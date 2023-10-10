Актуально
- Голос Америки
ЗМІ: Конгрес США може об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет
Білий дім та конгресмени, які підтримують допомогу Україні, обговорюють можливість об'єднати в один пакет нові заходи з допомоги Україні та Ізраїлю, повідомляють американські ЗМІ, включаючи NBC та Washington Post, з посиланням на інформацію чиновників американського уряду та законодавців.
Голосування допомоги Україні та Ізраїлю в пакеті, припускає NBC, обговорюватимуть республіканці 11 жовтня під час зібрання з висунення кандидатур на посаду спікера Палати представників Конгресу США.
А от колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті сказав NBC News в понеділок, що ще не бачив подібних ініціатив і висловив сумнів, що допомога Ізраїлю "має бути в заручниках чогось іншого".
Washington Post зазначає - серед законодавців є як прихильники, так і противники об'єднання пакетів допомоги. Так, вказує видання, конгресмен-республіканець Тоні Гонзалес переконаний - пакети потрібно об'єднати, зокрема з огляду на те, що допомогу потрібно швидко розглянути. А от конгресмен-республіканець Келі Армстронг каже, що хоч і підтримує допомогу Україні, він виступає проти спільного голосування, адже хоче більшої чіткості щодо планів з України.
В Білому домі вважають - США здатні підтримати як Ізраїль, так і Україну. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив в понеділок: "Обидва є важливими і ми достатньо велика, економічно життєздатна, достатньо активна країна, щоб бути спроможними підтримати обох". Він, однак, не вказав, чи буде ці ініціативи об'єднано.
США вже оголосили про додаткову допомогу Ізраїлю, на тлі атак ХАМАС, але обговорюється можлива потреба нових кроків.
Міністерка Сухопутних сил США Крістін Вормут в понеділок заявила про необхідність підтримки нового фінансування від Конгресу для того, щоб надати допомогу як Ізраїлю, так і Україні.
"Одна річ, яка насправді дуже важлива, особливо у питанні боєприпасів і нашої спроможності одночасно підтримувати потенційно і ізраїльтян, і українців – це додаткове фінансування від Конгресу, щоб збільшити наші спроможності, наростити виробництво та оплатити самі боєприпаси ", – зазначила посадовиця.
Всі новини дня
Виступ Зеленського в парламенті Румунії не відбудеться через "депутатів із проросійськими симпатіями"
Президент України Володимир Зеленський мав запланований на 17:00 10 жовтня виступ у парламенті Румунії, але його скасовано через «можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями», повідомляє Румунська служба Радіо Свобода.
Зеленський уже провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом, о 16:00 главу української держави має прийняти голова Сенату Ніколає Чуке, а одразу по тому відбудеться зустріч, у якій також візьме участь тимчасовий голова Палати депутатів Афред Сімоніс.
«Я прибув до Бухареста для переговорів із Клаусом Йоганнісом і зміцнення наших добросусідських відносин. Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за її конструктивну солідарність, яка дозволяє нашим народам бути донорами безпеки для світу, особливо у сфері продовольчої безпеки», – написав Володимир Зеленський у соцмережах зранку 10 жовтня.
Напередодні румунська сторона повідомила про візит Зеленського 10 жовтня. Офіс президента Румунії, серед іншого, повідомив, що Клаус Йоганніс під час візиту Володимира Зеленського «наголосить на конструктивних і прагматичних підходах», зокрема в питанні «повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин».
У січні цього року Йоганніс під час телефонної розмови з Зеленським висловив «занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого закону щодо меншин і погодився посилити діалог для пошуку рішень, аби забезпечити найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, так само як і для української в Румунії».
Минулого тижня румунські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Зеленський приїде до Румунії з візитом, першим від початку повномасштабної війни.
Опитування: Більшість українців за боротьбу до перемоги, попри ознаки втоми
У новому опитуванні Gallup дізнавався, що звичайні українці думають про майбутнє своєї країни, на тлі російської війни, що триває.
Голос Америки поспілкувався з провідними експертами про основні результати опитування.
"З огляду на все те, що відбувається, зараз важливіше, ніж будь-коли, щоденно приділяти увагу подіям в Україні", — сказала Голосу Америки Джулі Рей, редакторка світових новин Gallup.
Gallup — незалежна глобальна дослідницька організація зі штаб-квартирою у Вашингтоні, найбільш відома своїми опитуваннями громадської думки.
