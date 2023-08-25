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У США бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна в обхід зернової угоди
Сполучені Штати бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та сушу без повернення до зернової угоди. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заяву голови Управління з координації санкцій Державного департаменту США Джеймса О’Брайена.
"Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води та сушу України, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до середнього експорту з України на довоєнний рівень", - заявив Джеймс О’Браєн в інтерв'ю Reuters.
За даними агенції Reuters, Україна розглядає можливість використання для постачання зерна нещодавно перевіреного Чорноморського експортного коридору, після того, як вантажні судна минулого тижня успішно випробували цей маршрут.
У пʼятницю, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив ризики, пов’язані з блокуванням Росією чорноморського "зернового коридору" з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебуває в Україні з візитом, про це повідомив Офіс президента України.
За даними агенції Reuters із посиланням на російське інформаційне агентство РИА Новости, міністр закордонних справ Туреччини також планує відвідати Росію, але дати та інші подробиці візиту наразі невідомі.
Крім того, у пʼятницю 25 серпня російські інформагенції з посланням на заяву прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова повідомили, що наразі готується зустріч лідерів Росії та Туреччини. Водночас де і коли плануються перемовини Пєсков не уточнив.
Раніше видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова дипломатів та аналітиків, писало, що президент Путін ігнорує запити президента Туреччини Реджепа Ердогана, який пропонує провести переговори щодо продовження зернової угоди.
Росія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди 17 липня, звинувативши Україну в недотриманні її умов. Також Москва відкликала гарантії безпеки судноплавства, згорнула морський гуманітарний коридор і відновила режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря.
16 серпня з порту в Одесі вийшло перше судно з українською продукцією через місяць із часу припинення участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков тоді зазначив, що судно попрямувало "коридором, встановленим для цивільних суден до/з чорноморських портів України." За його словами, цей транспортний коридор в першу чергу буде використовуватися для евакуації кораблів, які перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Головний генерал США прокоментував поставки F-16 Україні та хід контрнаступу
АММАН, 24 серпня (Reuters) – Головний генерал Сполучених Штатів заявив у четвер, що Україна, ймовірно, незабаром отримає винищувачі F-16, і сказав, що її контрнаступ проти російського вторгнення йде повільно, але має частковий успіх.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що наразі занадто рано говорити про те, чи провалився контрнаступ.
"Щодо F-16. Насправді це рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому", — сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі в ексклюзивному інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka.
Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що отримав від Данії та Нідерландів обіцянки поставити F-16, заявивши, що вони посилять протиповітряну оборону України та допоможуть її контрнаступу проти російських військ.
Міллі сказав, що контрнаступ зіткнувся з потужним російським укріпленням, після багатомісячних мінувань, підготовки протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона, і "українці пробиваються через дуже складний комплекс оборонних укріплень".
"Українці ще мають значну кількість бойової сили, це ще не кінець, - сказав він. - Тож я вважаю, що, відверто кажучи, зарано говорити про успіх чи невдачу".
"Очевидно, що на сьогоднішній день є частковий успіх. Тепер швидкість, з якою йде наступ, повільніша, ніж вважали у плані", - додав Міллі в інтерв’ю в Аммані.
Українські сили проходять інтенсивну підготовку в різних частинах Європи з "командування та управління наступальними формуваннями та маневром загальновійськових засобів, а також для подолання складних перешкод, які зміцнять їхні можливості", сказав чотиризірковий генерал армії США.
"Знову ж таки, це криваво, це довго і повільно. І ми передбачали це кілька місяців тому", - сказав він.
Міллі сказав Аль-Мамлаці, що Вашингтон все ще обмірковує питання поставок тактичних ракетних систем великої дальності, відомих як ATACMS, які хоче отримати Україна і які досягають тилу ворога, включаючи територію Росії.
"Вони отримали далекобійну артилерію з керованою ракетною системою залпового вогню (GMLRS), а британці надали інші типи можливостей, які також мають інші країни. Тож вони отримали багато артилерії", – сказав він.
"Але ATACMS є суперечливою темою ... І з багатьох причин вони ще не отримали їх. Це все ще обговорюється. Президент Байден наразі не сказав ні "ні", ні "так", - додав Міллі.
Міллі, який має піти у відставки пізніше цього року, знову заявив про невелику ймовірність прямої воєнної перемоги України найближчим часом, підкресливши можливість політичного рішення для припинення бойових дій.
