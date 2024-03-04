"Причина, чому НАТО існує - це Росія та інші вороги вільного світу". Відповіді Ілону Маску на його сумніви в доцільності альянсу

Причина, з якої НАТО було засновано, існує й існуватиме, це Росія та інші вороги вільного світу. Так президент Латвії Едгарс Рінчевичс відповів на коментарі Ілона Маска у мережі Х із сумнівами про доцільність існування НАТО в сучасному світі.

Днями венчурний капіталіст та прибічник ультраправого руху у США Девід Сакс написав у мережі Х: "У 1991 році Радянський Союз розпався, і НАТО зіткнулося з екзистенційною кризою: причина його існування більше не існувала. Але замість того, щоб розформуватися, воно придумало нову місію: розширюватись. І в замкненому колі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для виправдання свого існування".

Ілон Маск поширив цей допис на своїй сторінці, додавши: "Правда. Я завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування - Варшавський договір - розпалися".

У відповідь чимало політиків, оглядачів та експертів розкритикували слова Маска.

Американська історикиня Енн Епплбаум пояснює: "НАТО було створено у відповідь на російську агресію та розширено у відповідь на російську агресію. Завдяки розширенню НАТО, найуспішнішій зовнішній політиці США за останні роки, 90 мільйонів людей жили у відносному мирі та процвітанні".

Вона також нагадує: "У 1994 році президент нової незалежної Естонії виступив із знаменитою промовою, закликаючи до розширення НАТО: Росія вже залякувала балтійців, поляків та інших. США спочатку відмовилися, а потім погодилися розширити НАТО – але без переміщення зброї чи персоналу на схід. Промова Леннарта Мері, зроблена в Гамбурзі, цитується тут. Путін, який тоді був заступником мера Санкт-Петербурга, розлючений вийшов із зали".

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба так прокоментував допис Рінчевичса: "Росія та російські корисні ідіоти в усьому світі. Тих, хто не знає (і не хоче знати), що це таке – бути сусідом із параноїком-соціопатом".

Колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер написав: "Чому уряд США не переглядає статус підрядника Ілона Маска?"

Польський ведучий Йонаш Ревінський твітує: "Я завжди дивувався, наскільки низько може опуститися Ілон Маск у своєму незбагненному підлабузництві. Тепер він неофіційний посол терористичної держав Росії. Питання на мільйон доларів: чому його не розслідують? Стратегічні активи (платформа соціальних мереж, компанія космічної промисловості), якими володіє потенційно скомпрометована особа, відкрита для іноземного втручання. Не кажіть мені, що він недоторканний".

Гаррі Каспаров, російський гросмейстер з шахів й опозиціонер твітує: "1) "Ворожість НАТО" - це пропаганда Кремля проти оборонного альянсу, що обмежує його імперіалістичні апетити. 2) Країни вільно приєднуються до НАТО для захисту. 3) Сам Путін неодноразово заперечував, що НАТО - мотив його вторгнення. 4) Запитайте країни Балтії, Польщу, нових членів Фінляндію та Швецію — або попросіть Україну, замість поширювання BS (маячні - ред.)".

Український журналіст Ілля Пономаренко у своєму дописі в мережі Х коментує слова Маска так: "Мені цікаво, чому країни Центральної та Європи хочуть приєднатися до НАТО якнайшвидше. .. Але привіт, два нахабних грошових мішки, які не знайшли б Київ на карті, знають це краще за нас – це все велика змова проти бідної маленької Росії, і як ви, печерні люди, смієте шукати процвітання та безпеки у своїх країнах, вам лише належить догодити манії величі імперським амбіціям Кремля і все".

"Так, це справді дивно, що всі країни, які оточують Росію, вирішили добровільно подати заявку на вступ до НАТО. Мені цікаво, чому", — написав оглядач Олівер Александер. Він додає: "Чому так багато надзвичайно заможних людей розуміють НАТО на рівні другого класу? 1. США оплачують власні війська. 2. Хто єдиний застосував статтю 5? 3. Мені цікаво, чому США хочуть, щоб Європа була у сфері їхнього впливу?"

"Тому що колективна оборона є економічно ефективною та забезпечує стримування. Історія підтверджує це; положення про колективну оборону було застосовано лише один раз за 75 років існування НАТО – у відповідь на напад на США 11 вересня", – нагадує литовський експерт, глава Центру досліджень Східної Європи Лінас Коджала.

Німецький експерт Алекс Люк твітує: "Якби Ілон був так само в курсі подій щодо своєї автомобільної компанії, як він обговорює обґрунтування та життєздатність НАТО після 1990 року, усі Tesla мали б двотактні двигуни".

Нагадаємо, у лютому Маск, декілька сенаторів-республіканців, та політик-республіканець Вівек Рамасвамі виступили різко проти запропонованого в Сенаті США законопроєкту з додатковим фінансуванням для України, який у разі остаточного ухвалення може забезпечити 60 мільярдів доларів американської допомоги Україні для подальшої боротьби з російською агресією. Тоді Маск заявив, що не вірить у поразку Росії у війні в Україні, але вважає звинувачення у своїй прихильності до Путіна "абсурдними".