Якою має бути "перемога"?
Практично всі українці погоджуються - виграти війну означає повернути всю землю, яку Росія забрала у їхньої країни з 2014 року, коли Москва провела незаконну анексію Криму, показало опитування Gallup.
У той час як більшість українців підтримують боротьбу, поки війна не буде виграна, ця більшість скорочується.
Минулого року було 70%, а цього року – 60%. "Втома накопичується", — каже Сергій Радченко, дослідник радянської історії в університеті Джонса Гопкінса.
Зараз усе більше українців сподіваються, що Київ зможе домовитися про припинення конфлікту.
Ці настрої, за словами Рей, особливо сильні біля лінії фронту на півдні та сході країни, де точаться найбільш активні бойові дії.
Кожен другий українець опитаний Gallup зазначив, що йому важко заплатити за їжу та житло.
Експерти кажуть, що Росія хоче, щоб розчарування в Україні зростало через затягування війни.
"Саме тому [президент Росії Володимир] Путін дотримувався такої стратегії атак на інфраструктуру, електростанції тощо, — сказав Радченко, - Він хоче виснажити українську громадськість".
Цієї зими Путін може просунутися далі.
"Будуть складні умови, — вважає Джозеф Най, колишній декан Гарвардської школи Кеннеді. - Росіяни зосереджуються на руйнуванні інфраструктури, а тому люди будуть мерзнути й голодувати. Можливо, це якось вплине на те, як українці сприймають війну".
Більшість українців довіряють Зеленському та військові
"Хоч є певні ознаки втоми, українці загалом залишаються відданими перемозі у війні", — каже Рей.
Українці глибоко довіряють своєму війську, рейтинг схвалення досягає рекордного рівня в 95%, за даними Gallup
Схвалення українцями дій війська та президента України Володимира Зеленського, додала вона, є запорукою перемоги.
Українці глибоко довіряють своєму війську, рейтинг схвалення досягає рекордного рівня в 95%, за даними Gallup.
Підтримка Зеленського трохи похитнулася, але залишається надзвичайно високою – 81%.
Висновки Gallup показують, що українці зараз підтримують Зеленського, але зниження довіри до його лідерства, хоч і малопомітне, "звучить як погана новина", сказав Радченко.
"Якби я на місці [Зеленського] дивився на ці дані опитування, я б почав хвилюватися".
Незначне зниження підтримки Зеленського могло бути пов’язане з тим, що "наступ України був менш рішучим, ніж минулого року", – пояснив Най.
Але Най не бачить приводу для занепокоєння. "[Президент США Джо] Байден, – сказав він, – був би радий мати такі цифри опитувань, як і будь-який лідер у демократичному світі. Злети і падіння — це природно".
Підтримка Німеччини серед українців зростає, а от підтримка США дещо знизилась
Рейтинги Зеленського багато в чому залежать від його дипломатичних успіхів на Заході, вважають експерти.
Двома найбільшими постачальниками військової допомоги Україні є США та Німеччина.
За даними Gallup, 53% українців схвалюють уряди США та Німеччини. Цей рівень нижче порівняно з торішніми даними для США, але більше для Німеччини.
"Закрадається відчуття розчарування США через те, що вони не зробили стільки, скільки могли, враховуючи все, що робила Україна, щоб стримати російську агресію", — сказав Радченко, - Все, про що [українці] просили, — це фінансова допомога, військова допомога".
У той час як політики-республіканці та демократи в США сперечаються один з одним щодо відправки військового обладнання в Україну, "Німеччина висловила свою підтримку", — додає Радченко.
Опитування проведено після липневого саміту НАТО, на якому Байден заявив світові, що Україна не буде готова приєднатися до НАТО до закінчення війни.
"Цілком можливо, що це ... викликало деякі запитання, — сказав Рей. - Відсоток українців, які сказали, що не мають думки щодо лідерської ролі США, зріс до 25%, а несхвалення також зросло до 22%".
Не дивно, сказав Рей, що 0% респондентів підтримують Кремль, і лише частина українців підтримує китайський уряд (Пекін є головним торговим партнером Москви та одним із її найближчих політичних союзників).
Надії на членство в НАТО, ЄС.
Майже три чверті українців вірять, що їхня країна приєднається до НАТО та Європейського Союзу протягом десяти років, свідчить опитування Gallup.
