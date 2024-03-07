WP: Ймовірне використання Росією Starlink розслідують в Конгресі

Демократи із Палати представників розпочали розслідування щодо SpaceX Ілона Маска. Вони хочуть перевірити, чи запровадила компанія адекватні заходи, щоб запобігти використанню Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink у війні проти України, повідомляє Washington Post.

Конгресмени Джеймі Раскін та Роберт Гарсія надіслали лист до компанії з вимогою пояснити нарікання щодо потенційних незаконних придбань терміналів Starlink, зокрема в окупованих Росією регіонах України. Вони послались на заяви представників української розвідки. У лютому ГУР МО України повідомляло, що термінали надходять до Росії через треті країни і що сили РФ використовують їх на фронті. Це є порушенням санкцій США, нагадують конгресмени.

Законодавці, як пише WP, попередили президентку SpaceX Гвінн Шотвелл, що ймовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життям українців і національній безпеці США".

"Ми стурбовані тим, що у вас, ймовірно, відсутні необхідні обмеження та запроваджена відповідна політика", — написали Раскін і Гарсія в листі, який отримав WP.

Законодавці в рамках розслідування планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.

"Вкрай важливо позбавити Росію будь-якої торгівлі, яка розширює можливості її військових", – написали законодавці.

Раніше Ілон Маск заперечував, що термінали Starlink потрапляють до Росії.

"Наскільки нам відомо, жодні термінали Starlink не були продані Росії прямо чи опосередковано", – писав Маск у дописі в мережі X.

Видання WP також нагадує про тривалі проблеми із широким впливом SpaceX та Маска на війну в Україні. У лютому впливовий бізнесмен заявив, що не вірить у поразку Росії.

Американські законодавці не вперше мають претензії до Ілона Маска. У лютому конгресмени-республіканці вимагали від нього пояснень, чому американські військові втратили доступ до Starlink у Тайвані.