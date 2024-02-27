Ілона Маска закликають пояснити, чому військові США у Тайвані втратили доступ до Starlink

Конгресмени США закликають засновника SpaceX Ілона Маска надати доступ американським військовим до зв’язку Starlink у Тайвані.

Як повідомляє видання Forbes, конгресмен від Республіканської партії Майк Галлагер надіслав листа до Маска, в якому закликав бізнесмена пояснити, чому американські військові у Тайвані та навколо нього не мають доступу до програми Starshield, яка, серед іншого, забезпечує американських військових зв’язком Starlink.

Законодавець вказав, що в цю програму Міноборони США інвестувало десятки мільйонів доларів і вона була розроблена спеціально для військових.

У статті Forbes також мовиться, що до подібних закликів до Ілона Маска причетна “група американських законодавців”.

А видання The Wall Street Journal повідомляє, що комітет Палати представників з питань Китаю, який очолює Галлагер, отримав інформацію від багатьох джерел, що широкосмуговий супутниковий зв’язок, який надається через програму Starshield, неактивний в Тайвані та поблизу нього.

“SpaceX, ймовірно, заблокував послуги широкосмугового Інтернету на Тайвані та навколо нього. Можливо, порушуючи договірні зобов’язання SpaceX з урядом США”, — пише у листі конгресмен Галлагер, повідомляють The Wall Street Journal та Forbes, чиї журналісти отримали доступ до цього листа, датованого від 24 лютого.

Компанія SpaceX запустила програму Starshield в грудні 2022 року. Ця програма пропонує оборонним і розвідувальним агенціям створені на замовлення послуги безпечного зв’язку через мережу широкосмугових супутників Starlink.

У вересні 2023 року Міністерство оборони США уклало однорічний контракт із SpaceX для використання Starshield для американських військових. Як повідомляло тоді CNBC News, максимальна вартість цієї угоди мала скласти 70 мільйонів доларів.

За повідомленням Forbes, Starshield здебільшого використовують, щоб забезпечити доступ до Інтернету у віддалених місцях або місцях, які постраждали від стихійних лих або в зонах бойових дій.

Конгресмен Галлагер у листі наголосив, що "надійна мережа зв’язку для військових США у Тайвані та навколо нього має першочергове значення для захисту інтересів США в Індійсько-Тихоокеанському регіоні”.

Без інтернет-зв'язку, за словами Галлагера, "американські військовослужбовці в західній частині Тихого океану будуть піддані серйозному ризику".

У відповідь компанія SpaceX 26-го лютого повідомила у мережі Х, що не порушувала жодних урядових контрактів: “SpaceX повністю виконує всі свої контракти з урядом США”.

Компанія вказала, що повідомила конгресменам, що їх неправильно поінформували.

Видання Forbes пише, що Ілон Маск у 2022 році висунув ідею, що конфлікт між Китаєм та Тайванем можна було б припинити, якби Тайвань став "особливою адміністративною зоною", подібною до Гонконгу.

Тоді у відповідь офіційні особи Тайваню нагадали Маску, що ця острівна країна є незалежною від Китаю ще з часів громадянської війни в 1949 році.

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