"Україні буде важко потрапити в НАТО, поки триватиме війна", — сказав Радченко, вказавши, що існує суперечливість в тому, що більшість українців хочуть і членства в НАТО, і довести війну до кінця.
Країни НАТО зобов’язані захищати одна одну, тому бути допущеним у розпал війни – у цьому важко переконати, кажуть експерти.
"Всі можуть бажати більше ніж можуть отримати, — сказав Най. - Але є компроміс. Важко уявити схвалення вступу [України] до НАТО погодять усі країни-члени, коли все ще триває стрілянина".
Все ж, українці налаштовані оптимістично. "[Вони] бачать своє майбутнє тісно пов’язаним із Заходом", – сказав Рей.
ЄС уточнює, що допомагатиме палестинцям, але так, щоб не сприяти ХАМАСу
Після того, як представник Європейської комісії заявив, що Європейський Союз припиняє допомогу палестинським територіям у відповідь на кривавий напад палестинської організації ХАМАС на Ізраїль, в ЄС пролунали застереження проти повної відмови від підтримки палестинців, насамперед гуманітарної.
Перегляд не стосується гуманітарної допомоги.
Європейські керівники твердо засудили напад ХАМАСу і назвали тероризмом убивства ізраїльських цивільних і захоплення заручників.
«Ізраїль має право захищатися. Європейський Союз в цьому випробуванні стоїть на боці Ізраїлю», - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в суботу 7 жовтня, коли надійшли перші повідомлення ро напад ХАМАСу.
Угруповання ХАМАС, яка контролює смугу Газа, зараховане до організацій, які ЄС називає терористичними.
Проте ЄС виділяє кошти на гуманітарні проєкти і підтримує Палестинську адміністрацію, що контролює палестинські території на Західний березі Йордану.
9 жовтня Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, оголосила «негайний перегляд фінансової допомоги Палестині», аби запевнити, що кошти ЄС не зможуть непрямо використовуватися терористичними організаціями у нападах на Ізраїль.
Тим часом комісар з питань сусідства й розширення Олівер Варгеї написав в інтернетній мережі Х, що йдеться про «повний перегляд розвиткового портфеля, вартість якого становить 691 мільйон євро ($730)», і що «всі виплати негайно припинені».
Але комісар ЄС з питань надзвичайних ситуацій Янеш Ленарчич того ж дня також в мережі Х підкреслив, що «суворо засуджуючи терористичний напад ХАМАСу, важливо захищати цивільних і поважати міжнародні гуманітарні закони».
«Гуманітарна допомога тим палестинцям в нужді буде тривати і далі стільки скільки буде потрібно», - підкреслив той посадовець.
Для деяких коментаторів ті заяви є ознакою суперечностей всередині Європейської комісії, в якій працюють делеговані представники 27-ми держав ЄС.
Агенція Reuters вважає, що «Європейський Союз в хаотично відступився від власної заяви про припинення допомоги палестинцям».
Видання Politico зауважує Варгеї - представник Угорщини, який і раніше «блокував виділення допомоги», а Ленарчич - зі Словенії, яку видання називає «традиційно однією з більш пропалестинських країн ЄС».
В офіційній заяві Єврокомісії зауважено, що про «припинення платежів зараз» не йдеться, бо найближчим часом вони «не були передбачені»
«Перегляд не стосується гуманітарної допомоги», - сказано в заяві.
Міністр закордонних справ Іспанії, що зараз головує в ЄС, Хосе Мануель Альварес 10 жовтня підкреслив, що його країна виступає проти припинення європейської допомоги палестинським територіям.
Міністр наголосив, що розвиток подій вказує на те, що тепер допомоги треба буде не менше, а більше.
«Ця співпраця повинна тривати. Ми не плутаємо ХАМАС, який ЄС зарахував до списку терористичних груп, з палестинським населенням, або з Палестинською адміністрацією, чи з організаціями ООН у тій місцевості», - цитує іспанського міністра агенція Reuters з його інтерв'ю іспанській радіостанції Cadena SER.
Голос з Індії. Епізод 2/7: Храми. Відео
Хануман Мандір та Гурудвара – індійські храми вразили Тетяну Ворожко, журналістку Голосу Америки, а чи вразили вони вас? Подорожуйте з нею в Нью-Делі кожного дня о 9:00 за Києвом!
Форум