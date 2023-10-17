Спікеріада у США. Чого хоче опозиція в Палаті представників? Ексклюзив з Томом Маліновські

Найкращим сценарієм було би, якби вони (республіканці ред.) не змогли погодити кандидатуру спікера. Тому що тоді, Палаті Представників доведеться робити це двопартійним шляхом

17 жовтня Палата представників Конгресу США планує голосувати за нового спікера. Попереднього спікера, представника Республіканської партії Кевіна Маккарті, усунули 3 жовтня. Тоді голоси розділились 216-210. Усі демократи, які представляють меншість в Палаті представників, проголосували разом з 8-ма крайньо правими республіканцями за його усунення.

У п'ятницю республіканці номінували Джима Джордана на посаду спікера. Представник крайньо правого крила, Джордан послідовно виступає проти допомоги Україні. Однак, як повідомили чотири конгресмени-республіканці виданню Axios, Джордан в понеділок погодився виставити на голосування пакет, який об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю, що суперечить позиції крайньо правого крила його партії.

Опозиція також висунула власного кандидата на посаду спікера. Ним став лідер демократичної меншості в Палаті Представників, Хакім Джеффріс. Останній розкритикував республіканського кандидата назвавши його "надзвичайним екстремістом".

"Нині республіканці обрали своїм кандидатом на посаду спікера очільника групи хаосу, захисника небезпечної дисфункції Конгресу та надзвичайного екстреміста. Вони обрали кандидатом законодавця, жоден законопроєкт якого, за останні 16-ть років у Конгресі, не був проголосований. Тому що його не цікавить американський народ. Його цікавить розповсюдження брехні та теорій змови, а також поширення розколу серед американського народу", - заявив Джеффріс.

Джеффріс закликає Палату представників обрати спікера на основі згоди обох партій та повернутися до роботи зокрема, щоб погодити допомогу Україні.

"Ми хочемо знайти двопартійний шлях до відновлення роботи Палати представників. Щоб ми могли вирішувати проблеми американського народу і підтримати наших друзів, таких як Ізраїль, Україна та інші у всьому вільному світі. Але громадянська війна республіканців у Палаті представників продовжує вирувати", - заявив Джеффріс у п’ятницю.

Однак, попри заклики об’єднатися демократи наразі відмовляються підтримувати жодного республіканського кандидата, якщо останньому не вистачить голосів однопартійців. Також, попри розбіжності всередині партії, малоймовірно, що республіканці, які зараз мають більшість в Палаті представників, проголосують за спікера від демократів, стверджують оглядачі.

У чому полягає стратегія демократів та як це вплине на Україну, кореспондентка Голосу Америки у Конгресі Катерина Лісунова запитала колишнього конгресмена від Демократичної партії, Тома Маліновські.

Катерина Лісунова, конгресова кореспондентка Голосу Америки: Чи бентежить вас, що відсутність спікера Палати Представників може затримати надання допомоги, як для України, так і для Ізраїлю?

Якщо голосування буде, то допомога Україні переможе

Том Маліновські, колишній конгресмен-демократ: Це вже затримує надання допомоги. Тут немає жодних сумнівів і ми повинні бути чесними щодо цього. Але хороша новина полягає в тому, що в Палаті представників і Сенаті все ще є двопартійна підтримка України. Якби ми голосували в Палаті представників зараз, Україна виграла б три проти одного. Проблема полягає у винесенні це на голосування. Для цього нам потрібно дочекатися, поки республіканці організуються всередині своєї партії. Це не проблема Конгресу, це проблема Республіканської партії в Палаті представників. Вони повинні зібратися. І коли вони це зроблять, ми повинні переконатися, що голосування відбудеться. Тоді кожен зможе голосувати по совісті, люди, які виступають проти допомоги Україні, добре, – нехай голосують проти, але має бути голосування. А якщо воно буде, то допомога Україні переможе.

К.Л.: Чи бачите ви ймовірність, що спікера оберуть найближчим часом? Як довго це може тривати?

Т.М.: Їм потрібно загалом 217 голосів республіканців, щоб обрати спікера. Я не знаю, чи є у них зараз ці 217 республіканських голосів для будь-кого з їхніх кандидатів. Тож є ймовірність, що республіканець, який набере можливо, 200 або 205 голосів своїх однопартійців, звернеться за допомогою до демократів.

І це було б добре, тому що тоді демократи, очевидно, поставили би умовою винести на голосування допомогу Україні та підтримати інші двопартійні ініціативи. Тож, у певному сенсі найкращим сценарієм було би, якби вони (республіканці ред.) не змогли погодити кандидатуру спікера. Тому що тоді, Палаті представників доведеться робити це двопартійним шляхом.

К.Л.: Чи говорили ви про це зі своїми республіканськими колегами? Що вони думають?

Т.М.: Моїм друзям-республіканцям неприємно усе що зараз відбувається. Це більш помірковані республіканці, які підтримують Україну, і як ви можете собі уявити, їх бентежить нинішній стан подій. Але поки що ніхто окрім них не в змозі змінити цю ситуацію. Я не можу це виправити за них. І я сподіваюся, якщо вони не зможуть це виправити самостійно, то вони звернуться за допомогою до демократів. Бо тоді ми разом можемо зробити багато хорошого не лише для України, але й для Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що після звільнення Маккарті тимчасовим спікером призначили Патріка Макгенрі, але за таких умов Палата представників залишилася не в змозі вести більшість справ, включаючи голосування на підтримку Ізраїлю та України або засудження ХАМАСу після нападу минулого тижня.

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