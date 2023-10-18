Палата представників Конгресу США вдруге не змогла обрати спікера

Кандидат на посаду спікера Палати представників американського Конгресу, республіканець Джим Джордан вдруге за один день не зміг набрати достатньо голосів для обрання на посаду. Для обрання на посаду Джордану було необхідно 217 голосів, він набрав 199. Натомість кандидат від демократів Хакім Джеффріз набрав 212 голосів.

Кількість однопартійців, які не підтримали кандидатуру Джима Джордана, зросла з 20 до 22 від часу першого голосування у вівторок.

Джордан обіцяє продовжувати боротись за пост спікера Палати представників, незважаючи на зменшення підтримки в другій спробі голосування.

Конгресмен від Огайо сказав, що зустрінеться з законодавцями індивідуально, але не знає, коли він хотів би, щоб відбулось наступне голосування.

«Сьогодні ми зібрали деяких, пара не підтримала, але вони проголосували за мене раніше, і я думаю, що вони можуть повернутися знову, тому ми будемо продовжувати спілкуватися з членами, продовжувати працювати над цим», - сказав Джордан у спілкуванні з пресою.

Тимчасовий спікер може отримати більше повноважень

Нині законодавці обговорюють, чи виносити на розгляд резолюцію, яка надасть тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі більше повноважень з тим, щоб Конгрес міг вести певну законодавчу діяльність.

Третя спроба голосування може відбутись в середу.

Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю республіканці номінували Джима Джордана на посаду спікера. Представник крайньо правого крила, Джордан послідовно виступає проти допомоги Україні. Однак, як повідомили чотири конгресмени-республіканці виданню Axios, Джордан в понеділок погодився виставити на голосування пакет, який об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю, що суперечить позиції крайньо правого крила його партії.

Опозиція також висунула власного кандидата на посаду спікера. Ним став лідер демократичної меншості в Палаті Представників, Хакім Джеффріс. Останній розкритикував республіканського кандидата назвавши його "надзвичайним екстремістом".