"Це наступ, який триває приблизно вісім тижнів або близько того. Він дуже кривавий, повільний, з великими втратами та дуже важкий. Тому вигнати військовим чином дві чи три сотні тисяч російських військ буде дуже складно.
Інший спосіб виходу — це переговори, і, можливо, це теж станеться".
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Прем'єр-міністерку Естонії закликають піти у відставку, через зв'язки її чоловіка з Росією
В Естонії прем’єр-міністерку Каю Каллас закликали піти у відставку після повідомлень про те, що її чоловік є співвласником компанії, яка продовжує діяльність у Росії після вторгнення Москви до України.
Дві великі естонські газети закликали Каллас піти у відставку, а два опитування громадської думки показали, що більшість респондентів вважають, що вона повинна піти у відставку. Каллас сказала, що не вважає, що компанії її чоловіка зробили щось погане, тоді як її чоловік оголосив, що продасть свою частку в цій компанії.
Каллас, яка закликала європейський бізнес розірвати зв’язки з Москвою, є головним критиком Росії в Європейському Союзі та НАТО, і деякі вважали її, що вона зможе стати генеральним секретарем військового блоку.
Естонський суспільний мовник ERR повідомив цього тижня, що Stark Logistics, естонська компанія, в якій чоловік Каллас Арво Халлік опосередковано володіє 25% акцій, поставляла фабрику з аерозольних контейнерів у Росії, що належить іншій естонській компанії.
Вона заробила 1,5 мільйона євро, обслуговуючи фабрику з початку війни, повідомляє естонська щоденна газета Eesti Paevaleht.
Президент Алар Каріс і лідер соціал-демократів, менший партнер в коаліційному уряді Каллас, закликав в четвер прем'єр-міністрку надати детальне пояснення.
Каллас повідомила журналістам у четвер, що, хоча вона не має детальних відомостей про бізнес свого чоловіка, вона була задоволена його поясненнями про те, що компанія лише допомагає іншій компанії, поки її діяльність у Росії згортається.
"У чому я абсолютно впевнена, це в тому, що компанії мого чоловіка не займаються жодною аморальною діяльністю", — цитує слова Каллас ERR у середу.
"Вони навіть не купують пальне в Росії, щоб не залишити в Росії жодного євро чи монети", - додала вона.
Головна щоденна газета країни Postimees заявила в редакційній статті в п’ятницю, що прем’єр-міністр ухилялася у своїх відповідях.
"Ми не отримали жодних відповідей у середу чи четвер, і немає підстав вважати, що ми почуємо їх у суботу чи неділю. У результаті Postimees дає прем’єр-міністру дружню пораду, щоб вона сьогодні починала пакуватися, щоб уникнути ще більшої ганьби в майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Eesti Paevaleht, інша велика щоденна газета, запропонувала Каллас подати у відставку, а потім парламенту провести голосування про вотум довіри.
ERR повідомляв, що два опитування громадської думки, проведені Інститутом соціальних досліджень/Nordstat і Turu-uuringute, показали, що 57% і 69% респондентів вважають, що Каллас мусить піти у відставку.
ЧОЛОВІК РОЗРИВАЄ ЗВ'ЯЗКИ З КОМПАНІЄЮ
Чоловік Каллас оголосив у п'ятницю, що продасть свою частку в компанії та піде з ради директорів, повідомляє ERR.
"Ми (компанія) кілька разів обговорювали питання транспорту для нашого клієнта (в Росії) і вважали, що робимо правильно, допомагаємо потрібним людям і рятуємо хорошу естонську компанію", - цитує ERR заяву Галліка.
Каллас, яка позичила суми до 350 000 євро на бізнес свого чоловіка, згідно з її заявою, опублікованою новинним каналом BNS, у грудні заборонила естонській державній залізничній компанії транспортувати російський нікель, який не підпадає під санкції, заявивши, що вона не повинна мати жодних ділових стосунків з Росією чи Білоруссю.
Ліберальна реформаторська партія Каллас, яка перебуває при владі з 2021 року, перемогла на загальних виборах у березні, отримавши 37 місць з 101 у парламенті. Вона створила коаліцію з ліберальною партією «Естонія 200» і Соціал-демократичною партією, щоб отримати 60 голосів.
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