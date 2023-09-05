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«Це – рішення України». Держдеп про кадрові зміни в Міноборони
Це – рішення, яке має ухвалити Україна та її демократично обране керівництво, так прокоментував майбутню заміну міністра оборони України заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
“Між нами з українськими партнерами – міцне та глибоке партнерство і ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Президент Зеленський у своєму уряді має ухвалювати власні кадрові рішення”, – заявив Пател у відповідь на запитання журналістки на брифінгу у вівторок 5 вересня.
Напередодні український президент Володимир Зеленський оголосив про відставку Олексія Резнікова, заявивши про необхідність "нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом". Він також запропонував призначити на цю посаду 41-річного голову Фонду Держмайна Рустема Умєрова.
Західні оглядачі та преса здебільшого позитивно оцінюють кандидатуру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, на посаду міністра оборони України.
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Василь Боднар: Зерновий коридор може функціонувати без поступок країні-агресору
Туреччина переслідує стратегічні інтереси, «де Україна є член НАТО, де Україна є важливий технологічний партнер, і де Україна є важливий торговельний партнер»Василь Боднар, посол України в Туреччині
Військова та дипломатична співпраця України та Туреччини продовжується, незважаючи на те, що Анкара намагається балансувати між інтересами України і Заходу з одного боку, і Росії з іншого, сказав інтерв’ю Голосу Америки посол України в Туреччині Василь Боднар.
«Від бронетехніки до Байрактарів співпраця продовжується – вигідна, взаємодоповнююча і дуже допоміжна для наших збройних сил», – сказав український дипломат.
За його словами, Туреччина дотримується прагматичного підходу і переслідує в регіоні свої стратегічні інтереси, однак, якщо подивитися на ситуацію стратегічно, «збільшення потенціалу Росії в регіоні не вигідне нікому».
На тлі візиту турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана до Росії та безрезультатних перемовин з Володимиром Путіним щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, Боднар сказав, що для Анкари ця угода була важливою, бо йшлося про політичний вплив Туреччини і в регіоні та у світі.
«Туреччина перш за все відстоює свої інтереси, оскільки вона також зацікавлена і в зерні, і в більшій стабільності в регіоні Чорного моря, і в реалізації своїх економічних інтересів», – сказав Боднар.
Зустріч Ердогана з Путіним потрібно розглядати у контексті такого геополітичного балансування, вважає український дипломат. Адже цій зустрічі передував візит голови турецького МЗС в Україну і його перемовини з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими українськими урядовцями.
Туреччина з цієї точки зору має неабиякі важелі завдяки різноманітним взаємним залежностям з Росією в економічному, енергетичному, логістичному, туристичному, геополітичному та інших вимірах. Як результат, зерновий коридор міг би функціонувати без поступок країні-агресору, пристає на думку міністра Кулеби посол Боднар.
Таким чином, переговори з Росією є певним «зрівнюванням позицій», яке триватиме до віднайдення балансу. Адже важливим також є той факт, що Україна не веде прямих перемовин з Росією, і натомість веде діалог з партнерами, такими як Туреччина та ООН, які своєю чергою комунікують з росіянами.
Важливим на думку посла є те, щоб у цьому чотирикутнику інші сторони не перекладали на Україну більше вагу, а натомість тиснули на Росію з вимогою відмовитися від непомірних претензій та закінчити свою війну проти України й не створювати загрози для глобальної продовольчої безпеки.
Як повідомляв Голос Америки, зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним 4 вересня не принесла позитивних результатів у питанні відновлення Чорноморської зернової угоди, яка б дозволяла Україні експортувати своє збіжжя морем.
Анкара підтримує вступ України до НАТО – Боднар
Туреччина – одна з небагатьох країн НАТО, яка бачить в Україні перспективного партнера у високотехнологічних галузях, а також вже активно співпрацює з українськими оборонними компаніями, створюючи спільні продукти, частина з яких вже перебуває на озброєнні або продається третім сторонам, зауважив Боднар.
Відтак, у Туреччині вже існує немало компаній, які готові заходити на український ринок задля участі у відбудові країни, як тільки безпекова ситуація дозволить, й, можливо, навіть до закінчення війни.
«Це політика інтересів. На сьогодні інтерес в торгівлі лежить на боці Росії, і, відповідно, ним користуються з боку Туреччини. Співпраця у політичній сфері чи обороні лежить на боці України, і ним користуються. Тому тут це прагматичний підхід», - підкреслює посол.
У тривалій перспективі, на думку Боднара, Туреччина переслідує стратегічні інтереси, «де Україна є член НАТО, де Україна є важливий технологічний партнер, і де Україна є важливий торговельний партнер».
- Голос Америки
Всі старання Росії відновити імперію тепер залежать від Північної Кореї - посадовець США каже про провал війни РФ в Україні
Сполучені Штати продовжують пильно стежити за співпрацею Росії та Північної Кореї та готові вжити заходів у разі постачання корейської зброї до Росії. Про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.
Він закликав Північну Корею припинити перемовини з Росією щодо зброї і дотримуватись публічних обіцянок КНДР не надавати зброї Росії. За словами Патела, США вживатимуть відповідних заходів для підтримки українських партнерів. Пател нагадав, що так само Сполучені Штати реагували на підтримку дій Росії Іраном, зокрема, щодо надання іранських безпілотників. “Ми, звичайно, вжили кроків, щоб продовжувати притягувати до відповідальності не лише Російську Федерацію, а й іранський режим за такі відносини”, – сказав Пател.
Те, що Росія змушена звернутись за підтримкою до Північної Кореї свідчить про її відчайдушні спроби отримати допомогу, кажуть посадовці США.
