ЄС закликає Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи

Європейський Союз намагається переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка уможливлювала експорт зернових з українських чорноморських портів, і від якої Росія відмовилася всередині липня.

Високопоставлений чиновник Європейського Союзу закликав Росію в суботу продовжити угоду, щоб дозволити безпечний експорт українського зерна через порти у Чорному морі, повідомляє агентство Reuters.

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС пілтримує зусилля ООН і Туреччини, спрямовані на повренення Росії до угоди.

Російські обмеження на транспортування українського зерна через Чорне море створюють проблеми не лише для Києва, а й для багатьох країн, що розвиваються, сказав Домбровскіс, який перебуває в Індії для участі у зустрічі міністрів торгівлі країн G20.

«Ми підтримуємо всі зусилля Організації Об’єднаних Націй і Туреччини щодо Чорноморської зернової ініціативи», — сказав він журналістам.

Домбровскіс додав, що Росія використовує «зерно як зброю», а ЄС надає Україні альтернативні торговельні шляхи, які для експорту зерна та інших товарів.

За словами Домбровскіса, близько 45 мільйонів тонн зерна, олійного насіння та супутніх продуктів було експортовано альтернативними маршрутами через Польщу та Румунію.

Згідно з інформацією на сайті Комісії ЄС, Євросоюз запустив План дій Шляхи Солідарності (Solidarity Lanes Action Plan) з травня 2022 року. Він передбачає створення альтернативних логістичних маршрутів залізницею, дорогами та внутрішніми водними шляхами.

Наприкінці липня комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що ЄС готовий експортувати майже всі українські сільськогосподарські товари в межах ініціативи «Шляхи солідарності».

За даними ЄС станом на кінецьк липня, цими шляхами було експортовано 41 мільйон тонн зерна, олійних культур і супутніх продуктів - загалом 60% від початку повномасштабної війни, а решту 40% українського збіжжя було експортовано через Чорноморську зернову ініціативу.

Ці маршрути також допомогли Україні експортувати понад 36 мільйонів тонн несільськогосподарської продукції, яку Україна не могла вивезти через те, що Росія з початком широкомасштабної агресії заблокувала її порти, через які відбувалася левова частка української торгівлі.

Через альтернативні шляхи за допомогою ЄС вдалося вивезти залізну руду, сталь, землю та деревину, що принесло українським фермерам і підприємствам близько 33 мільярдів євро (35,64 мільярда доларів), повідомляється на вебсайті ЄС.

Тим часом Туреччина намагається переконати Москву повернутися до угоди, яка була укладена за посередництва Анкари та ООН рік тому і яку Росія припинила минулого місяця.

Як повідомляв Голос Америки, у пʼятницю, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив ризики, пов’язані з блокуванням Росією чорноморського зернового коридору з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебував в Україні з візитом.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у четвер генеральному секретарю ООН Антоніу Ґутеррішу, що Росія повернеться до угоди лише в тому випадку, якщо Захід виконає «свої зобов’язання» перед Москвою.

Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова дипломатів та аналітиків, писало, що президент Росії Володимир Путін ігнорує запити президента Туреччини Реджепа Ердогана, який пропонує провести переговори щодо продовження зернової угоди.

Також у п'ятницю голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Брайен заявив, що Сполучені Штати бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та суходолом без повернення до зернової угоди, повідомляє агенція Reuters.