українського гуманітарного коридору біля берегів Болгарії з метою виявлення та знешкодження морських мін, пише в соцмедіа керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.
Лавров зустрівся з Кім Чен Ином, на тлі підозр щодо поставки зброї
Під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у четвер в Пхеньяні міністр закордонних справ Росії запропонував проводити регулярні переговори з безпеки з Північною Кореєю та Китаєм, щоб протистояти тому, що він назвав посиленням регіональних військових загроз під проводом США.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до столиці Північної Кореї в середу з дводенною поїздкою, під час якої, як очікується, він намагатиметься зміцнити оборонні зв’язки двох країн після вересневого саміту між Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним.
Минулого тижня Сполучені Штати заявили, що Північна Корея передала Росії боєприпаси для посилення її бойових можливостей в Україні в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, що забороняють будь-яку торгівлю зброєю з Північною Кореєю.
Зустріч Лаврова і Кіма «означає, що нещодавня поставка контейнерів, в яких, ймовірно, перевозили боєприпаси з Північної Кореї в Росію, не був останньою транзакцією Кіма і Путіна, про яку світ повинен хвилюватися», – сказав Лейф-Ерік Ізлі, професор міжнародних досліджень Ewha. Університет в Сеулі.
«Після прийняття допомоги Пхеньяна для незаконного вторгнення в Україну Москва має намір вчинити подальші порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, надаючи Північній Кореї військові технології, які можуть загрожувати стабільності в Східній Азії», — сказав Ізлі.
Більш детальна інформація про зустрічі Лаврова з Кімом і Чоу наразі недоступна. Але ТАСС цитує Лаврова, який заявив журналістам, що він підтримує проведення регулярних переговорів з питань безпеки на Корейському півострові з КНДР і Китаєм.
Зустріч Лаврова і Кіма «означає, що нещодавній парк контейнерів, які, ймовірно, перевозять боєприпаси з Північної Кореї в Росію, не був останньою транзакцією Кіма і Путіна, про яку світ повинен хвилюватися», – сказав Лейф-Ерік Ізлі, професор міжнародних досліджень Ewha. Університет в Сеулі.
«Після прийняття допомоги Пхеньяна для поповнення незаконного вторгнення в Україну Москва має намір вчинити подальші порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, надаючи Північній Кореї збройові технології, які можуть загрожувати стабільності в Східній Азії», — сказав Ізлі.
"Сполучені Штати, Японія та Південна Корея, які посилюють тут військову діяльність, і Вашингтон, який працює над переміщенням сюди стратегічної інфраструктури, включаючи ядерні аспекти, викликають велике занепокоєння для нас і наших північнокорейських друзів", - сказав Лавров, повідомляє ТАСС. «Цій неконструктивній і небезпечній політиці ми протиставляємо курс на деескалацію і неприпустимість нагнітання тут напруги».
Активізація дипломатичних зв'язків між Росією та Північною Кореєю підкреслює, що вони мають спільні інтереси в протистоянні зі Сполученими Штатами — для Північної Кореї це розвиток її ядерної програми, для Росії - війна з Україною.
США розширюють регулярні військові навчання з Південною Кореєю та тимчасово розгортають потужніші військові засоби навколо Корейського півострова у відповідь на ракетні випробування Північної Кореї з минулого року. США та Південна Корея також відновили тристоронні військові навчання з Японією.
Міжнародні оглядачі слідкують за зміцненням співпраці цих країн в галузі безпеки, а також чи буде оголошення про візит Путіна до Пхеньяна у відповідь на візит Кіма Чена Чен Ина на російський Далекий Схід.
Під час своєї поїздки до Росії Кім Чен Ин зустрівся з Путіним на космодромі «Східний», найважливішому центрі космічних запусків в Росії, а також оглянув інші ключові російські об’єкти з виробництва зброї.
Це викликало дискусії про те, чи прагне Кім Чен Ин отримати російські технології для модернізації свого ядерного арсеналу в обмін на постачання звичайних озброєнь для поповнення запасів зброї, що скорочуються в Росії.
Ні Росія, ні Північна Корея не розголошують, про що Путін і Кім домовилися під час саміту.
- Голос Америки
- Марія Ульяновська
Розділені війною. Як ізраїльські сім’ї живуть в Ізраїлі та Секторі Гази. Відео
Розділені війною: Після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом єдиний в’їзд до Гази був зруйнований і палестинські робітники в Ізраїлі не змогли потрапити додому. Тисячі чоловіків застрягли по ізраїльський бік кордону у той час, як їхні родини намагаються вижити протягом бомбардувань Сектора Гази.
- Голос Америки
Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою щодо Ізраїлю та України
Президент Джо Байден звернеться до народу США зі спеціальною промовою щодо відповіді Ізраїлю на атаку ХАМАСу та російську війну в Україні 19 жовтня о 20 за місцевим часом (3 ночі за Києвом). Українська Служба Голосу Америки транслюватиме промову наживо із перекладом українською.
Наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою. Як повідомляє низка американських медіа із посиланням на власні джерела, з них 60 мільярдів доларів проситимуть на допомогу Україні, а 10 мільярдів - Ізраїлю.
Республіканці в Конгресі, особливо ті, хто насторожено ставиться до надсилання додаткової допомоги Україні, стверджують, що США необхідно поповнити власні запаси боєприпасів, які були надіслані до Європи, і частина коштів для допомоги Україні може бути використана для поповнення, повідомили три джерела NBC. Хоча очікується, що гроші на боєприпаси будуть додані до запиту на фінансування для України, ці джерела сказали, що зброя може бути використана для різних цілей, включно з Близьким Сходом.
Сенатор Джим Ріш, провідний республіканець у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, сказав, що йому невідома цифра в 100 мільярдів доларів, за винятком повідомлень у медіа. Він сказав на пресконференції, що чув, що адміністрація розглядає 10 мільярдів доларів для Ізраїлю.
Республіканці як у Сенаті, так і в Палаті представників наполягали на тому, що їм знадобляться поступки з боку демократів, щоб підтримати додаткові кошти для України, включаючи суворі імміграційні обмеження та фінансування безпеки кордонів, пише New York Times. Зробити це стало легше останніми днями, після того, як адміністрація Байдена оголосила, що відновить будівництво стіни вздовж кордону США та Мексики.
Водночас сенатор-демократ Чак Шумер раніше заявляв, що має намір винести на розгляд Сенату надзвичайний пакет витрат на національну безпеку протягом кількох тижнів.
Reuters пише, що за даними кількох джерел, Байден не визначився з остаточною сумою, тож Конгрес поки не повідомили про деталі запиту.
При цьому невідомо, як швидко Конгрес зможе прийняти такий законопроєкт. Законодавча діяльність у Палаті представників перебуває в глухому куті понад два тижні, оскільки законодавці-республіканці намагаються обрати спікера.
У статті використано матеріали Reuters
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