"Всі старання Росії відновити свою імперію тепер залежать від Північної Кореї", - заявив цього ж дня посол США в Японії Рам Емануель. За його словами, це є свідченням того, наскільки війна Росії в Україні провалилась.
Можлива угода з Північною Кореєю про постачання Росії зброї “не вітається, але це ознака того, що ембарго є ефективним і працює”, – додав Емануель в інтерв’ю CNN.
Як повідомляв Голос Америки, російський президент Володимир Путін та керівник Північної Кореї Кім Чен Ин планують зустріч у Владивостоці. Росія потребує зброї, а КНДР, можливо, захоче навзамін отримати технології, повідомляють ЗМІ про оцінки посадовців США.
Російські технології можуть стати в нагоді Північній Кореї для розробки ядерних підводних човнів та супутників, пише New York Times про занепокоєння американських чиновників.
Однак, американські військові аналітики вважають, що поставки зброї від КНДР Росії суттєво не вплинуть на хід війни.
- Голос Америки
Мешканець Стамбула відстежує, як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Відео
Мешканець Стамбула Йорук Ісік почав відстежувати як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Для цього він спостерігав за російськими вантажними кораблями в протоці Босфор і виявляв ті судна, які виходили з окупованих портів в Україні.
- Голос Америки
- Reuters
Віцепрезидентка США Камала Гарріс бере участь в саміті ASEAN. Війна в Україні серед ключових тем
В Джакарті стартував саміт лідерів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN). США на саміті представляє віцепрезидентка Камала Гарріс. Очікується, що лідери також обговорять російську війна в Україні, щодо якої країни регіону мають різні позиції.
Гарріс також візьме участь у зустрічі ASEAN та групи партнерів, куди входять США, Китай, Росія, Австралія, Індія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.
Група ASEAN приймає рішення на основі консенсусу та декларує принцип невтручання у внутрішні справи інших країн. Очікується, що серед основних питань, які обговорять учасники, буде напруга в Південнокитайському морі, війна Росії проти України, насильство в М’янмі.
Війна Росії в Україні
Країни-члени ASEAN по-різному ставляться до Росії, яка є ключовим постачальником зброї до регіону. Тому блок стримано відреагував на війну проти України, висловлюючи лише занепокоєння щодо наслідків конфлікту, водночас не засуджуючи Москву.
Американські союзники Сінгапур і Філіппіни є найрішучішими критиками війни, а Сінгапур приєднався до режиму санкцій Заходу проти Росії. На протилежному кінці спектра знаходиться М’янма, чий військовий уряд підтримує вторгнення Москви та наратив про те, що таким чином Росія, буцімто, захищається проти західної експансії. Така позиція суперечить міжнародному осуду російської війни в Україні, засвідченому резолюціями ГА ООН.
В’єтнам, Камбоджа та Лаос мають глибокі історичні та оборонні зв’язки з Кремлем, у той час, як Малайзія, Бруней, Індонезія та Таїланд прагнуть продемонструвати нейтралітет відповідно до традиції блоку неприєднання на тлі суперництва великих держав.
Перед зустріччю з лідерами ASEAN у Пномпені минулого року президент США Джо Байден назвав «жорстоку війну Росії проти України». Від Гарріс очікують подібних заяв та закликів подолати глобальні наслідки війни.
Суперечки в Південнокитайському морі
Зустріч лідерів АСЕАН відбувається на тлі посиленні напруження в регіоні та публікації Китаєм спірної карти, яка викликала обурення Індії, В'єтнаму, Тайваню, Малайзії та Філіппін. Як повідомляв раніше Голос Америки, Китай опублікував карту, на якій російський острів на річці Амур, позначений як китайська територія. На географічній карті, розробленій державним картографічним сервісом Китаю і опублікований китайськими ЗМІ, острів Великий Уссурійський показаний як частина Китаю.
Росія та Китай сперечалися щодо його приналежності з 1860-х років. У 2008 році, згідно з договором, дві країни погодилися розділити острів приблизно навпіл – західна частина острова загальною площею 250 кв. км мала відійти Китаю, а решта, розміром 174 кв. км. – Росії. Проте карта, яка, як стверджується, була схвалена Пекіном і опублікована у понеділок Міністерством природних ресурсів Китаю, показує весь острів як територію Китаю.
Раніше цього року Пекін і ASEAN узгодили нові керівні принципи для прискорення переговорів на тлі мілітаризації заявниками, включаючи будівництво штучних островів, насамперед Китаєм.
В серпні президент Джо Байден і лідери Японії та Південної Кореї пообіцяли вжити спільних тристоронніх заходів під час регіональної кризи, вперше явно підкресливши «агресивну поведінку» Пекіна у водах.
Очікується, що Гарріс також буде наполегливою у цьому питанні. Вона підтвердить підтримку «свободи морів, мирного вирішення суперечок і дотримання міжнародного права, включаючи свободу судноплавства», — сказала Голосу Америки прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу для преси в четвер.
Насильство в М’янмі
Незважаючи на скептицизм щодо його ефективності, ASEAN погодилася у вівторок, що мирний план і надалі керуватиме її підходом до політичної кризи в М’янмі, згідно з офіційним документом, з яким ознайомився Reuters.
У документі також зазначено, що блок «закликав збройні сили М’янми зокрема та всі пов’язані сторони в М’янмі до деескалації та припинення атак на мирних жителів».
М'янма, яка після перевороту була охоплена насильством і політичним і економічним хаосом, мала очолити регіональне угруповання з 10 членів у 2026 році. Але регіональні лідери погодилися, що Філіппіни візьмуть на себе цю роль у 2026 році.
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