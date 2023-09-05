«Це – рішення України». Держдеп про кадрові зміни в Міноборони

Туреччина переслідує стратегічні інтереси, «де Україна є член НАТО, де Україна є важливий технологічний партнер, і де Україна є важливий торговельний партнер»

Військова та дипломатична співпраця України та Туреччини продовжується, незважаючи на те, що Анкара намагається балансувати між інтересами України і Заходу з одного боку, і Росії з іншого, сказав інтерв’ю Голосу Америки посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Від бронетехніки до Байрактарів співпраця продовжується – вигідна, взаємодоповнююча і дуже допоміжна для наших збройних сил», – сказав український дипломат.

За його словами, Туреччина дотримується прагматичного підходу і переслідує в регіоні свої стратегічні інтереси, однак, якщо подивитися на ситуацію стратегічно, «збільшення потенціалу Росії в регіоні не вигідне нікому».

На тлі візиту турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана до Росії та безрезультатних перемовин з Володимиром Путіним щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, Боднар сказав, що для Анкари ця угода була важливою, бо йшлося про політичний вплив Туреччини і в регіоні та у світі.

«Туреччина перш за все відстоює свої інтереси, оскільки вона також зацікавлена і в зерні, і в більшій стабільності в регіоні Чорного моря, і в реалізації своїх економічних інтересів», – сказав Боднар.

Зустріч Ердогана з Путіним потрібно розглядати у контексті такого геополітичного балансування, вважає український дипломат. Адже цій зустрічі передував візит голови турецького МЗС в Україну і його перемовини з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими українськими урядовцями.

Туреччина з цієї точки зору має неабиякі важелі завдяки різноманітним взаємним залежностям з Росією в економічному, енергетичному, логістичному, туристичному, геополітичному та інших вимірах. Як результат, зерновий коридор міг би функціонувати без поступок країні-агресору, пристає на думку міністра Кулеби посол Боднар.

Таким чином, переговори з Росією є певним «зрівнюванням позицій», яке триватиме до віднайдення балансу. Адже важливим також є той факт, що Україна не веде прямих перемовин з Росією, і натомість веде діалог з партнерами, такими як Туреччина та ООН, які своєю чергою комунікують з росіянами.

Важливим на думку посла є те, щоб у цьому чотирикутнику інші сторони не перекладали на Україну більше вагу, а натомість тиснули на Росію з вимогою відмовитися від непомірних претензій та закінчити свою війну проти України й не створювати загрози для глобальної продовольчої безпеки.

Як повідомляв Голос Америки, зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним 4 вересня не принесла позитивних результатів у питанні відновлення Чорноморської зернової угоди, яка б дозволяла Україні експортувати своє збіжжя морем.

Анкара підтримує вступ України до НАТО – Боднар

Туреччина – одна з небагатьох країн НАТО, яка бачить в Україні перспективного партнера у високотехнологічних галузях, а також вже активно співпрацює з українськими оборонними компаніями, створюючи спільні продукти, частина з яких вже перебуває на озброєнні або продається третім сторонам, зауважив Боднар.

Відтак, у Туреччині вже існує немало компаній, які готові заходити на український ринок задля участі у відбудові країни, як тільки безпекова ситуація дозволить, й, можливо, навіть до закінчення війни.

«Це політика інтересів. На сьогодні інтерес в торгівлі лежить на боці Росії, і, відповідно, ним користуються з боку Туреччини. Співпраця у політичній сфері чи обороні лежить на боці України, і ним користуються. Тому тут це прагматичний підхід», - підкреслює посол.

У тривалій перспективі, на думку Боднара, Туреччина переслідує стратегічні інтереси, «де Україна є член НАТО, де Україна є важливий технологічний партнер, і де Україна є важливий торговельний партнер».