Держдеп прокоментував нові атаки Росії на зернову інфраструктуру України

Сполучені Штати засуджують триваючі атаки Росії на українську зернову інфраструктуру та закликають Росію негайно повернутися до чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив на брифінгу в заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Пател.

Відповідаючи на запитання про те, що що росіяни двічі атакували Одеську область ударними дронами Shahed в ніч проти 16 серпня, він назвав ці дії «ескалацією».

“Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, аби зерно та продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в усьому світі. Це неприйнятно. Путіна просто не хвилює світова продовольча безпека. Такі дії Кремля негативно впливають на українських фермерів і на всіх тих у світі, хто найбільш вразливий до продовольчої безпеки”, – заявив Пател на брифінгу у середу, 16 серпня.

Удари пошкодили склади та зерносховища в українському порту на Дунаї поблизу кордону з Румунією.

Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, аби зерно та продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в усьому світі.

За словами речника Державного департаменту, атаки Росії на об’єкти української портової інфраструктури знищили сотні тисяч українських зернових, призначених для світових ринків.

“Це ще більше посилює світову продовольчу кризу та тримає високі ціни на харчі. Ці атаки є додатком до втрати внаслідок незаконної війни Росії чверті орних земель в Україні, життєво важливої житниці світу. Контраст тут досить гострий: наші українські партнери надихають світ, тоді як Росія змушує його голодувати, використовуючи їжу як зброю”, – наголошує речник Держдепу.

США за допомогою європейських партнерів намагаються допомогти Україні знайти альтернативні шляхи експорту зерна. Але, за словами державного секретаря Ентоні Блінкена, знайти повноцінну заміну експорту через Чорне море, буде складно.

Росія минулого місяця вийшла з Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє зерно на світові ринки.

Як раніше повідомляв Голос Америки, з порту в Одесі вийшло перше судно з українською продукцією через місяць із часу припинення участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі 17 липня. Це судно перебувало в українському порту на момент російського вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Курбаков.

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