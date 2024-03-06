Джон Кірбі: Ми мусимо шукати додаткові варіанти допомогти Україні. Інтерв’ю

Напередодні звернення президента США Джо Байдена до Конгресу з промовою "Про стан країни" журналістка Голосу Америки Юлія Ярмоленко розпитала радника Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джона Кірбі про плани адміністрації президента США спонукати Конгрес затвердити додаткове фінансування для України, прискорити поставки зброї, а також про те, як в Білому домі сприйняли відмову Зеленської бути присутньою на промові Байдена.

Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Президент Байден звернеться до Конгресу у четвер на тлі того, що Палата представників досі не може схвалити додаткове фінансування для України. Як президент використає цю можливість, щоб переконати законодавців і спікера Джонсона особисто в нагальній потребі військової допомоги Україні?

Джон Кірбі: Не хотів би забігати наперед промови президента, та можу сказати, що він дуже чекає можливості звернутися до американського народу, конгресменів і, відверто кажучи, до всього світу про ті речі, яких він досягнув за ці три з половиною роки на посаді президента Сполучених Штатів – від економіки до освіти, охорони здоров’я, зайнятості.

Якщо ми дозволимо Путіну завоювати Україну, чого він все ще хоче, тоді він опиниться на порозі НАТО

Йтиметься і про відновлення американського лідерства на світовій арені. І ось що воно забезпечує: силу об'єднатись у відповіді на виклики, величезні можливості і, безсумнівно, це допомагає впливати на прийняття рішень і дії інших лідерів у всьому світі, особливо супротивників у спосіб, який найбільш відповідає інтересам нашої національної безпеки.

І, звичайно, підтримка України тут – на першому місці. Це означає допомогти українським солдатам досягати успіху в бою проти російської агресії. Але від цього, знову ж таки, виграє наша національна безпека, адже ситуація на європейському континенті змінилася. Якщо ми просто облишимо це і дозволимо Путіну завоювати Україну, чого він все ще хоче, тоді він опиниться на порозі НАТО.

Ю.Т.: Україні вже бракує боєприпасів і вона починає втрачати території, зокрема через брак американської підтримки. Ви досі бачите можливість поступу із додатковою допомогою Україні у Конгресі чи українцям варто готуватися до реальності, в якій нема американської допомоги?

Д.К.: Ми продовжимо працювати із Конгресом, щоб забезпечити це додаткове фінансування. Це так важливо! Ми також працюємо з союзниками та партнерами щодо можливих внесків. Це не значить, що вони їх не роблять – вони роблять. Але ми хочемо подивитися, що іще можна зробити. І, звісно, ми шукаємо всередині нашої власної системи, всередині нашого власного уряду та всієї адміністрації, чи є іще щось, що ми могли б зробити, щоб підтримати Україну. Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування.

Ю.Я.: Але може бути план Б?

Немає якогось наявного магічного джерела (коштів - ред.), здатне зробити те, що може зробити додаткове фінансування

Д.К.: Ми завжди розглядаємо інші можливості, які ми можемо використати. Але якими б вони не були, вони не будуть такими ж гарними, як запит на додаткове фінансування. Його нічим не можна замінити. Як я вже говорив багато разів, немає якогось наявного магічного джерела (коштів - ред.), здатне зробити те, що може зробити додаткове фінансування. Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховуючи ситуацію на місці, особливо на сході.

Ю.Я.: Але ви все ще вірите, що запит на додаткове фінансування можуть схвалити?

Д.К.: Важко сказати з упевненістю. Це насправді залежатиме від спікера Джонсона. Ми знаємо, і спікер Джонсон знає: якщо він винесе це на голосування, законопроєкт отримає схвалення. Є достатня двопартійна підтримка цього, в обох партіях. Тут немає питань. Справжнє питання: чи винесе він це на голосування? І тільки він може відповісти на це питання.



Ю.Я.: Шість країн, зокрема Велика Британія, Канада, Італія, Німеччина та Франція, нещодавно підписали з Україною двосторонні угоди з безпеки, які мають надати Україні гарантії безпеки, поки вона не стане членом НАТО. Чи варто найближчим часом очікувати такої угоди між США та Україною?

Д.К.: Ми працюємо з українцями тривалий час, щоб – це очевидно – переконатися, що вони мають те, що їм потрібно у цій війні. Ми також розмовляємо з ними про те, що їм знадобиться, коли війна закінчиться. Тому що коли б і як би не закінчилася війна, вони все одно матимуть довгий кордон з Росією, який потрібно буде охороняти.

І тому так, Сполучені Штати ведуть діалог з нашими українськими колегами про те, що ми ще можемо зробити в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що вони можуть захистити власні інтереси національної безпеки та український народ. Наразі не маю про що повідомити чи анонсувати, але так, розмови тривають.

Ю.Я.: Перша леді України Олена Зеленська, і вдова загиблого російського опозиціонера Юлія Навальна відхилили запрошення взяти участь у виступі президента США. Яке повідомлення намагалася донести адміністрація президента, запросивши їх обох?

Україна є важливою ключовою країною сьогодні

Д.К.: Ми, звичайно, поважаємо їхнє рішення щодо відмови від участі. Але Україна є важливою ключовою країною сьогодні. Українці мужньо борються вже два роки. Вже понад два роки. І, безумовно, це була б можливість визнати відданість Америки Україні та боротьбі, мужності і стійкості українського народу.

І знову ж таки, ми всі розділяємо горе через смерть Олексія Навального, визнаємо його сміливість та продовжуємо зусилля, щоб притягнути Кремль до відповідальності за те, що сталося. Президент мав нагоду зустрітися із дружиною Навального та висловити як особисті співчуття, як і співчуття всіх американців.