У США бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна в обхід зернової угоди

Сполучені Штати бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та сушу без повернення до зернової угоди. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заяву голови Управління з координації санкцій Державного департаменту США Джеймса О’Брайена.

"Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води та сушу України, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до середнього експорту з України на довоєнний рівень", - заявив Джеймс О’Браєн в інтерв'ю Reuters.

За даними агенції Reuters, Україна розглядає можливість використання для постачання зерна нещодавно перевіреного Чорноморського експортного коридору, після того, як вантажні судна минулого тижня успішно випробували цей маршрут.

У пʼятницю, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив ризики, пов’язані з блокуванням Росією чорноморського "зернового коридору" з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебуває в Україні з візитом, про це повідомив Офіс президента України.

За даними агенції Reuters із посиланням на російське інформаційне агентство РИА Новости, міністр закордонних справ Туреччини також планує відвідати Росію, але дати та інші подробиці візиту наразі невідомі.

Крім того, у пʼятницю 25 серпня російські інформагенції з посланням на заяву прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова повідомили, що наразі готується зустріч лідерів Росії та Туреччини. Водночас де і коли плануються перемовини Пєсков не уточнив.

Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова дипломатів та аналітиків, писало, що президент Путін ігнорує запити президента Туреччини Реджепа Ердогана, який пропонує провести переговори щодо продовження зернової угоди.