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- Голос Америки
Палата представників Конгресу США вдруге не змогла обрати спікера
Кандидат на посаду спікера Палати представників американського Конгресу, республіканець Джим Джордан вдруге за один день не зміг набрати достатньо голосів для обрання на посаду. Для обрання на посаду Джордану було необхідно 217 голосів, він набрав 199. Натомість кандидат від демократів Хакім Джеффріз набрав 212 голосів.
Кількість однопартійців, які не підтримали кандидатуру Джима Джордана, зросла з 20 до 22 від часу першого голосування у вівторок.
Джордан обіцяє продовжувати боротись за пост спікера Палати представників, незважаючи на зменшення підтримки в другій спробі голосування.
Конгресмен від Огайо сказав, що зустрінеться з законодавцями індивідуально, але не знає, коли він хотів би, щоб відбулось наступне голосування.
«Сьогодні ми зібрали деяких, пара не підтримала, але вони проголосували за мене раніше, і я думаю, що вони можуть повернутися знову, тому ми будемо продовжувати спілкуватися з членами, продовжувати працювати над цим», - сказав Джордан у спілкуванні з пресою.
Тимчасовий спікер може отримати більше повноважень
Нині законодавці обговорюють, чи виносити на розгляд резолюцію, яка надасть тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі більше повноважень з тим, щоб Конгрес міг вести певну законодавчу діяльність.
Третя спроба голосування може відбутись в середу.
Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю республіканці номінували Джима Джордана на посаду спікера. Представник крайньо правого крила, Джордан послідовно виступає проти допомоги Україні. Однак, як повідомили чотири конгресмени-республіканці виданню Axios, Джордан в понеділок погодився виставити на голосування пакет, який об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю, що суперечить позиції крайньо правого крила його партії.
Опозиція також висунула власного кандидата на посаду спікера. Ним став лідер демократичної меншості в Палаті Представників, Хакім Джеффріс. Останній розкритикував республіканського кандидата назвавши його "надзвичайним екстремістом".
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G7 розглядає заборону продажу російських діамантів
Країни Групи семи (G7) розглядають можливість заборонити торгівлю російськими алмазами та діамантами, щоб зменшити прибутки РФ для використання у війні в Україні, повідомляє Reuters.
Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів та найбільшим експортером алмазів за обсягом, виробляючи 30% діамантів у світі. При цьому, державна компанія «Алроса» видобула майже третину всіх алмазів, видобутих у 2021 році.
На країни G7 – США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію – припадає 70% світового попиту на алмази. Але заборона також вдарить по пропозиції, пише Reuters.
У G7 говорили про такі наміри від початку року, а 19 жовтня представники найпотужніших країн світу обговорять варіанти, як ввести цю заборону, повідомляє Reuters, посилаючись на відповідні документи.
Більшість пропозицій різних гравців ринку стосуються заборони продажу російських дорогоцінних каменів в 1 карат, а запровадити заборону можуть із 1 січня.
Бельгія, як провідний центр світової торгівлі алмазами, та країна ЄС, пропонує використовувати блокчейн-технології для відстеження алмазів.
Натомість Індія, де огранюють і полірують 90% алмазів у світі, пропонує, щоб алмазні компанії отримували відповідні сертифікати, що діятимуть протягом року й блокчейн технології не використовуватимуться. На дотримання умов щодо заборони експорту російських діамантів компанії перевірятимуть вибірково, й неодноразових порушників заборони заноситимуть у "чорний список".
Франція ж пропонує, щоб продавці декларували країну походження, й пропонує обмежити лише російські поліровані круглі білі діаманти, за виключенням кольорових алмазів та інших форм.
При цьому Всесвітня алмазна рада (WDC), до якої входить найбільший у світі за вартістю виробник необроблених алмазів De Beers, запропонувала під час продажу додавати до каменю декларацію про те, що алмаз не є російським.
Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти російського державного виробника алмазів "Алроса", але через відсутність світових обмежень у першій половині цього року дохід компанії склав 1,9 мільярда доларів.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, великі ювеліри, такі як американський бренд Tiffany's, заявили, що більше не купуватимуть російські діаманти. Але без співпраці з Індією й Бельгією експерти кажуть, що, неможливо переконатися, що дорогоцінні камені мають неросійське походження.
Алмази, разом із ядерним паливом і скрапленим природним газом, є одними з небагатьох значних джерел доходу для Москви, на які західні держави ще не наклали повних санкцій.
Раніше Голос Америки розповідав, що США та союзники по G7 та в Євросоюзі розробляють нові кроки санкційного режиму проти Росії у сфері нафтоторгівлі.
- Голос Америки
Держдеп критикує Китай за надання Путіну "платформи для просування його агресивної війни проти України"
Державний департамент США заявив у середу, що стурбований тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з Росією і надавати президенту Росії Володимиру Путіну «платформу для просування його агресивної війни проти України».
Про це речник Державного департаменту заявив, коментуючи на запит Голосу Америки зустріч президента Росії Володимира Путіна та керівника Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні раніше у середу.
