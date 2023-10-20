Брифінг. Байден просить у Конгресу понад $61 млрд для України

Брифінг Голосу Америки - наживо. Деталі запиту Білого дому до Конгресу - скільки просять для України та Ізраїлю? Як у США реагують на звернення до нації Джо Байдена? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.