Брифінг. Байден просить у Конгресу понад $61 млрд для України
Брифінг Голосу Америки - наживо. Деталі запиту Білого дому до Конгресу - скільки просять для України та Ізраїлю? Як у США реагують на звернення до нації Джо Байдена? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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