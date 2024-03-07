Дослідження: Знайдені в Україні кам'яні знаряддя є найдавнішими доказами присутності людини в Європі

Стародавні кам’яні знаряддя, знайдені на заході України, датуються приблизно 1,4 мільйона років тому, й можуть бути найстарішими відомими доказами присутності первісних людей в Європі, згідно з дослідженнями археологів, опублікованими 6 березня в британському науковому тижневику Nature.

Це найдавніший доказ існування будь-якого типу людини в Європі

Оброблені камені з вулканічної породи були знайдені в кар’єрі археологічної пам’ятки Королево, поблизу кордону України з Румунією, ще у 1980-х роках, зазначає видання у новинній статті. Однак, дотепер вчені не могли точно датувати знахідку.

Нещодавно група археологів, серед яких співавтор дослідження Віталій Усик, археолог Національної академії наук України, використала нові методи, щоб визначити вік шарів осадових порід, що оточують знаряддя, дійшовши висновку, що їм понад мільйон років.

“Це найдавніший доказ існування будь-якого типу людини в Європі”, — сказав Мадс Фауршу Кнудсен, геофізик з Орхуського університету в Данії та співавтор нового дослідження, якого цитує агентство AP.

Кнудсен вказує, що достеменно невідомо, хто з ранніх пращурів людини виготовив інструменти, але, можливо, це був Homo erectus – людина прямоходяча – перший вид, який ходив прямо та навчився використовувати вогонь. На його думку, знаряддя, ймовірно, використовувалися для різання м'яса та зішкрібання шкур тварин.

Досі не було вагомих доказів міграції зі сходу на захід. Тепер ми їх маємо

За словами іншого співавтора дослідження Романа Гарби, археолога Чеської академії наук, отримані дані підтверджують теорію про те, що архаїчні люди могли потрапити в Європу зі сходу та поширилися на захід.

“Досі не було вагомих доказів міграції зі сходу на захід, — цитує Гарбу видання Nature. — Тепер ми їх маємо”.

Для визначення віку знахідок Гарба, Усик, Кнудсен та їхні колеги використовували метод датування, який базується на “космогенних нуклідах — рідкісних ізотопах, які утворюються, коли космічні промені високої енергії стикаються з хімічними елементами в мінералах на поверхні Землі”, пояснює Nature. Відтак зміни в концентрації цих космогенних нуклідів у шарі осадів навколо самих знарядь можуть бути показником того, наскільки давно мінерал перебуває під землею.

За словами Веронік Мішель, геохронологині з Університету Лазурного берега в Ніцці, що у Франції, яка не брала участі в дослідженні, аналіз датувань “видається дуже надійним”.

Видання пояснює, що дотепер серед найдавніших точно датованих доказів присутності предків людини у Європі були скам’янілості та кам’яні знаряддя, знайдені в Іспанії та Франції, віком від 1,1 до 1,2 мільйона років.

Мішель каже, що археологічні місця, які підтверджують присутність архаїчних людей в Європі понад 800 000 років тому, є вкрай рідкісними. “Це нове дослідження додає ще одну частину до головоломки [про] розповсюдження ранніх гомінідів у Європі”, - цитує Мішель Nature.

Водночас AP наводить думку інших експертів, згідно з якими методологія дослідження припускає, що знаряддям може бути трохи більше мільйона років. Відтак вони можуть походити з приблизно того самого діапазону дат, що й інші стародавні знаряддя, знайдені у західній Європі.

Найдавніші кам'яні знаряддя такого типу були знайдені у східній Африці. Вони датовані 2,8 мільйона років тому, зауважив Рік Поттс, який керує програмою походження людини Смітсонівського інституту у США, повідомляє AP.

Я хотів би організовувати експедиції в Королево, щоб допомогти іншим ученим розкрити, як стародавні люди потрапили з Африки в Європу

Українська знахідка, за його словами, є важливою, адже “це найдавніша стоянка на півночі”, й відтак підтверджує, що ранні люди, які розселилися з Африки, змогли вижити в різноманітних середовищах.

“Найдавніші люди з цією старовинною технологією кам’яних знарядь змогли колонізувати все – від теплої Іберії (Іспанія) до України, де принаймні сезонно дуже холодно — це дивовижний рівень адаптації”, — сказав Поттс, якого цитує AP.

За словами Кнудсена, які наводить Nature, знаряддя з Королевого подібні до знарядь з археологічних пам’яток у Кавказьких горах, які пов’язують з Homo erectus і датують приблизно 1,8 мільйона років тому.

Однак, оскільки у найдавнішому шарі осадових відкладень з Королевого не було виявлено жодних скам’янілих решток людини, неможливо достеменно стверджувати, що інструменти були зроблені Homo erectus.

“У нас немає викопних останків, тому ми не можемо бути впевнені”, — додає Роман Гарба, якого цитує AP.

Розташування Королевого між старими археологічними пам’ятками між Азією та Європою та молодшими пам’ятками у південно-західній Європі дозволяє підтвердити теорію про напрямок поширення первинних європейців зі сходу на захід, можливо, за словами Гарби, вздовж річки Дунай.

Тим часом як каже Віталій Усик, Королево є “скарбницею доісторичних решток”, й навіть за умов повномасштабної війни Росії проти України є відносно безпечним, й не постраждало від війни.

Nature цитує Усика, який наразі працює в Інституті археології в Брно у Чехії, й зазначає: “Чи хотів би я повернутися [в Україну]? Так, звичайно. Я хотів би організовувати експедиції в Королево, щоб допомогти іншим ученим розкрити, як стародавні люди потрапили з Африки в Європу”.