«Ми стурбовані тим, що КНР продовжує підтримувати відносини з Росією. Прийняття Путіна в Китаї є невдалим проявом підтримки Росії, яка продовжує вести незаконну та жорстоку війну проти України», – мовиться у письмовій відповіді Держдепу на запит Голосу Америки.
Американське дипломатичне відомство наголосило, що його позиція є незмінною та відомою у світі.
«Раніше ми говорили, що ми не вважаємо, що будь-яка країна повинна надавати пану Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України», – мовиться у заяві Держдепу.
Як повідомляв Голос Америки, президент Путін перебуває в Китаї для участі у зібранні близько десятка лідерів, яких Китай запросив на форум ініціативи китайського лідера Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях».
У візиті Путіна вбачають демонстрацію підтримки цієї ініціативи, спрямованої на розбудову інфраструктури та розширення впливу Китаю за кордоном.
На цій зустрічі Путін виступив з критикою США через, як він сказав, «глибше занурення США в український конфлікт».
Путін розкритикував надання Вашингтоном українській армії тактичної ракетної системи дальньої дії (ATACMS), використання якої Київ підтвердив у вівторок. За словами Путіна, використання цієї зброї "просто продовжує агонію" для України.
Лише за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Путін зустрівся з Сі в Пекіні, де сторони підписали угоду, яка обіцяє «безмежні» відносини. Спроби Пекіна представити себе як нейтрального мирного посередника у війні Росії проти України були широко відкинуті міжнародною спільнотою.
Це була перша поїздка президента Путіна за межі колишнього радянського простору після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі виставив на нього ордер на арешт у зв'язку зі звинуваченнями у воєнних злочинах в Україні. Минулого тижня Путін побував у Киргизстані.
Як повідомляв Голос Америки, Китай засудив міжнародні санкції, накладені на Росію, але прямо не коментує ордер на арешт Путіна, виданий за звинуваченнями в імовірній причетності до викрадень тисяч дітей з України.
"Ми довіряємо ізраїльтянам більше, ніж українцям?", – запитали у речниці Пентагону. Відео
"Ми довіряємо ізраїльтянам більше, ніж українцям?" В заступниці речника Пентагону спитали, чому США ставлять умови застосування американської зброї Україні, і не ставлять таких умов Ізраїлю. Ось її відповідь.
- Голос Америки
США ввели нові санкції проти управлінців “секретного інвестиційного портфеля” ХАМАСу
Міністерство фінансів США оголосило в середу, 18 жовтня, що воно наклало санкції на "ключових членів терористичної групи ХАМАС” з метою завадити фінансуванню організації. Санкції стосуються однієї організації та дев’яти осіб у Секторі Гази та інших країнах, включаючи Судан, Туреччину, Алжир і Катар. Зокрема, санкції спрямовані проти осіб, які керували активами в рамках так званого “секретного інвестиційного портфеля” ХАМАСу.
"Сполучені Штати вживають швидких і рішучих дій проти фінансистів і посередників ХАМАСу після жорстокої та безсовісної різанини мирних жителів Ізраїлю, включаючи дітей", — заявила міністр фінансів Дженет Єллен, яку цитує агентство Reuters.
"Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів, щоб позбавити терористів ХАМАСу можливості збирати та використовувати кошти для здійснення звірств і тероризування народу Ізраїлю", - додала вона.
Міністерство фінансів запровадило санкції після того, як президент США Джо Байден відвідав Ізраїль, де він зустрівся з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу й висловив широку підтримку Ізраїлю. Байден також пообіцяв внести до Конгресу США “цього тижня” запит на “безпрецедентний пакет допомоги” Ізраїлю.
“Сьогоднішні дії спрямовані проти терористів ХАМАСу та їх мережі підтримки, а не проти палестинців”, — зазначив в окремій заяві державний секретар США Ентоні Блінкен, якого цитує National Public Radio. “Тільки ХАМАС несе відповідальність за бійню, яку його бойовики заподіяли народу Ізраїлю, і він повинен негайно звільнити всіх заручників, яких він утримує”.
За інформацією Reuters, компанія у секторі Ґази, яка потрапила під санкції, це “Buy Cash Money and Money Transfer Company” (“Компанія купуйте готівку та грошові перекази” українською), що надає послуги з переказу грошей і обміну віртуальної валюти, включаючи криптовалюту біткойн.
Як повідомило Міністерство фінансів, цю компанію для переказу грошей також використовували інші терористичні організації.
Агентство Reuters також посилається на фірму Elliptic, яка займається дослідженням технологій блокчейну, і повідомила, що з 2015 року криптогаманці, які контролюються компанією “Buy Cash Money and Money Transfer Company”, отримали понад 25 мільйонів доларів у криптовалютах.
Раніше у вівторок, 17 жовтня, 105 американських законодавців надіслали листа до Міністерства фінансів США та Білого дому, висловлюючи “серйозну стурбованість” тим, що ХАМАС і афілійована група під назвою “Палестинський ісламський джихад” використовують цифрові активи для фінансування своїх операцій і уникнення санкцій США, додає Reuters.
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